Blaubeuren setzt Ausrufezeichen – Türkgücü meldet sich zurück

Der FC Blaubeuren bewies gegen den FC Wangen Moral und drehte die Partie nach einem Rückstand. Finn Bolkart brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, doch noch vor der Pause glich Mario Lacic (45.+3) aus. In der Schlussphase sorgte Filip Lijesnic mit einem Doppelpack (74., 90.+3) für die Entscheidung. Blaubeuren schiebt sich mit dem siebten Saisonsieg auf Rang drei und bleibt dem Führungsduo Friedrichshafen und Ulm dicht auf den Fersen.

Der FV Rot-Weiß Weiler konnte beim TSV Riedlingen drei wichtige Punkte einfahren. Kai Kramer brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung, ehe Kaan Basar in der 25. und 26. Minute mit einem Doppelpack auf 3:0 erhöhte. Riedlingen verkürzte durch Moriz Stöhr (55.) und Finn Scheit (89.), kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Weiler rückt damit vorläufig auf Rang drei vor, Riedlingen bleibt auf dem vorletzten Platz.

Der VfB Friedrichshafen hat das Topspiel gegen die SSG Ulm 99 klar für sich entschieden und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Punkte ausgebaut. Nach torloser erster Halbzeit trafen Pascal Rasmus (51.), Massimo Caltabiano (59.) und Patrick Berlet (64.) für die Gastgeber. Für Ulm war es die erste Niederlage seit dem 7. Spieltag.











Der FV Biberach fuhr beim SV Oberzell einen souveränen 4:0-Auswärtssieg ein. Timo Heimpel (25.) und Simon Keller (40.) stellten die Weichen früh auf Sieg, ehe Jonathan Hummler mit einem Doppelpack (75., 83.) alles klar machte. Der FV Biberach rückt damit wieder auf den zweiten Platz vor.

In einer torreichen Partie trennten sich die TSG Ehingen und der SV Hohentengen 3:3. Für die TSG beudetet dieses Unentschieden jedoch den vorzeitigen Abstieg aus der Landesliga. Elias Madarac (24.), Fabian Heitele (48.) und Florjan Shala (74.) trafen für die Gastgeber, auf der Gegenseite waren Fabian Baur (39., 62.) und David König (54.) erfolgreich.

Der SC Türkgücü Ulm hat sich mit einem 3:1-Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten FV Ravensburg II zurückgemeldet und wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren. Die Gäste starteten furios: Daniel Fernandes (3.) und Ismethan Agce (22.) sorgten früh für eine 2:0-Führung. Zwar verkürzte Simon Schwarz (63.) zwischenzeitlich, doch Ismael Demiray stellte in der 82. Minute den alten Abstand wieder her. Ravensburg belegt nun einen direkten Abstiegsplatz, Türkgücü springt auf Rang sechs.

Ein packendes Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten lieferten sich der SV Mietingen und der FC Mengen. Christian Glaser brachte die Hausherren in Führung (31.), doch nach einem Eigentor von Marcel Rolser (40.) und zwei Treffern von Tobias Nörz (49., 54.) lag Mengen 3:1 vorne. Roland Mayer (57.) und Jeremias Rondinella (90.+1) sicherten Mietingen am Ende doch noch einen Punkt. Vor allem für den FC Mengen ist dieser Punkt im Kampf um den Klassenerhalt aktuell zu wenig.

Tabellenführer FV Olympia Laupheim setzte sich souverän mit 3:0 gegen den SV Ochsenhausen durch. Matchwinner war Marcello Lorenzo Mignemi mit einem Hattrick (40., 43., 55.). Die Partie war früh vorentschieden, zumal Alexander Brehm (14.) für Ochsenhausen nach einer Roten Karte vom Platz musste. Schon am nächsten Spieltag kann Laupheim den Klassenerhalt endgültig klarmachen.

Türkspor Neu-Ulm und der TSV 1889 Buch trennten sich 2:2. Awet Kidane brachte die Hausherren in Führung (21.), ehe Timo Leitner mit einem Doppelschlag (39., 42.) das Spiel drehte. Engin Karasoy rettete Türkspor in der 87. Minute einen Punkt, kurz darauf sah Johannes Zott (90.) nach einem Foulspiel Gelb-Rot. Buch steht nun bei 33 Punkten auf Rang drei, nur einen Punkt dahinter steht Türkspor.