Blaubeuren empfängt Reinstetten zum Topspiel, Srbija empfängt Staig Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht der Nachholspiele vom 17. Spieltags von Matthias Kloos · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele

Die Winterpause ist vorbei: Der FC Blaubeuren empfängt als Tabellenzweiter den SV Reinstetten (Dritter) zum späten Hinrunden-Showdown, während der FC Srbija Ulm (Zehnter) gegen den SC Staig (Zwölfter) im direkten Duell wichtige Punkte einsammeln will.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---







Der FC Blaubeuren startet als Tabellenzweiter (31 Punkte) in das Pflichtspieljahr 2026 und empfängt mit dem SV Reinstetten (30 Punkte) den direkten Verfolger – ein Duell auf Augenhöhe zum Abschluss der Hinrunde. Blaubeuren will den Anschluss an die Spitze halten, Reinstetten kann mit einem Auswärtserfolg vorbeiziehen. Der SV Reinstetten gewann die letzte Testspielpartie gegen die SGM Warthausen/Birkenhard mit mit 4:3 und für den FC Blaubeuren gab es ein 1:1 beim SC Geislingen (Landesliga Staffel 2), davor einen 3:2-Sieg bei der TSG Ehingen. Die letzten Pflichtspiel-Ergebnisse: Reinstetten gewann am 16. Spieltag mit 4:2 gegen den SV Kressbronn, für Blaubeuren gab es eine 0:2-Niederlage bei Türkspor Neu-Ulm.

---

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm Srbija Ulm SC Staig SC Staig 15:00 PUSH

Der FC Srbija Ulm geht als Zehnter (23 Punkte) in dieses Nachholspiel – und will sich nach unten Luft verschaffen. Der SC Staig steht als Zwölfter (21 Punkte) nur noch zwei Punkte vor der Abstiegzone und reist mit dem 4:2 Testspielsieg beim TSV Kirchberg an.

Die letzten Pflichtspiel-Ergebnisse: Am 16. Spieltag gab es für den FC Srbija Ulm einen 2:1-Sieg beim FV Bad Schussenried. Staig kommt aus dieser Phase mit einem 2:0-Sieg gegen den FV Biberach.

----