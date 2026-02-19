Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Blaubeuren empfängt Reinstetten zum Topspiel, Srbija empfängt Staig
Landesliga Württemberg, Staffel 4: Die Übersicht der Nachholspiele vom 17. Spieltags
Die Winterpause ist vorbei: Der FC Blaubeuren empfängt als Tabellenzweiter den SV Reinstetten (Dritter) zum späten Hinrunden-Showdown, während der FC Srbija Ulm (Zehnter) gegen den SC Staig (Zwölfter) im direkten Duell wichtige Punkte einsammeln will.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Der FC Blaubeuren startet als Tabellenzweiter (31 Punkte) in das Pflichtspieljahr 2026 und empfängt mit dem SV Reinstetten (30 Punkte) den direkten Verfolger – ein Duell auf Augenhöhe zum Abschluss der Hinrunde. Blaubeuren will den Anschluss an die Spitze halten, Reinstetten kann mit einem Auswärtserfolg vorbeiziehen. Der SV Reinstetten gewann die letzte Testspielpartie gegen die SGM Warthausen/Birkenhard mit mit 4:3 und für den FC Blaubeuren gab es ein 1:1 beim SC Geislingen (Landesliga Staffel 2), davor einen 3:2-Sieg bei der TSG Ehingen. Die letzten Pflichtspiel-Ergebnisse: Reinstetten gewann am 16. Spieltag mit 4:2 gegen den SV Kressbronn, für Blaubeuren gab es eine 0:2-Niederlage bei Türkspor Neu-Ulm. ---
Der FC Srbija Ulm geht als Zehnter (23 Punkte) in dieses Nachholspiel – und will sich nach unten Luft verschaffen. Der SC Staig steht als Zwölfter (21 Punkte) nur noch zwei Punkte vor der Abstiegzone und reist mit dem 4:2 Testspielsieg beim TSV Kirchberg an. Die letzten Pflichtspiel-Ergebnisse: Am 16. Spieltag gab es für den FC Srbija Ulm einen 2:1-Sieg beim FV Bad Schussenried. Staig kommt aus dieser Phase mit einem 2:0-Sieg gegen den FV Biberach. ----