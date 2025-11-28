Blaubeuren empfängt Laupheim, vier Derbys an einem Spieltag

Während der FC Blaubeuren den Tabellenzweiten FV Olympia Laupheim empfängt, will der SV Kressbronn gegen den formstarken FV Rot-Weiß Weiler neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen. Neu-Ulm trifft den SC Staig, während der SV Reinstetten in Biberach seine Ambitionen untermauern möchte. Der FC Srbija Ulm ist beim souveränen Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm zu Gast, der SV Mietingen empfängt den FC Wangen.

Der FV Biberach/Riß (Platz 14) rutschte nach der 0:3-Niederlage gegen Türkspor in die direkte Abstiegszone und muss im Derby dringend punkten. Der SV Reinstetten (Platz 5) überzeugte beim 4:2 gegen Kressbronn und blickt optimistisch nach oben. Biberach kämpft gegen den Trend, Reinstetten möchte weiter oben dabei bleiben Die Ausgangslage scheint klar – aber der Druck liegt bei den Gastgebern. ---

Das Topspiel des Spieltags: Der FC Blaubeuren (Platz 4) unterlag zuletzt 0:2 beim Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm, bleibt aber weiter im oberen Feld. Der FV Olympia Laupheim (Platz 2) verlor überraschend deutlich mit 0:3 gegen Weiler und steht vor einem Charaktertest. Beide Teams wollen den Anschluss an Türkspor nicht verlieren und wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. ---



Der FC Srbija Ulm (Platz 8) reist mit Rückenwind an, nachdem man 2:1 aus Bad Schussenried mitnahm. Türkspor Neu-Ulm (Platz 1) festigte seine Spitzenposition mit dem 2:0 gegen Blaubeuren – die Dominanz bleibt ungebrochen. Srbija will sich als ernsthafter Herausforderer im Derby zeigen, während Türkspor seine Führungsrolle weiter untermauern möchte.

Der TSV Neu-Ulm (Platz 12) feierte mit dem 5:3 gegen Bad Schussenried einen Befreiungsschlag und machte einen Schritt Richtung Mittelfeld. Der SC Staig (Platz 9) kommt mit einer 0:1-Niederlage aus Blaubeuren und will den Abstand nach auf die Abstiegszone wieder vergrößern. Kleinigkeiten könnten dieses interessantes Derby der Aufsteiger entscheiden.

Morgen, 14:30 Uhr TSV 1889 Buch FV Bad Schussenried



Der TSV 1889 Buch (Platz 11) kommt aus einer 0:2-Niederlage in Riedlingen und sucht weiter nach Konstanz. Der FV Bad Schussenried (Platz 17) verlor 1:2 gegen Srbija Ulm und wartet weiter auf den dritten Saisonsieg. Es ist ein Duell zweier Teams, die dringend einen Dreier im Abstiegskampf benötigen.

Morgen, 14:30 Uhr SV Mietingen FC Wangen



Der SV Mietingen (Platz 9) zeigte beim 3:3 in Heimenkirch Moral, ließ aber erneut Punkte liegen. Der FC Wangen (Platz 7) fegte Neu-Ulm mit 7:1 vom Platz und demonstrierte eindrucksvoll seine Offensivstärke. Mietingen will sich stabilisieren, Wangen strebt nach oben. Ein Spiel auf Augenhöhe – mit offenem Ausgang, beide Mannschaften trennen aktuell nur zwei Punkte.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr SSG Ulm 99 TSV Riedlingen



Die SSG Ulm 99 (Platz 3) hatte zuletzt spielfrei und konnte regenerieren, bleibt aber im Aufstiegsrennen präsent. Der TSV Riedlingen (Platz 13) kommt mit einem 2:0-Erfolg über Buch und schöpft Hoffnung auf den Weg nach oben. Ulm will seiner Favoritenrolle gerecht werden, Riedlingen will überraschen.

Der SV Kressbronn (Platz 16) kommt mit einer 2:4-Niederlage aus Reinstetten und steht mit nur acht Punkten weiter unter Druck. Der FV Rot-Weiß Weiler (Platz 6) reist mit breiter Brust an, nachdem der 3:0-Auswärtssieg in Laupheim ein Ausrufezeichen war. Für Kressbronn geht es im Derby um wichtige Punkte für den Klassenerhalt, für Weiler darum, Anschluss an die Top fünf zu halten.





