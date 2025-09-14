Blaubeuren dreht 0:2-Rückstand, Wangen gewinnt 4:1 gegen Staig

Der SC Staig musste sich im Verfolgerduell am Sonntag dem FC Wangen klar geschlagen geben, während der FC Blaubeuren nach frühem Rückstand gegen den TSV Neu-Ulm eine bemerkenswerte Wende schaffte.

Das Spitzenspiel wurde erst in der Schlussphase entschieden. Vor 150 Zuschauern sorgte Björn Haußer in der 90. Minute für den Siegtreffer der SSG Ulm 99. Zuvor musste Benjamin Enderle von der SSG nach einem Foulspiel außerhalb in der 66. Minute mit Rot vom Platz. Laupheim bleibt trotz der ersten Saisonniederlage Tabellenführer, doch die Konkurrenz aus Ulm und Neu-Ulm rückte näher heran. ---

Die Zuschauer in Neu-Ulm sahen ein wahres Schützenfest. Riedlingen ging zunächst durch Pascal Schoppenhauer per Foulelfmeter in der 9. Minute in Führung, doch danach dominierte nur noch Türkspor. Nikola Stojnovic (11., 40.), Onur Mutlu (31., Foulelfmeter), Deniz Erten (36., 52.), Andrew Owusu (50.), Mustafa Onur Cumur (68.), Stefan Ilic (76.) und Jan Geis (87.) trafen für die Gastgeber. Riedlingen bleibt mit sechs Punkten auf Platz elf, während Türkspor sich mit zwölf Punkten auf Platz vier festsetzt. ---



Reinstetten zeigte sich effizient und entschlossen. Dominik Martin eröffnete den Torreigen in der 53. Minute, nur eine Minute später erhöhte Jannik Keller auf 2:0. In der 77. Minute machte Keller mit seinem zweiten Treffer alles klar. Damit klettert Reinstetten auf Rang acht, während Heimenkirch mit nur drei Punkten Platz 15 belegt.

---



Vor 235 Zuschauern musste Aufsteiger SC Staig im Duell mit Wangen einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Tim Bucher (22.) und David Wessle (28.) brachten die Gäste früh in Führung. Nach der Pause scheiterte Julian Rauner mit einem Foulelfmeter an Wangens Torwart Marcel Maier (48.), ehe Nikica Vojnovic in der 77. Minute zum 0:3 traf. Manuel Illenberger verkürzte per Strafstoß in der 78. Minute, doch erneut Vojnovic (86.) setzte den Schlusspunkt. Wangen klettert mit 13 Punkten auf Rang zwei, Staig bleibt punktgleich hinter den Gästen.

---



Zum Abschluss empfängt der FV Biberach am Dienstag den FC Srbija Ulm. Die Hausherren stehen mit fünf Punkten auf Platz 12 und wollen sich stabilisieren. Srbija feierte zuletzt zwei Siege in Serie und steht mit neun Punkten auf Rang sechs. .

---



Das Spiel begann turbulent, als Christopher Renz die Gäste mit zwei schnellen Treffern (5., 8.) mit 0:2 in Führung brachte. Blaubeuren fand jedoch zurück ins Spiel: Josip Santic (20.) und Nikolaj Adlwarth (50.) stellten den Ausgleich her. In der 78. Minute sorgte erneut Santic für das 3:2 und drehte die Partie komplett. Vor 123 Zuschauern holte Blaubeuren mit diesem Sieg wichtige Punkte und steht nun bei sieben Zählern auf Platz 11, während Aufsteiger Neu-Ulm mit zehn Punkten nun Rang sieben belegt.

---



Vor 213 Zuschauern gelang dem SV Kressbronn ein eindrucksvoller Befreiungsschlag. Fabian Großmann brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, Morten Peschel legte kurz vor der Pause in der 44. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Luka Föger per Foulelfmeter in der 53. Minute auf 3:0, ehe Tobias Eckmann in der Nachspielzeit (90.+1) den Endstand markierte. Kressbronn verbesserte sich damit auf vier Punkte, während Buch mit nur drei Zählern auf dem vorletzten Platz festhängt.

---



Weiler verpasste es, sich im Mittelfeld zu stabilisieren, und musste gegen Mietingen eine Heimniederlage hinnehmen. Andreas Bösch traf in der 20. Minute zur Führung für die Gäste, ehe Roland Mayer nur zwei Minuten später in der 22. Minute per Foulelfmeter nachlegte. Danach brachte Mietingen den Vorsprung souverän über die Zeit. Mit nun zwölf Punkten rückt Mietingen auf Platz fünf vor, während Weiler mit neun Zählern Rang zehn belegt.



