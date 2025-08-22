Der 4. Spieltag der Bezirksliga verspricht Hochspannung – oben wie unten. Während der neue Spitzenreiter SG Freren bereits unter der Woche vorgelegt hat und zuschauen kann, will Schwefingen die Tabellenführung zurück und ebenfalls wie Union Lohne ihre weiße Weste und beeindruckende Serie weiter ausbauen. Besonders im Tabellenkeller stehen die ersten richtungsweisenden Partien an: Bad Bentheim wartet weiter auf die ersten Punkte, Weiße Elf Nordhorn kämpft um den Anschluss und auch Olympia Laxten steht nach einer herben Pleite unter Druck, vor allem in Hinblick auf den Blau-Weißen Tag.

Samstagmittag und der vereinsinterne Blau-Weiße Tag – für Olympia Laxten könnte es ein reines Fußballfest werden. Doch bevor der Feiertag feucht fröhlich zelebriert werden kann, steht das Heimspiel gegen Union Lohne an. Union-Coach Dennis Brode spricht vor der Partie davon, dass zumindest vorübergehend die Tabellenführung klar gemacht werden soll. Dazu kommt, dass Laxten zuletzt eine herbe Klatsche gegen Langen kassierte. Fest steht also, dass der noch SVO ein dickes Brett zu durchbohren hat, bevor es an den Tresen geht.

Der SV Langen feierte unter der Woche den lang ersehnten ersten Saisonsieg gegen Olympia Laxten und will an diesem nun gerne anknüpfen. Auswärts geht es nun zum bis dato punktlosen Landesliga-Absteiger SV Bad Bentheim. Die Gastgeber sind noch so gar nicht in der laufenden Spielzeit angekommen und werden alles dafür geben, die bis jetzt verkorkste Rückkehr in die Bezirksliga mit einem positiven Ergebnis zu egalisieren.

Spelle-Venhaus II spielt eine richtig starke Saison und kassierte die einzige Niederlage nur knapp gegen Titelanwärter Union Lohne. Mit dem VfL Emslage reist nun eine Mannschaft an, die vor allem in der Defensive mit unbekannten Problemen zu kämpfen hat. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern, wenn doch der VfL nicht zu unterschätzen ist.

Borussia Neuenhaus konnte seine starke Auftaktform nicht bestätigen und ging zuletzt mit 1:7 in Lohne unter. Mit sechs Punkten liegt man dennoch im gesicherten Mittelfeld und wird die Niederlage gegen den Vizemeister der Vorsaison nicht größer machen als sie ist. Aufsteiger Sparta Werlte spielt bisher solide, musste sich zuletzt aber mit 1:4 der Reserve von Spelle-Venhaus geschlagen geben. Das direkte Duell dürfte richtungsweisend werden, wer sich im oberen Mittelfeld festsetzen kann.

So., 24.08.2025, 13:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts II SV Concordia Emsbüren Emsbüren 13:00 live PUSH

Nordhorn II hat mit fünf Punkten aus drei Spielen eine solide Basis gelegt und zuletzt Emslage mit 5:0 deklassiert. Die Offensive um Stürmer Lammers wirkt eingespielt und torgefährlich. Aufsteiger Concordia Emsbüren hingegen steht mit drei Punkten im Tabellenmittelfeld und schwächelte zuletzt beim 1:2 in Schwefingen. Vor heimischer Kulisse geht Nordhorn als Favorit in dieses Duell.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SF Schwefingen 1949 Schwefingen ASV Altenlingen 1965 Altenlingen 15:00 live PUSH

Schwefingen ist das einzige Team, das noch ohne Punktverlust dasteht, und hat schon elf Tore erzielt. Mit dem Rückenwind von drei Siegen in Serie will der Tabellenzweite seine Serie fortsetzen und zurück an die Tabellenspitze. Altenlingen dagegen musste zuletzt beim 0:5 in Freren eine herbe Klatsche einstecken, konnte sich daraufhin aber in letzter Sekunde einen Zähler bei Weiße Elf Nordhorn kämpfen. Dennoch spricht alles spricht für die Favoritenrolle der Sportfreunde.

Mi., 27.08.2025, 20:00 Uhr VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf SV Alemannia Salzbergen Salzbergen 20:00 PUSH