Blau-Weißer Express rollt weiter Ilmenau weiter sieglos - Neustadt löst Pflichtaufgabe souverän.

Die Orlastädter haben auf Grund von Krankheiten und Blessuren nur ungenügend trainieren können und mussten zum Punktspiel auf seinen Chefcoach aus gesundheitlichen Gründen verzichte. Sein Co übernahm die Spielregie und machte seine Sache sehr ordentlich, motiviert seine Mannen auf dieses „schwierige“ Spiel. Ging es doch gegen den sieglosen Tabellenletzten und die Gefahr der Unterschätzung bestand. Außerdem war der ungeliebte Sonntag als Spieltag angesetzt.

Die Realität sah dann aber anders aus. Voll konzentriert auf die sonntägliche Aufgabe übernahmen die Orlastädter die Initiative und schnürten die Gastgeber in ihrer Hälfte ein. Kaum Entlastung für die geschundene Ilmenauer Abwehr, die mit Glück die Anfangsoffensive überstanden haben. Drei Torannäherungen in der ersten Hälfte, waren einfach zu wenig, um den Tabellenführer ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Pedrinho schickt Mo Walther in die Tiefe, sein Versuch geht in aussichtsreicher Position knapp daneben (6.). Die erste gute Möglichkeit der Gastgeber datiert dann aus der 21. Minute, als der sonst gut amtierende Schiedsrichter ein Foul gegen Pedrinho nicht ahndet und der lange Ball auf den schnellen, verbandsligaerfahrenen Chris Machts kommt, dessen Versuch allerdings aus 14 Metern über die Querlatte flog. Das war die erste zarte Annäherung an das von Martin Mehlhos gehütete Neustädter Gehäuse. Die nächste Annäherung leitet das Neustädter Mittelfeld mit einem Fehlpass selber ein. Das Umkehrspiel ist schnell, Alzoughbi schickt Machts, der trifft gegen Torhüter Martin Mehlhos, der keine Abwehrmöglichkeit hat (1:0, 26.). Damit war der Spielverlauf völlig auf dem Kopf gestellt. Aber die Freude war von sehr kurzer Dauer und Pedrinho erkämpft sich das Spielgerät, sucht sich seine frei Schussbahn und vollendet ins lange Eck (1:1, 28.). Nur eine Minute später der Doppelschlag. Robin Engler setzt Bernhard Grimm in Szene, sein Lauf geht bis zur Grundlinie und klassisch sein Pass ins Zentrum, wo Mo Walther erfolgreich zur Führung einschiebt (1:2, 29.). Weiter Offensivbemühungen der Neustädter wurden in der ersten Hälfte nicht erfolgreich beendet und so blieb ein ganz kleines Fünkchen Hoffnung für die Hausherren wegen der knappen Führung. Drei Torannäherungen in der ersten Hälfte, waren einfach zu wenig, um den Tabellenführer ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

Nach dem Wechsel zogen sich die Neustädter ein wenig zurück, weil die Offensivzone eng besetzt war und man sich dadurch mehr Platz für Angriffe versprach. Pedrinho verfehlt nach Eckball das Ilmenauer Gehäuse per Kopf nur knapp (53.). Im Gegenzug kommt Alzoughbi zum Abschluss, aber Martin Mehlhos pariert per Fussabwehr.Die Blau-Weißen drücken die Hausherren in ihre eigene Hälfte, sind aber noch nicht zwingend genug beim Torabschluß. Eine riskante Spieleröffnung vom Ilmenauer Torhüter, Elia Walter erkämpft sich den Ball und wird im Vorwärtsgang im Strafraum vom Hüter gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelt Mo Walther sicher zum Ausbau der Neustädter Führung (1:3, 60.). Im nächsten Zusammenspiel zwischen Robin Engler und Elia Walther der nächste Torjubel der Neustädter, als Elia Walther aus 16 Metern abzieht und der Ball im langen Eck landet (1:4, 66.). Die Germania hatte nichts mehr entgegenzusetzen und so war es nur folgerichtig, das der nächste Angriff zum Ausbau der Neustädter Führung führte. Elia Walther bedient Bruder Mo, der noch einmal überlegt auf Robin Engler ablegt, der nur noch einschieben muss (1:5, 69.). Der Rest war Auslaufen und mit 2 weiteren Hochkarätern von Mo Walther (78.) und vom eingewechselten Maxim Engler (83.) kann sich Germania Torhüter Bernd Müller noch einmal auszeichnen. Der Frust der Gastgeber saß tief und in der Schlussminute muss Alzoughbi für eine Tätlichkeit an Maxim Engler auch noch das Spielfeld verlassen (89.). Den fälligen Strafstoß wollte der Gefoulte selbst verwandeln, aber verschießt ihn.

Fazit: So entledigt sich der Tabellenführer der Pflichtaufgabe mit einer soliden Leistung und der Tabellenletzte wird es mit so einer Leistung schwer haben in der Liga zu bestehen. Am nächsten Samstag kommt dann der dritte Aufsteiger in die Landesklasse, FC Thüringen Jena an die Orla, der gegen Lobenstein mit einer 0:6-Klatsche unterging.