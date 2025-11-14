Blau-weiße Polarlichter über dem Salacher Tobel

Am 13. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Neckar/Fils hatte der bis dato Tabellen-Achte, die TSG Salach (18 Punkte/ Bilanz: 6-0-6), den Elften FV Plochingen (13/4-1-7) zum mit Spannung erwarteten Flutlicht-Kracher zu Gast.

Vom Anpfiff weg fegten die Protagonisten mit Lichtgeschwindigkeit über das künstliche Grün, dass die Noppenschuhe der Akteure nur so qualmten und die leckeren Stadionwürste auf dem Gasgrill vor Freude tanzten.

Mit dem vierten Saisonsieg auf heimischer Wiese und dem siebten Erfolg insgesamt hievten sich die Hausherren auf Rang sieben des Klassements.

In einer spannenden und hochemotionalen Partie, die über weite Strecken auf Augenhöhe geführt wurde, hatten die Blau-Weißen letztendlich das nötige Spielglück auf ihrer Seite und gewannen verdient mit 2:1.

Die Gäste hingegen verharren nach der bereits fünften Schlappe auf fremdem Platz und der achten Pleite insgesamt auf Platz elf des Tableaus.

Die Stadionuhr war gerade in ihre dritte Aufwärmrunde eingebogen, da sorgten die Platzherren auch schon für das erste Highlight der Begegnung: Da hatte Salachs Gökdeniz Celik perfekt für seinen Teamkameraden Albian Fetaj durchgesteckt. Der zog von links in den Sechzehner der Gäste, wackelte sich durch den gelb-schwarzen Defensivverbund wie Tante Friedas Dackel Waldi beim Abendspaziergang und jagte die Kugel aus zwölf Metern und halblinker Position unhaltbar für Plochingens Keeper Felix Rühs ins lange Eck (1:0/3.).

Mit frisch aufgezogenen Rennreifen und dem Tiger im Tank zündete nur elf Minuten später FVP-Kicker Sebastian Munz im linken Mittelfeld den Turbo, bretterte über die linke Außenbahn und legte für seinen im Zentrum mitgelaufenen Mannschaftskollegen Patrick Warth quer. Der zog aus 17 Metern fulminant ab, aber TSG-Keeper Dominik Nagel entschärfte das Geschoss, indem er reaktionsschnell ins rechte untere Eck abtauchte und die Murmel aus der Gefahrenzone fischte (14.).

Mit einer scharfen Flanke von rechts in den Strafraum der Blau-Weißen bediente Plochingens Michael Blind nur zwei Zeigerumdrehungen später seinen am langen Pfosten positionierten und zu luftig verteidigten Mitspieler Munz, der das Leder jedoch aus fünf Metern am Gehäuse vorbeisetzte (16.).

Mit einem perfekt getimten Steilpass schickte TSG-Tornado Rudi Prontkelevic in der 30. Minute seinen Teamkollegen Celik auf Reisen. Der zog von halbrechts in die Box, aber seine Rakete aus zwölf Metern und halbrechter Position zischte am langen Pfosten vorbei (30.). Nur 180 Sekunden später packte FVP-Kicker Sergi Alcala Santiago die Wumme aus und feuerte die Kugel aus 14 Metern in die Maschen (1:1/33.).

In der 44. Minute packte Plochingens Standard-Spezialist Warth sein Zauberfüßchen aus, aber sein mit viel Effet getretener Freistoß aus 20 Metern und halblinker Position zwitscherte um Briefmarkenbreite am linken Knick vorbei. Nur 120 Sekunden nach Wiederbeginn ließ es FVP-Kicker Christian Mohr jucken, aber seine Fackel aus 18 Metern und halblinker Position polierte nur das Aluminium (47.).

In der 68. Minute packte Salachs Mittelfeldmotor Linus Eisele sein Überbrückungskabel aus, aber sein perfekt getretener Freistoß aus 20 Metern und halbrechter Position elektrisierte nur das Gebälk und sprang von der Torlinie ab.

In der 71. Minute hatte FVP-Kicker Nico Trick seinen Kontrahenten und Namensvetter Nico Schaile im Sechzehner der Gäste zu Fall gebracht. Folgerichtig zeigte der souverän leitende Referee Gian-Marco Cherchi auf den Punkt. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Salachs Routinier Umut Sat eiskalt, indem er das Spielgerät unhaltbar für Plochingens Schlussmann Rühs ins linke untere Eck nagelte und damit den späteren 2:1-Endstand (71.) herstellte.

In der 88. Minute steckte Plochingens Blind perfekt für seinen Mannschaftskameraden Kyriakos Konstantinidis durch. Der zog von rechts in die Box, aber seine Wuchtbrumme aus 14 Metern und halblinker Position wurde von Salachs Türsteher Maik Lissner exzellent geblockt und aus der Gefahrenzone befördert.

Salachs Coach Michael Oelkuch: „Ein klassischer Arbeitssieg für uns“, stellt der 52-Jährige freudestrahlend nach Schlusspfiff fest, „wichtig war, dass wir die Niederlage in Jesingen wettmachen. Das ist uns mit dem heutigen Sieg gelungen“, so der TSG-Coach weiter.