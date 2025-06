Blau-Weiße Festtage: BW Köln feiert Doppel-Aufstieg

Ein Traumjahr für den SC Blau-Weiß Köln: Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft des Kölner Vereins haben in dieser Saison den Aufstieg geschafft – ein bemerkenswerter Doppel-Erfolg im Seniorenbereich, der an der Eichenkreuz-Sportanlage lange in Erinnerung bleiben wird.

Ein Schlüssel zum Erfolg: eine intensive Vorbereitung, starke Neuzugänge, mannschaftlicher Zusammenhalt. „Unser Zusammenhalt und Team-Spirit waren schon immer die Basis unserer Stärke. Jeder einzelne Spieler hat soviel geleistet, von der Nummer 1 bis 30. Ich hätte mir als aktiver Spieler immer gewünscht, in einer solchen Mannschaft spielen zu dürfen.“ Bereits vor der eigentlichen Vorbereitung auf die Saison hat der B-Ligist freiwillig ein fußballspezifischen Fitness-Training absolviert, um sich in der sechswöchigen Vorbereitung einem neuem System und Spielprinzipien zu widmen.

„Wenn Du als Team nach 28 Spielen ungeschlagen Meister wirst, ist das aus meiner Sicht eine nahezu perfekte Saison“, sagt Hubert. „Egal ob als Spieler oder Trainer, sowas kommt in einer Karriere nicht häufig vor. Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft und das gemeinsam Erreichte in diesem tollen Verein!“

Mit Simon Terrode auf Trainer-Lehrgang

Mit Blick auf die kommende Saison in der Kreisliga A geht Hubert den nächsten Schritt mit einer gesunden Mischung aus Respekt und Zuversicht: „Ich glaube, dass wir uns in der kommenden Saison nicht verstecken müssen. Wir wollen weiterhin attraktiven Fußball bieten und jedes Spiel gewinnen.“ Dann aller vorausicht nach mit einem B-Lizenzinhaber an der Seitenlinie, denn der 42-Jährige absolviert derzeit an der Sportschule Hennef einen sogenannten Fast-Track-Lehrgang. "Der Lehrgang findet so zum ersten Mal statt und ist aus meiner Sicht etwas ganz besonderes. Unter uns Teilnehmern befinden sich noch aktive als auch Ex-Profis wie Simon Terrode, mit denen ich gemeinsam auf dem Platz stehen und von denen ich viel lernen darf", so Hubert.

Aufstieg als bester "Vize"

Die erste Mannschaft schaffte den Aufstieg in die Landesliga – wenn auch auf Umwegen. In einem packenden Dreikampf mit dem SV Eintracht Hohkeppel II und dem SSV Jan Wellem reichte es am Ende zu Platz zwei – mit nur einem Punkt Rückstand auf den Meister. Als punktbester Vizemeister aller vier Bezirksligen profitierten die Blau-Weißen von der Quotientenregelung und steigen ebenfalls auf.