Blau-Weiß Wriezen: „Wir wollen effizienter werden" FuPa-Teamcheck: Trainer Matthias Schade blickt auf die neue Saison in der Landesklasse Nord. von LS · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tom Krompa

Die Vorbereitung neigt sich dem Ende zu, bald startet für Blau-Weiß Wriezen eine neue Saison. Trainer Matthias Schade gibt im FuPa-Teamcheck Einblicke in die Vorbereitung, den Kader und die Ziele seiner Mannschaft gegeben.

Vorbereitung: Viel Arbeit auf wenigen Einheiten Ganz zufrieden ist ein Trainer mit der Vorbereitung wohl nie, das gibt auch Schade offen zu. Als Amateurteam gelte es, so viel wie möglich – aber eben auch sinnvoll – in wenige Einheiten zu packen. Erschwerend komme die Urlaubszeit hinzu, die sich schließlich jeder Spieler verdient habe. Dennoch zieht Schade gegenüber FuPa ein positives Fazit: „Das Team arbeitet sehr intensiv, auch wenn wie immer noch Luft nach oben bleibt." Neuzugänge: Eigengewächse und frische Gesichter Zu den konkreten Namen der Neuzugänge wollte sich Schade nicht weiter äußern – einen Teil davon kann man bereits bei FuPa nachlesen, darunter Spieler, die aus der eigenen Jugend hochgezogen wurden. Weitere Zugänge sollen noch folgen. Was der Trainer aber betont: Alle Neuzugänge würden intensiv arbeiten und sowohl menschlich als auch fußballerisch gut ins Team passen. Zudem stellte er in Aussicht, dass das Team vor Saisonstart noch mindestens einen Spieler verlassen wird.

Der Zusammenhalt als große Stärke Ein zentrales Thema für Schade ist die Erfahrung aus der vergangenen Saison, in der das Team lange im Abstiegskampf steckte und bis zum Schluss zittern musste. Diese Erfahrung sei nicht zwangsläufig etwas Schlechtes gewesen – im Gegenteil: Das Team sei als Einheit daran gewachsen und habe nie aufgehört, an sich zu glauben. Genau diese Ruhe in hektischen Spielsituationen könne nun ein Vorteil sein. „Das Team steht bei uns absolut an erster Stelle, und der Glaube daran ist eine echte Stärke", so Schade. Auch die eigenen Talente aus der A-Jugend würden dem Spiel zusätzliche Flexibilität verleihen. Saisonziel: Effizienter statt nur besser Klar formuliert ist das Saisonziel: eine effizientere Saison spielen. Rückblickend sei Blau Weiß Wriezen in vielen Partien nicht das schlechtere Team gewesen – allerdings habe man zu selten konsequent verteidigt und zu viele Chancen liegen gelassen. Genau daran habe das Team im Sommer gearbeitet, um es in der neuen Saison besser zu machen.