Blau-Weiß Wickrathhahn und der verspätete Abstieg

Viel bitterer hätte die abgelaufene Spielzeit für den 1. FC Blau-Weiß Wickrathhahn eigentlich gar nicht zu Ende gehen können. Unter dem zurückgekehrten früheren Aufstiegstrainer Marc Gülzow verlor Wickrathhahn kein einziges Spiel, holte elf Punkte in sieben Partien, wurde am Ende Tabellenzwölfter – und ist trotzdem abgestiegen. Die Relegationsniederlage des 1. FC Viersen bedeutete für Wickrathhahn den Abstieg in die Kreisliga B. „Wir haben in den letzten sieben Spielen alles rausgehauen, alles für den Klassenerhalt gegeben – wir haben ihn sportlich geschafft, sind aber leider am grünen Tisch abgestiegen“, sagt Gülzow.
Im Normalfall steigt ein Tabellenzwölfter nicht ab. Weil mit Viersen, dem 1. FC Mönchengladbach, Türkiyemspor und dem SV Lürrip aber gleich vier Teams aus dem Kreis aus der Bezirksliga abgestiegen sind, ist dieser absolute Ausnahmefall zum Leidwesen von Wickrathhahn eingetreten.
Blau-Weiß hat sich in der Rückrunde klar gesteigert. Gegen Topteams wie den SV Otzenrath (1:2) oder die Sportfreunde Neersbroich (1:2) hielt der Aufsteiger von 2023 mit, in den Duellen gegen die direkte Konkurrenz war Wickrathhahn auf Augenhöhe. Im zweiten Spiel unter Gülzow gab es einen 4:2-Erfolg über Mit-Absteiger TuS Liedberg, an den letzten beiden Spieltagen ein 3:3 gegen Schelsen und ein 2:1 gegen die DJK Hehn, die jeweils über dem Strich landeten. „Die Mannschaft ist enger zusammengerückt und wir haben besser verteidigt. Wir haben versucht, jedes Spiel als Mannschaft anzugehen. Die Einstellung hat funktioniert – so hat uns die Leidenschaft füreinander getragen“, erklärt Gülzow den Aufschwung.
Wickrathhahn war über die gesamte Saison häufig nah dran, meist fehlte aber der letzte „Punch“. Dazu gab es vereinzelt klare Niederlagen, wie das 0:6 gegen SV Schelsen im Hinspiel – ironischerweise gegen den damaligen SVS-Trainer Gülzow. Es fehlte genau die Konstanz, die der 1. FC am Ende zeigte. „Seitdem ich da bin, hätten wir nichts anders machen können“, betont Gülzow: „Das Einzige ist, dass wir zwei, drei Spiele mehr hätten gewinnen können. Da hat uns die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt. Wir hätten zwei bis sechs Punkte mehr haben können – das hätte am Ende aber auch nicht gereicht.“ Der letztlich rettende elfte Platz war sieben Zähler entfernt.
Nach einem Abstieg ist das naturgemäß eine schwierige Kategorie – auch für den Cheftrainer. „Ich möchte nicht einen Spieler nennen. Die ganze Mannschaft hat dazu beigetragen, dass wir sportlich dringeblieben wären“, sagt Gülzow.
Ein großer Umbruch steht trotz des Abstiegs nicht an – im Gegenteil: Für die anstehende Saison verstärkt sich Wickrathhahn punktuell. Innenverteidiger Sebastian Ilie kennt Gülzow bereits aus Schelsen, Torjäger Viktor Nishgalzew und der junge Nik Wieners kommen vom SC Hardt, Torwart Joel Renner von Viktoria Rheydt. Albion Hajra verlässt den Verein und schließt sich der Reserve der SpVg Odenkirchen an. Seit dem 12. Juli steht der B-Ligist wieder auf dem Trainingsplatz, seit Anfang Juli hatte Gülzow seiner Mannschaft ein Laufprogramm verordnet. Aus gutem Grund – ein langer Aufenthalt in der Kreisliga B soll es nämlich nicht werden, wie Gülzow klar vorgibt: „Wir wollen uns das zurückholen, was uns gestohlen wurde. Klares Ziel: Wiederaufstieg.“