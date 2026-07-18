Blau-Weiß Wickrathhahn und der verspätete Abstieg

Im Normalfall steigt ein Tabellenzwölfter nicht ab. Weil mit Viersen, dem 1. FC Mönchengladbach, Türkiyemspor und dem SV Lürrip aber gleich vier Teams aus dem Kreis aus der Bezirksliga abgestiegen sind, ist dieser absolute Ausnahmefall zum Leidwesen von Wickrathhahn eingetreten. Das war gut in der Saison Blau-Weiß hat sich in der Rückrunde klar gesteigert. Gegen Topteams wie den SV Otzenrath (1:2) oder die Sportfreunde Neersbroich (1:2) hielt der Aufsteiger von 2023 mit, in den Duellen gegen die direkte Konkurrenz war Wickrathhahn auf Augenhöhe. Im zweiten Spiel unter Gülzow gab es einen 4:2-Erfolg über Mit-Absteiger TuS Liedberg, an den letzten beiden Spieltagen ein 3:3 gegen Schelsen und ein 2:1 gegen die DJK Hehn, die jeweils über dem Strich landeten. „Die Mannschaft ist enger zusammengerückt und wir haben besser verteidigt. Wir haben versucht, jedes Spiel als Mannschaft anzugehen. Die Einstellung hat funktioniert – so hat uns die Leidenschaft füreinander getragen“, erklärt Gülzow den Aufschwung.

Das war nicht gut Wickrathhahn war über die gesamte Saison häufig nah dran, meist fehlte aber der letzte „Punch“. Dazu gab es vereinzelt klare Niederlagen, wie das 0:6 gegen SV Schelsen im Hinspiel – ironischerweise gegen den damaligen SVS-Trainer Gülzow. Es fehlte genau die Konstanz, die der 1. FC am Ende zeigte. „Seitdem ich da bin, hätten wir nichts anders machen können“, betont Gülzow: „Das Einzige ist, dass wir zwei, drei Spiele mehr hätten gewinnen können. Da hat uns die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt. Wir hätten zwei bis sechs Punkte mehr haben können – das hätte am Ende aber auch nicht gereicht.“ Der letztlich rettende elfte Platz war sieben Zähler entfernt. Spieler der Saison Nach einem Abstieg ist das naturgemäß eine schwierige Kategorie – auch für den Cheftrainer. „Ich möchte nicht einen Spieler nennen. Die ganze Mannschaft hat dazu beigetragen, dass wir sportlich dringeblieben wären“, sagt Gülzow.