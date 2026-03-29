 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

Blau-Weiß Wetzlar feiert lang ersehnte zweiten Saisonsieg

Teaser KLB WETZLAR: +++ Das Schlusslicht darf dank Akrobatik und Glück nach langer Zeit mal wieder jubeln. Stadtrivale Spartak indes verabschiedet sich aus dem Aufstiegsrennen der Fußball-B-Liga +++

von Redaktion · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser
Dornholzhausens Michel Kleint (r.) bleibt an Emin Akaydin von Blau-Weiß Wetzlar hängen. © Peter Bayer
Dornholzhausens Michel Kleint (r.) bleibt an Emin Akaydin von Blau-Weiß Wetzlar hängen. © Peter Bayer

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Wetzlar. Mit 1:0 gegen den TV Dornholzhausen hat das abgeschlagene Schlusslicht Blau-Weiß Wetzlar in der Fußball-B-Liga Wetzlar am 23. Spieltag den ersehnten zweiten Saisonsieg eingefahren. Während sich der FC Burgsolms III und der VfB Aßlar II im Kellerduell 0:0 trennten, was keinem der beiden wirklich hilft, verlor die SG Oberbiel II unglücklich 1:2 gegen Naunheim/Niedergirmes II und verpasste damit einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

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