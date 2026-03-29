Blau-Weiß Wetzlar feiert lang ersehnte zweiten Saisonsieg

Dornholzhausens Michel Kleint (r.) bleibt an Emin Akaydin von Blau-Weiß Wetzlar hängen. © Peter Bayer

Wetzlar. Mit 1:0 gegen den TV Dornholzhausen hat das abgeschlagene Schlusslicht Blau-Weiß Wetzlar in der Fußball-B-Liga Wetzlar am 23. Spieltag den ersehnten zweiten Saisonsieg eingefahren. Während sich der FC Burgsolms III und der VfB Aßlar II im Kellerduell 0:0 trennten, was keinem der beiden wirklich hilft, verlor die SG Oberbiel II unglücklich 1:2 gegen Naunheim/Niedergirmes II und verpasste damit einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.