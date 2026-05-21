Blau Weiß Schinkel verkündet Transfer von Kelvin Obazee

Mit der Neuverpflichtungen von Kelvin Obazee setzt Blau-Weiss Schinkel ein deutliches Zeichen für die Zukunft. Der Defensivspieler soll mit seiner Qualität, Spielintelligenz und Erfahrung die erste Mannschaft verstärken.

Gemeinsam mit ihm wechselt auch sein enger Freund Ahmed Ali - besser bekannt als King Ali - an den Gretescher Weg. Ali ist dabei zunächst nicht als Spieler der ersten Herren vorgesehen, sondern verfolgt im Verein eine langfristige Vision: Gemeinsam mit Freunden und fußballbegeisterten Interessierten soll eine neue Perspektivmannschaft als dritte Herren aufgebaut werden.

Diese Mannschaft soll eng mit der ersten und zweiten Herren verzahnt sein und jungen Spielern eine sportliche Heimat, Entwicklungsmöglichkeiten aber vor allem den Spaß am Fußball in einem professionellen Umfeld bieten.