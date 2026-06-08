Blau Weiß Schinkel holt Torben Loeck zurück

Die erste Herren von Blau-Weiß Schinkel freut sich über die Verpflichtung von Torben Loeck. Mit seiner Verpflichtung stärkt Blau-Weiß Schinkel seine personelle Situation auf einer Schlüsselposition. Mit seiner langjährigen Erfahrung aus höheren Spielklassen und seiner Führungsstärke bringt der Torhüter nicht nur sportliche Qualität, sondern auch wertvolles Wissen für die Entwicklung der Torhüter im Verein mit. Nach einer Saison bei Spielverein 16 kehrt Loeck damit zurück zu den Blau-Weißen, die in den kommenden Jahren den Wiederaufstieg in die Kreisliga planen.