Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf wieder Zweiter, Zehdenick überrascht

– Foto: Franziska Lindhorst

Der 25. Spieltag der Brandenburgliga hielt erneut enge Duelle, dramatische Wendungen und richtungsweisende Ergebnisse bereit. Während der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf nach einem knappen Heimsieg auf den zweiten Tabellenplatz kletterte, sammelten auch Altlüdersdorf, Schöneiche und Fürstenwalde wichtige Punkte. Im Tabellenkeller bleibt es eng, Zehdenick holte auswärts ein Remis – trotz Unterzahl.

Vor eigenem Publikum erwischte der Spitzenreiter einen gebrauchten Tag. In der 25. Minute war es Kieran Czech, der die Gäste in Führung brachte. Klosterfelde suchte in der Folge den Ausgleich, biss sich jedoch an der Frankfurter Hintermannschaft die Zähne aus. Nach der Pause schlug Frankfurt erneut zu: Justin Winkel traf in der 53. Minute zum 2:0 und sorgte für eine kalte Dusche für den Tabellenführer.

---

In einem emotionalen Spiel setzte sich Brandenburger SC Süd 05 knapp gegen Lübben durch. Ein Eigentor von Tom Seegert brachte die Gastgeber in der 13. Minute früh in Führung. Uthman Mustapha baute den Vorsprung in der 33. Minute aus. Doch Lübben meldete sich zurück: Patrick Nitsch verkürzte in der 55. Minute, ehe erneut Uthman Mustapha in der 73. Minute das 3:1 markierte. Der Anschlusstreffer durch Jo Zuprit in der 87. Minute kam für die Gäste zu spät. ---

Schöneiche präsentierte sich auswärts in starker Form. Pierre Vogt traf in der 18. Minute zur Führung und verwandelte in der 56. Minute einen Foulelfmeter zum Endstand. Dazwischen hatte Aaron Marcel Weber in der 40. Minute das 2:0 erzielt. ---

Im Kellerduell trennten sich beide Teams mit einem Punkt. Rodger Bruse brachte Zehdenick per Handelfmeter in der 19. Minute in Führung, Jonas Marcellus Ziegler glich kurz nach der Pause in der 47. Minute aus. In der 77. Minute sah Lucas Karbe wegen einer Notbremse die Rote Karte. Trotz Unterzahl rettete Zehdenick das Remis über die Zeit. --- Heute, 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf SVA Fortuna Babelsberg Fortuna Babg 1 0 Abpfiff Altlüdersdorf reichte ein Treffer zum Sieg. Szymon Wierzchowski traf in der 24. Minute zum entscheidenden 1:0. Die Gäste aus Babelsberg stemmten sich gegen die Niederlage, blieben aber offensiv zu harmlos. Altlüdersdorf sicherte sich den Dreier und bleibt im Aufstiegsrennen präsent. ---

Ein abwechslungsreiches Spiel endete unentschieden. Jascha Seiche traf in der 7. und 50. Minute jeweils zur Führung für Oranienburg. Julian-Elias Renner glich in der 48. Minute aus, ehe ein Eigentor von Tom Siegler in der 54. Minute den Ausgleich für Neuruppin brachte. Beide Teams vergaben in der Folge die Chance auf den Sieg. ---

Der FSV Union Fürstenwalde setzte sich in einem zähen Spiel durch. Der goldene Treffer gelang Oluwasegun Victor Adelusi in der 64. Minute. Während Fürstenwalde mit nun 25 Punkten auf Rang zwölf springt, bleibt Bernau bei 23 Zählern und steht weiter unter Druck. ---