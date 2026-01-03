Blau-Weiß Petershagen behält im Neunmeterschießen die Nerven

Der Giebelsee-Cup hat am heutigen Samstag des SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf einmal mehr gezeigt, warum er fest zum regionalen Hallenkalender gehört. Acht Mannschaften, zwei Vorrundengruppen, kurze Wege und ein straffer Spielplan sorgten für einen intensiven Turniertag. Am Ende setzte sich der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf im Finale nach Neunmeterschießen gegen den FC Strausberg durch und gewann das Turnier vor heimischem Publikum.

Gruppe A als Demonstration der Dominanz In der Gruppe A setzte der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf früh ein Ausrufezeichen. Mit drei klaren Siegen und einem Torverhältnis von 15:0 entschied der Gastgeber die Gruppe souverän für sich. Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 folgte mit sechs Punkten auf Rang zwei. Dahinter blieben die SG 47 Bruchmühle und der FC Neuenhagen 1913 ohne realistische Chance auf das Weiterkommen. Die Ergebnisse der Gruppe A machten deutlich, dass Blau-Weiß Petershagen bereits in der Vorrunde den Ton angab.

Ein Turniertag mit klarer Dramaturgie Der Giebelsee-Cup war klar strukturiert und ohne Leerlauf organisiert. In zwei Vierergruppen wurde zunächst die Vorrunde ausgetragen, jede Partie mit zwölf Minuten Spielzeit. Die jeweils besten zwei Mannschaften qualifizierten sich für die Halbfinals, die ebenso wie das Spiel um Platz drei und das Finale über 15 Minuten angesetzt waren. Dieser Aufbau sorgte für einen stetigen Spannungsanstieg und machte deutlich, dass jede Phase des Turniers ihre eigene Bedeutung hatte.

Gruppe B mit engen Entscheidungen

In der Gruppe B entwickelte sich ein deutlich ausgeglicheneres Bild. Der FC Strausberg und der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II beendeten die Vorrunde punktgleich an der Spitze. Beide Teams sammelten fünf Punkte und ließen Fortuna Biesdorf sowie Germania Schöneiche knapp hinter sich. Die knappen Resultate und mehrere Unentschieden unterstrichen die Ausgeglichenheit dieser Gruppe und sorgten bis zum letzten Spiel für Spannung.

Halbfinals als erste Zäsur

In den Halbfinals zeigte sich die unterschiedliche Ausrichtung der Teams deutlich. Der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf ließ im vereinsinternen Duell der zweiten Mannschaft keine Chance und gewann klar mit 4:0. Im zweiten Halbfinale setzte sich der FC Strausberg mit 2:1 gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 durch. Damit standen sich im Finale der dominante Gastgeber aus Gruppe A und der stabile Gruppensieger aus Gruppe B gegenüber.

Das Spiel um Platz drei

Das kleine Finale entwickelte sich zu einer umkämpften Begegnung. Der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II lieferten sich ein enges Spiel, das letztlich mit 4:3 zugunsten der zweiten Mannschaft der Gastgeber endete. Damit sicherte sich Blau-Weiß II den dritten Platz und rundete den erfolgreichen Turniertag des Vereins zusätzlich ab.

Ein Finale mit maximaler Spannung

Das Endspiel zwischen dem FC Strausberg und dem SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf wurde dem Anspruch eines Finales gerecht. Beide Mannschaften agierten konzentriert und ließen über die reguläre Spielzeit nur wenig zu. Nach dem Unentschieden musste die Entscheidung im Neunmeterschießen fallen. Dort behielt der Gastgeber die Nerven und setzte sich mit 4:3 durch. Der Jubel in der Halle spiegelte die emotionale Entladung eines langen Turniertages wider.

Ein verdienter Sieger vor heimischer Kulisse

Mit dem Turniersieg bestätigte der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf seine starke Gesamtleistung. Ungeschlagen durch Vorrunde, Halbfinale und Finale setzte sich die Mannschaft verdient durch und krönte einen souveränen Auftritt mit dem Titelgewinn. Der Giebelsee-Cup 2026 endete damit mit einem sportlich überzeugenden Ergebnis und unterstrich einmal mehr den Stellenwert dieses Turniers im regionalen Hallenfußball.

Der Giebelsee-Cup als regionaler Fixpunkt

Der Turniertag in Petershagen/Eggersdorf verband sportliche Qualität mit Nähe und Atmosphäre. Kurze Wege, volle Ränge und ein klarer Wettbewerb machten den Giebelsee-Cup erneut zu einem Ereignis, das über den reinen Spielbetrieb hinauswirkt. Mit spannenden Spielen, einem dramatischen Finale und einem verdienten Sieger setzte das Turnier einen starken Akzent zum Jahresbeginn.