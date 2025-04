Blau-Weiß Pessin gleicht aus, Fichte Kunersdorf mit starkem Auftritt

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – SV Ziesar 31 1:2 Ziesar zeigte sich eiskalt vor dem Tor: Fabian Meyer traf in der 45. Minute, Andreas Lenz legte in der 54. nach. Philipp Brandt konnte in der 66. Minute zwar verkürzen, doch der Aufsteiger aus Werder kam nicht mehr zum Ausgleich.

FSV Babelsberg 74 II – FC Borussia Brandenburg 3:2 Ein wildes und emotionales Spiel. Marko Radon brachte Borussia früh in der 4. Minute in Führung. Moritz Loos (14.) und Maximilian Hoffmann (30.) drehten die Partie. Tom Signowski glich in der 78. Minute aus. Doch in der 95. Minute lenkte Nico Fourmont den Ball unglücklich ins eigene Tor – das bittere 3:2 für Babelsberg. Sören Mühle sah anschließend noch Gelb-Rot (96.).

SV Kloster Lehnin – SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren 0:2 Doppelschlag in der 22. und 23. Minute durch Jonny Grawe – das reichte der SpG für einen souveränen Auswärtssieg. Kloster Lehnin kassierte in der Nachspielzeit noch zwei Platzverweise: Sebastian Galle (90.) und Clemens Lindenberg (95.) flogen beide mit Gelb-Rot vom Platz.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – RSV Eintracht 1949 II 7:1 Ein echtes Offensivfeuerwerk! Niclas Rogg eröffnete in der 24. Minute, Devin Krenzlin schraubte mit Treffern in der 30., 48., 68. und 72. Minute das Ergebnis in die Höhe. Elian Mario Nobis (70.) und Eric Hennebach (87.) trafen ebenfalls, ehe Tim Schüßler in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für RSV markierte. Ein Spiel wie aus einem Guss für den FSV.

BSG Stahl Brandenburg II – Fortuna Babelsberg II 0:2 Die Partie kippte nach einem Platzverweis: Michael Menke sah in der 59. Minute Gelb-Rot. In Überzahl nutzte Fortuna die Räume: Dennis Weber erzielte in der 64. Minute das 0:1, Ben Vetter machte in der 88. Minute mit dem 0:2 alles klar.

SG Geltow – ESV Lokomotive Potsdam 2:2 Geltow schien das Spiel fest im Griff zu haben: Leon Becker traf in der 18. Minute, Pascal Kania erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Doch Lok Potsdam zeigte Moral: Erst verwandelte Ali Amir Janyani in der 84. Minute einen Foulelfmeter, dann traf David Mosdorf zwei Minuten später zum Ausgleich – ein glücklicher Punkt für das Schlusslicht.

Caputher SV 1881 – Potsdamer Kickers 94 1:1 Lange sah es nach einem Heimsieg aus: Jakob Höpfner traf in der 28. Minute zur Führung für Caputh. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit schlug Karl Kniesche eiskalt zu und glich für die Potsdamer Kickers zum 1:1 aus – ein bitterer Nackenschlag für den Gastgeber.

SV Dallgow 47 – SG Blau-Weiß Pessin 3:3 Die Zuschauer erlebten ein echtes Torfestival mit einem dramatischen Schlussakt. Hugo Alexander Zerbe brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Jannis Stenzel in der 41. Minute für Dallgow aus. Nach dem Seitenwechsel schlug Mateusz Krystek doppelt zu – in der 77. und 82. Minute schien Dallgow auf der Siegerstraße. Doch Pessin kämpfte sich in der Nachspielzeit mit Treffern von David Ferchland (90.) und Moritz Klimanski (ebenfalls 90.) zurück und rettete einen Punkt.

Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SV Wacker 09 Ströbitz II 3:3

Was für ein verrücktes Spiel! Die Gäste aus Ströbitz legten los wie die Feuerwehr – Gustave Djene Nseke traf in der 15. und 16. Minute doppelt und schockte die Heimelf mit einem frühen Doppelschlag. Doch Guben ließ sich nicht hängen: Alexander Mauch verkürzte bereits in der 22. Minute auf 1:2. Kurz vor der Pause dann der erneute Rückschlag – Djene Nseke schnürte in der 43. Minute den Dreierpack und stellte auf 1:3. Aber Guben kämpfte sich zurück: Nico Hetzel sorgte in der 62. Minute für das 2:3, ehe Noah Pascal Schulze nur zwei Minuten später (64.) den umjubelten Ausgleich erzielte. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, doch es blieb beim gerechten Remis.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – SpG Briesen/Dissen 1:2

Nach einer engagierten ersten Hälfte brachte Lars Marten Arlt die Viktoria in der 35. Minute verdient in Führung. Die Gäste aus Briesen/Dissen kamen jedoch mit neuem Schwung aus der Kabine: Kevin Kasischke glich in der 55. Minute aus. In der 74. Minute war es dann Christian Rinza, der für den vielumjubelten Auswärtserfolg der Spielgemeinschaft sorgte. Viktoria Cottbus konnte nicht mehr reagieren – der Sieg für die Gäste war dank der effektiveren zweiten Halbzeit verdient.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SV Borussia 09 Welzow 4:3

In einer hochdramatischen Partie mit sieben Treffern ging die Heimelf bereits in der 6. Minute durch Jonas Gryczman in Führung. Doch Phillipp Meyer drehte das Spiel mit seinen Treffern in der 15. und 35. Minute zugunsten von Welzow. Nach der Pause glich Nico Lehmann per Foulelfmeter in der 49. Minute zum 2:2 aus. Stephan Klengel brachte die Gastgeber in der 53. Minute erneut nach vorne. Als Elias Rothe in der 77. Minute per Foulelfmeter auf 3:3 stellte, schien alles offen. Doch Niklas Krüger hatte in der 88. Minute die passende Antwort parat und sicherte seiner Mannschaft den hart erkämpften Heimsieg.

VfB Cottbus 97 – SpG Kausche/Drebkau 1:0

In einer defensiv geprägten Begegnung reichte ein einziger Treffer zum Sieg. Cornel Kurtzer traf in der 52. Minute und bescherte dem VfB drei wichtige Punkte. Die Gäste aus Kausche/Drebkau bemühten sich, doch die Cottbuser standen in der Defensive sicher und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV Fichte Kunersdorf – SpG Dissenchen/Haasow 5:1

Ein beeindruckender Auftritt der Hausherren! Leon Schlott brachte Fichte in der 2. Minute früh in Führung und legte in der 32. Minute seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen erhöhte Jannek Wetzk in der 24. Minute. Ein Eigentor von Muath Alrifai (40.) sorgte für das 4:0 zur Pause. Zwar gelang Ibrahim Khalil Driee Driee in der 63. Minute das 4:1, doch Maurice Hagen setzte in der Schlussminute den Schlusspunkt. Zwei Platzverweise rundeten das Spiel ab: Rico Kunkel (65.) und Jakub Wojciech Kaba (71.) mussten vorzeitig vom Platz – jeweils mit Gelb-Rot.

SV Eiche Branitz – SpG TSV Cottbus/Groß Gaglow II 1:3

Lennart Seidler brachte Branitz in der 13. Minute in Führung und weckte damit Hoffnungen auf einen Heimsieg. Doch diese wurden schnell zerstört: Phillip Schlodder glich nur acht Minuten später aus. Dann trat Björn Schneller in Erscheinung – mit seinem Doppelpack in der 23. und 61. Minute entschied er die Partie für die Gäste, die sich insgesamt cleverer präsentierten.

SG Sielow – SG Blau-Weiß Schorbus 2:0

Die ungeschlagene SG Sielow ließ auch gegen Schorbus nichts anbrennen. Niklas Preuß traf in der 16. Minute zur Führung. In der zweiten Hälfte wurde es emotional: Marcel Kuba sah in der 70. Minute die Gelb-Rote Karte, und Schorbus war fortan in Unterzahl. Luca Schulz nutzte das in der 79. Minute zum entscheidenden 2:0. Sielow bleibt damit das Maß aller Dinge in der Liga.

SpG Kahrener SV – FSV Spremberg 1895 2:0

Kahrens Matchwinner hieß Nico Adomeit. Erst verwandelte er in der 57. Minute einen Foulelfmeter sicher zur Führung, dann setzte er in der 86. Minute den Schlusspunkt. Die SpG Kahrener SV belohnte sich mit einem souveränen Auftritt und ließ hinten nichts anbrennen – ein verdienter Dreier.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

