Blau-Weiß Pessin glänzt mit 6:1, VfB Cottbus bejubelt ein 6:2

– Foto: Schneider Torsten

Kreisoberliga Havelland

SV Dallgow 47 – Fortuna Babelsberg II 3:1 Vor 200 Zuschauern lieferte der SV Dallgow 47 eine kämpferisch starke Leistung ab. Die Hausherren erwischten den besseren Start, als Sam-Jerik Signert in der 31. Minute zur 1:0-Führung einnetzte. Lange Zeit hielten die Dallgower den Vorsprung, doch in der Schlussphase wurde es hochemotional: Felix Lehe gelang in der 78. Minute der Ausgleich für die Fortuna-Reserve. Wer jedoch dachte, das Spiel würde unentschieden enden, sah sich getäuscht. Dallgow schlug eiskalt zurück: Florian Thamm brachte sein Team in der 83. Minute erneut in Front, bevor Jannis Stenzel in der Nachspielzeit (90.+1 Minute) mit dem 3:1 den Deckel auf den Heimsieg machte. SV Ziesar 31 – RSV Eintracht 1949 II 0:1 In Ziesar sahen die 69 Zuschauer ein klassisches Geduldsspiel, das vor allem von den beiden Abwehrreihen geprägt war. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, wobei hochkarätige Torchancen Mangelware blieben. Es entwickelte sich eine hochemotionale Abwehrschlacht, bei der Ziesar lange auf einen Punktgewinn hoffen durfte. Doch kurz vor dem Abpfiff wurden die Bemühungen der Gäste belohnt: Timon Rückwald markierte in der 86. Minute den goldenen Treffer des Tages und sicherte der Reserve des RSV Eintracht damit einen extrem späten und umjubelten Auswärtssieg.

SV Kloster Lehnin – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 0:1 In Lehnin entschied ein einziger Treffer über Wohl und Wehe. Vor 80 Zuschauern lieferten sich der SV Kloster Lehnin und der FSV 95 Ketzin/Falkenrehde ein Duell auf Augenhöhe. Den entscheidenden Moment der Partie erlebten die Fans kurz vor dem Pausentee: Marc Jankowiak stand in der 42. Minute goldrichtig und erzielte das 0:1 für die Gäste. Im zweiten Durchgang warfen die Hausherren hochemotional alles nach vorne, bissen sich aber am stabilen Abwehrbollwerk aus Ketzin immer wieder die Zähne aus. So blieb es am Ende beim knappen Erfolg für die Gäste, die die drei Punkte mit auf die Heimreise nahmen. SG Eintracht Friesack – FSV Babelsberg 74 II 1:0 Minimalismus pur gab es in Friesack zu bestaunen. Vor 54 Zuschauern reichte der SG Eintracht eine starke Anfangsphase, um das Spiel für sich zu entscheiden. Bereits in der 12. Minute erlöste Stephan Müller die heimischen Fans mit dem Treffer zum 1:0. In der Folge entwickelte sich eine zähe Partie, in der die Babelsberger Reserve zwar um Spielkontrolle bemüht war, aber selten zwingend vor das Friesacker Tor kam. Die Eintracht verteidigte die knappe Führung hochemotional und mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff und sicherte sich so den wertvollen Heimsieg.

Werderaner FC Viktoria 1920 II – Bredower SV 47 3:6 Was für ein Wahnsinn auf dem Werderaner Kunstrasen! Die 72 Zuschauer kamen aus dem Staunen nicht heraus, als sich ein torreiches Spektakel entwickelte, das vor allem von einem Namen geprägt war: Emran Ramadani. Dieser eröffnete in der 14. Minute zunächst mit dem 1:0 für Werder, doch Aaron Haupt glich in der 29. Minute für Bredow aus. Lukas Krukow brachte Werder in der 44. Minute erneut in Front, doch nach der Pause drehte Bredow hochemotional auf. Agustin Alejandro del Rio glich in der 50. Minute zum 2:2 aus, bevor die große Show von Emran Ramadani weiterging – dieses Mal jedoch für den Bredower SV: Mit Toren in der 59. und 61. Minute stellte er auf 2:4. Adrian Brandt verkürzte per Foulelfmeter in der 71. Minute noch einmal auf 3:4, doch Agustin Alejandro del Rio (79. Minute) und erneut Emran Ramadani (84. Minute) machten das halbe Dutzend für Bredow voll und besiegelten den 3:6-Endstand. SG Blau-Weiß Pessin – BSG Stahl Brandenburg II 6:1 Die SG Blau-Weiß Pessin brannte vor 120 Zuschauern ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Den Grundstein für den Kantersieg legten Moritz Klimanski in der 11. Minute und Hugo Alexander Zerbe nur sechzig Sekunden später in der 12. Minute mit einem frühen Doppelschlag. Stahl Brandenburg II fand hochemotional kaum Mittel gegen die spielfreudigen Hausherren. In der zweiten Halbzeit schraubten Jan Philipp Repke (67. Minute), Paul Huhnke (68. Minute), Karim El Mahmoud (73. Minute) und Richard Göress (78. Minute) das Ergebnis in die Höhe. Den Gästen gelang in der 83. Minute lediglich noch der Ehrtreffer durch einen von Janno Brunsing verwandelten Foulelfmeter. SpG Groß Glienicke/Seeburg – SV Germania 90 Berge 0:3 In Groß Glienicke sahen die 108 Zuschauer eine abgeklärte Vorstellung des SV Germania 90 Berge. Die Gäste agierten taktisch klug und schlugen zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt zu: Daniel Cikin brach in der 33. Minute den Bann und traf zum 0:1. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) erhöhte Lennard Amadou Meyer hochemotional auf 0:2 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Die Spielgemeinschaft bemühte sich im zweiten Durchgang um den Anschluss, kam aber nicht gegen die stabile Defensive der Germania an. In der 88. Minute machte erneut Lennard Amadou Meyer mit seinem zweiten Treffer alles klar und besiegelte den souveränen 0:3-Auswärtssieg. SG Michendorf II – SG Geltow 0:1 Ein eher zerfahrenes Spiel bekamen die lediglich 40 Zuschauer in Michendorf geboten. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, wobei spielerische Highlights Seltenheit besaßen. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Julian Bocian nutzte eine Unachtsamkeit in der Michendorfer Hintermannschaft und erzielte in der 48. Minute das 0:1 für die SG Geltow. Michendorf warf in der restlichen Spielzeit hochemotional alles nach vorne, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen, sodass Geltow die drei Punkte entführte.

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Kreisoberliga Niederlausitz

SpG Drebkau/Kausche – SpG Briesen/Dissen 1:3

In Drebkau entwickelte sich eine hochemotionale Partie, die erst in der zweiten Halbzeit so richtig Fahrt aufnahm. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, bis Tom Bockner in der 66. Minute einen Foulelfmeter eiskalt zur Führung für die Gäste verwandelte. Die Hausherren zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und kamen durch Manuel Rehn in der 72. Minute zum Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn erneut war es Tom Bockner, der in der 77. Minute die Führung für Briesen/Dissen wiederherstellte. In der Schlussphase wurde es kurios: Leon Mehlisch scheiterte in der 88. Minute zunächst mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Andy Branig, doch praktisch im selben Atemzug machte er seinen Fehler wett und markierte den Treffer zum 1:3-Endstand.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – 1. FC Guben II 3:0

Die Viktoria aus Cottbus lieferte eine abgeklärte Vorstellung ab und ließ der Reserve aus Guben über die gesamte Spielzeit kaum Luft zum Atmen. Den Grundstein für den Heimsieg legte Patrick Matthieu bereits in der 3. Minute mit einem frühen Blitzstart zum 1:0. Guben bemühte sich im Anschluss zwar um defensive Stabilität, konnte den nächsten Nackenschlag kurz nach dem Seitenwechsel jedoch nicht verhindern: Lars Marten Arlt erhöhte in der 51. Minute auf 2:0. Die endgültige Entscheidung fiel in der 69. Minute, als erneut Patrick Matthieu zur Stelle war und mit seinem zweiten Tor des Tages den hochemotionalen 3:0-Endstand besiegelte.

SV Fichte Kunersdorf – SV Borussia 09 Welzow 3:1

In der 66. Minute sah Ole Matti Mau bei den Hausherren die Rote Karte, woraufhin Elias Rothe den fälligen Handelfmeter in der 67. Minute zur Führung für Welzow verwandelte. Trotz Unterzahl bewies Kunersdorf eine unglaubliche Moral: Jannek Wetzk glich in der 71. Minute aus, bevor Jan Gulbing in der 79. Minute die Partie komplett drehte. In der 87. Minute schlug erneut Jan Gulbing zu und erhöhte auf 3:1. Den hochemotionalen Schlusspunkt einer turbulenten Partie markierte die Rote Karte für den Welzower Justin Rene Richter in der 90. Minute.

SV Eiche Branitz – BSV Chemie Tschernitz 1:3

Die Gäste aus Tschernitz entführten drei wichtige Punkte aus Branitz und zeigten sich dabei besonders in der ersten Halbzeit hochemotional und effizient. Rene Mettke brachte die Chemie-Elf in der 20. Minute in Front, bevor Louis Sonntag in der 28. Minute per Foulelfmeter auf 0:2 erhöhte. Branitz kam durch einen ebenfalls verwandelten Foulelfmeter von Max Wilhelm Jakob in der 39. Minute noch einmal heran, doch unmittelbar nach dem Wiederanpfiff stellte Ole Schmidke in der 46. Minute den alten Abstand wieder her. Die große Chance zum erneuten Anschluss vergab Branitz in der 57. Minute, als Sebastian Lindow mit einem Foulelfmeter am glänzend aufgelegten Torwart Fabian Dannigkeit scheiterte, sodass es beim 1:3 blieb.

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – LSV Neustadt/Spree abgesagt

Diese Begegnung wurde abgesagt.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SpG Kahren/Laubsdorf 3:2

In einer dramatischen Begegnung mit ständig wechselnden Führungen behielt die SpG Groß Kölzig am Ende das glücklichere Ende für sich. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Stephan Klengel die Hausherren in der 47. Minute in Führung. Die Gäste aus Kahren und Laubsdorf zeigten jedoch eine starke Reaktion und drehten das Spiel durch Martin Rodriguez (59.) und Lucas Seidel (66.) zum 1:2. Die Schlussphase gehörte dann jedoch ganz allein Pascal Marko: Mit einem hochemotionalen Doppelschlag innerhalb von nur sechzig Sekunden in der 78. Minute drehte er die Partie im Alleingang wieder zugunsten der Gastgeber und sicherte seinem Team den knappen 3:2-Erfolg.

SG Blau-Weiß Schorbus – SV Wacker 09 Ströbitz II 1:6

Die Reserve von Wacker Ströbitz lieferte in Schorbus eine beeindruckende Machtdemonstration ab. Bereits in der 1. Minute schockte Gustave Djene Nseke die Hausherren mit dem 0:1. Schorbus kam zwar durch Max Krause in der 15. Minute hochemotional zum Ausgleich, doch danach spielten nur noch die Gäste. Erneut Gustave Djene Nseke (20.), Lukas Pötschke (30.) und Mohamad Dreiee (42.) sorgten für eine klare 1:4-Pausenführung. Im zweiten Durchgang ließen die Ströbitzer nichts mehr anbrennen: Jaime-Lee Förster erhöhte in der 51. Minute auf 1:5, bevor Oleksandr Yemelianov in der 90. Minute den Schlusspunkt unter den deutlichen 1:6-Auswärtssieg setzte.

VfB Cottbus 97 – FSV Spremberg 1895 6:2

Der VfB Cottbus fackelte gegen Spremberg ein wahres Offensivfeuerwerk ab und sorgte bereits in der Anfangsviertelstunde für klare Verhältnisse. Maurice-Andre Stein (6.) und Sebastian Kierzkowski (7.) brachten die Hausherren per Doppelschlag in Führung, bevor erneut Maurice-Andre Stein (15.) und Sebastian Kierzkowski (45.) auf 4:0 erhöhten. Spremberg wehrte sich im zweiten Durchgang wacker und verkürzte durch Carsten Hoffmann (78.) sowie ein Eigentor von Paul Scheinpflug (81.) auf 4:2. Doch die Hoffnung auf ein Wunder wurde hochemotional im Keim erstickt: Toni Koinzer (84.) und Oliver Weber per Foulelfmeter (90.) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 6:2-Endstand hoch.

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