Blau-Weiß Mintard verpflichtet Mittelfeldspieler aus dem Saarland Landesliga, Gruppe 3: Die DJK Blau-Weiß Mintard hat ihren Kader mit Ward Hasan verstärkt.

Verstärkung für das Mittelfeld hat die DJK Blau-Weiß Mintard hinzubekommen. Der 24-jährige Winter-Zugang Ward Hasan kann dabei schon auf einige Erfahrung zurückblicken. Nachdem er zuletzt eine zweijährige Pause vom Fußball eingelegt hatte, um sich in Essen ganz auf sein Medizinstudium zu konzentrieren, kehrt er nun aber auf den Platz zurück. Zuvor spielte er beim SV Schwarzenbach in der Verbandsliga und mit dem FSV Jägersburg in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Überzeugt hat er die Verantwortlichen in Mintard beim Probetraining. "Wir freuen uns riesig, dass es so kurzfristig mit Ward geklappt hat. Im Probe-Training konnte man ganz klar sehen, dass der Junge richtig gut kicken kann. Ward kann im Mittelfeld eigentlich alles spielen und wir werden sicherlich viel Freude mit ihm haben", erklärt Roland Henrichs, der Sportliche Leiter an den Mintarder Auen, in den Vereinsmedien. Hasan ergänzt: "Ich habe nach Vereinen in meiner Umgebung geschaut und da ist mir Mintard sofort aufgefallen. Nach zwei absolvierten Probe-Einheiten habe ich direkt gemerkt, dass es passt. Die Mannschaft besteht ausschließlich aus guten Charakteren und ich habe mich von Beginn an sehr wohl gefühlt.“

Sein Debüt im Trikot der Blau-Weißen hat Hasan bereits gefeiert. Bei der Endrunde der Mülheimer Hallenstadtmeisterschaft stand er ebenso auf dem Feld wie auch bei den beiden Testspielen gegen den SV Hösel und den Mülheimer SV. Beide Partien verlor Mintard mit 0:2. Das nächste Testspiel steht am Donnerstagabend an, dann geht es für die Landesliga-Kicker gegen Oberligist Ratingen 04/19.