Blau-Weiß Mintard und Union Nettetal zeigen Offensivstärke

Der 24. Spieltag der Landesliga Niederrhein hatte es mit klaren Siegen, späten Entscheidungen und mehreren Torfestivals in sich. Blau-Weiß Mintard und Union Nettetal gelangen dabei nennenswerte Siege.
In Gruppe 1 setzte vor allem 1. Spvg. Solingen-Wald 03 ein dickes Statement und gewann beim FC Remscheid klar mit 5:0. Früh brachte Fabio Di Gaetano die Gäste auf Kurs, ehe die Partie spätestens nach der Pause endgültig entschieden war. Ebenfalls dominant präsentierte sich SC Union Nettetal, das beim 6:1 gegen VfB 03 Hilden II kaum Gegenwehr zuließ und vor allem offensiv glänzte.
Ein Ausrufezeichen setzte auch TuRU Düsseldorf, das sich nach zuletzt schwierigen Wochen mit einem 4:1 gegen SC Velbert eindrucksvoll zurückmeldete. Deutlich enger ging es hingegen in mehreren anderen Partien zu: ASV Einigkeit Süchteln gewann spät mit 1:0 bei Victoria Mennrath, während 1. FC Wülfrath ebenfalls knapp mit 1:0 bei VSF Amern siegte. Zwischen DV Solingen und SC Kapellen-Erft blieb es torlos, während sich SG Unterrath und SSV Bergisch Born nach turbulentem Spielverlauf 1:1 trennten. DJK Gnadental überzeugte beim 3:1 gegen FC Kosova Düsseldorf.
Auch in Gruppe 2 bot der Spieltag reichlich Unterhaltung. Besonders torreich ging es bei DJK Blau-Weiß Mintard zu, das sich nach zwischenzeitlicher Dominanz am Ende mit 5:3 gegen VfB Bottrop durchsetzte. Noch deutlicher wurde es bei Viktoria Goch, die beim 6:1 gegen DJK Sportfreunde Katernberg früh alles klar machte.
Spannung pur gab es in mehreren engen Duellen: Sportfreunde Hamborn 07 drehte beim 3:2 gegen FC Kray einen Zwei-Tore-Rückstand, während Sportfreunde Niederwenigern mit 4:2 gegen Mülheimer FC 97 die Oberhand behielt. Ein echtes Torfestival lieferte zudem die Partie zwischen SC Werden-Heidhausen und 1. FC Lintfort, die die Gäste mit 4:3 für sich entschieden.
Weitere Siege feierten VfB Speldorf (3:1 gegen ESC Rellinghausen) sowie SV Scherpenberg, das mit einem 1:0 beim SV Budberg einen wichtigen Auswärtserfolg einfuhr. Punkteteilungen gab es hingegen bei SG Essen-Schönebeck gegen PSV Wesel (1:1).
Victoria Mennrath – ASV Einigkeit Süchteln 0:1
Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel (71. Paul Trützschler), Jacob Küppers, Maurice Passage, Wadim Kuliew (65. Isa Özel), Moussa Coulibaly, Erjon Durbiqi (46. Marko Mitrasinovic), Oliver Krüppel (76. Alex Alexandrov), Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel
ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler, Paul Fröhling (82. Timur Enes), Lars Prigge (85. Batuhan Arslanoglu), Justin Coenen, Felipe Burkhardt, Finn Theißen (61. Luca Mikail Kovacevic), Leo Heinrich Rennett (90. Fabian Trzensisko), Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen
Schiedsrichter: Cedric Fox (Düsseldorf) - Zuschauer: 125
Tore: 0:1 Lennart Mehler (86.)
TuRU Düsseldorf – SC Velbert 4:1
TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Nico Wehner, Mykyta Kildiiarov (90. Eugene Jeon), Tsikwo Mankefor (81. Maurice Kouendjin Bankoue), Hussein Hammouda, Sahin Ayas (72. Emirhan Bülbül), Selcuk Yavuz (77. Amin Saouti), Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (31. Diyar Turan) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero
SC Velbert: Louis Britscho, Albin Rec (38. Niklas Strauch), Makuntima Ntuku, Tobias Doil (69. John-Max Kowalski), Phil Britscho, Naoufal El Hamdani (46. Mariano-Valerio Manno), Phil Pape, Jovan Gudalovic, Laurenz Schott, Ayyoub Ichoutene (46. Moritz Overfeld), Julian Kray (69. Ahmet Gülmez) - Trainer: Christian Britscho
Schiedsrichter: Jason Smit - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Sahin Ayas (8.), 2:0 Selcuk Yavuz (15.), 3:0 Sahin Ayas (33.), 4:0 Mohamed Darwish (66.), 4:1 Ahmet Gülmez (87.)
VSF Amern – 1. FC Wülfrath 0:1
VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Maik Lambertz, Hajime Yokota, Shogo Taniguchi, Kaiya Otsu, Selman Sevinc, Kouki Ozawa (72. Omar Boudoudou), Lamin Fuchs, Malte Knop (65. Maximilian Gotzen), Luca Dorsch, Toya Okada - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann
1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Ebrahim Omayrat, Daniel Ivezic (68. Athanasios Xiros), Ryo Matsutaka, Youssef El Boudihi (46. Robin Köhler), Leon Bachmann, Toni Zupo (84. Nico Köhler), Gian-Luca Bühring, Timo Conde - Trainer: Joscha Weber
Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Maik Bleckmann (60. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Maik Lambertz (75./VSF Amern/)
FC Remscheid – 1. Spvg. Solingen Wald 03 0:5
FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer (60. Furkan Tasdemir), Eliot Cakolli, Deniz Can Akbaba, Michele Buscemi, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Koya Shirahata, Vittorio Di Mari, Luka Sola, Leonhard Fronia (68. Giuseppe Campana) - Trainer: Nermin Jonuzi
1. Spvg. Solingen Wald 03: Rostyslav Degtyar, Georgios Siadas (76. Kingsley Sarpei), Leander Goralski, Edin Šehić (70. Nikolaos Skondras), Dylan Oberlies, Babacar M'Bengue, Konstantinos Tsiougaris (68. Erkan Ari), Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo (70. Max Schreckenberg), Fabio Di Gaetano (84. Paul Marvin Caspar), Enes Topal - Trainer: Daniele Varveri
Schiedsrichter: Jesco Boin - Zuschauer: 347
Tore: 0:1 Fabio Di Gaetano (3.), 0:2 Fabio Di Gaetano (49.), 0:3 Niklas Noah Albrecht (63.), 0:4 Enes Topal (66.), 0:5 Nikolaos Skondras (85.)
SG Unterrath – SSV Bergisch Born 1:1
SG Unterrath: Yuzuki Fujimoto, Ayoub Ben Haddaj, Michael Blum, Alexander Straeten (66. Bünyamin Dogan), Dustin Hörz, Antonio Munoz-Bonilla, Ibrahim Jaha, Nicholas Farin Horn (82. Nicola Paradi), Noah Cain (46. Soru Iwanaga), Christian Bus, Elias Dian (46. Shunya Hashimoto) - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris
SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui (90. Maikel Klein), Tarik Makkaoui, Ruben Schmitz-Heinen (46. Muhammet-Fathi Ödemis), Julian Bernhard, Marvin Brüggehoff, Marvin Pak (73. Gael Ntolo), Germano Bonanno (86. Gloire Sunda), Lutonda Ntiti - Trainer: Adis Babic - Trainer: Gennaro Buonocoro
Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Germano Bonanno (60.), 1:1 Shunya Hashimoto (88.)
Rot: Lutonda Ntiti (24./SSV Bergisch Born/)
Rot: Muhammet-Fathi Ödemis (90./SSV Bergisch Born/)
Besondere Vorkommnisse: Christian Bus (SG Unterrath) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Gian-Luca Musset (71.).
DJK Gnadental – FC Kosova Düsseldorf 3:1
DJK Gnadental: Nico Bayer, Fatih Ferhat Sakar, Tolga Erginer, Felix Dannenberg, Sebastian Spinrath, Oluremi Martins Williams, Necirwan Khalil Mohammad (82. Vojno Jesic), Milos Jesic (60. Oliver Wargalla), Denis Massold (85. Nico Kaufmann), Marco Lüttgen (90. Marinus Sebastian Dassen), Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky
FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Eureljo Gjoni, Ike Rowland Ezunagu Jr, Lejs Zenuni, Ishaq Khalil (77. Naser Ilazi), Fatlum Ahmeti, Roman William Callan, Kaito Kajitani (56. Ermir Sadrija) - Trainer: Ibo Cöl
Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 129
Tore: 1:0 Marco Lüttgen (6.), 2:0 Marco Lüttgen (66.), 2:1 Fatlum Ahmeti (70.), 3:1 Oliver Wargalla (90.+6)
DV Solingen – SC Kapellen-Erft 0:0
DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Samir Azirar, Servet Furkan Aydin, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc (79. Ilias El Joudi), Sercan Er (90. Riyan Khan), Ali-Can Ilbay (74. Gabriel Binga Pemba), Tarkan Türkmen (58. Eray Yigiter), Salim El Fahmi (88. Cedrik Stefan Synclair Mvondo) - Trainer: Deniz Aktag
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Yannik Ebert, Jan Lukas Nosel (74. Justin Schiffer), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Luis Giesen (88. Lorenz Kowalle), Alexander Fuchs, Hiroya Suguro, Dennis Höfling, Kazuki Hayashi (86. Janis Waffenschmidt), Nils Mäker - Trainer: Lennart Ingmann
Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg) - Zuschauer: 350
Tore: keine Tore
SC Union Nettetal – VfB 03 Hilden II 6:1
SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Wilhelm Wolters, Niklas Götte, Florian Heise, Pascal Schellhammer (46. Anastasios Koutras), Mats Platen (79. Eron Saraci), Archil Ismail, Hauke Winkens (66. Maurits Kerkman), Tom Gray, Tomi Alexandrov (16. Phillip Spickenbaum), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc - Co-Trainer: Dominik Pasculli - Co-Trainer: Blerim Rrustemi
VfB 03 Hilden II: Nick Perkuhn, Fabio Bachmann, Koray Temiz, Yavuz Erdogan, Ben Marcel Jelitte (56. Amin Mohsen), Shuto Utsugi, Tarique Maurice Hurd (70. Tymoteusz Konrad Szymanski), Amine Feldaoui (70. Mohammed Abunajie), Marvin Michell Theis, Yusuke Okuda, Jiyan Alessio Karakis - Trainer: Koray Sakacali
Schiedsrichter: Timur-Kaan Özcelik (Essen ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Branimir Galic (25.), 2:0 Phillip Spickenbaum (30.), 3:0 Phillip Spickenbaum (37.), 4:0 Tom Gray (45.), 5:0 Branimir Galic (59.), 6:0 Branimir Galic (76.), 6:1 Yavuz Erdogan (89.)
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - DJK Gnadental
Sa., 28.03.26 16:00 Uhr TSV Solingen - DV Solingen
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - VSF Amern
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - FC Remscheid
So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SG Unterrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Union Nettetal
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - TuRU Düsseldorf
So., 29.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - Victoria Mennrath
Viktoria Goch – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 6:1
Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Jonathan Brilski, Marius Alt (79. Jan Wilbers), Luca Palla (79. Ahmed Miri), Luca Plum (69. Elias Koenen), Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen (69. Alexander Möller), Ilias El Moumen (84. Malte Baumeister) - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Dominik Hendricks, Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei, Alharth Aljassem, Luca Campe, Christopher Löffler, Maurice Tavio Y Huete, Nick Hillmann, Jeremy Metzler, Timm Florian Bungert - Trainer: Sascha Hense
Schiedsrichter: Yassin El Hatri - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Levon Kürkciyan (15.), 2:0 Maximilian Fuchs (27.), 3:0 Levon Kürkciyan (45.), 4:0 Luca Palla (66.), 4:1 Maurice Tavio Y Huete (76.), 5:1 Jan Wilbers (86.), 6:1 Levon Kürkciyan (88.)
SV Budberg – SV Scherpenberg 0:1
SV Budberg: Marc Anders, Laurin Severith (70. Devin Warnke), Niklas Ueberfeld, Lennart Hahn, Fynn Leon Eckhardt, Mike Terfloth, Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Felix Weyhofen (8. Florian Mordt) (77. Finn Berg), Moritz Paul, Oliver Nowak (84. Fynn Jansen) - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte
SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga (79. Conner Marco Wastian), Jasin Saiti, Marcel Kretschmer (65. Tevfik Kücükarslan), Gabriel Derikx, Kaan Terzi, Nils Christian Werner, Baha Arslanboga, Vedad Music - Trainer: Sven Schützek
Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 700
Tore: 0:1 Baha Arslanboga (54.)
SG Essen-Schönebeck – PSV Wesel 1:1
SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic (80. Hakan Terzi), Dennis Czok, Julius Nosal, Antony Brai (90. Fabio Theisen), Erion Abazi, Yasar Cakir, Siegfried Kalonda (67. Yassine Bentaleb), Matondo-Manace Mbombo (80. Semih Zorlu), Henri Kvesa (71. Sebastian Neusser), Luiz-Simon Kreisköther - Trainer: Olaf Rehmann
PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Lennart Laader, Marvin Nunnendorf, Dustin Heveling, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich (86. Noah Karschti), Jost Gerards (80. Denys Ovsiannikov), Max Mahn, Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder
Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Anel Corovic (60.), 1:1 Max Mahn (85.)
Sportfreunde Hamborn 07 – FC Kray 3:2
Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Noah Gabriel Herrmann, Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik, Teoman Moustafa, Emre Bayrak (34. Kenson Götze), Gennaro Harling (34. Rashad Ouro-Akpo), Alexandros Chassanidis, Yusa Sentürk (84. Petros Tzikas), Giuliano Cosma Salierno (46. Max Werner), Burkay Bostanci - Trainer: Soumiya Bouhadi
FC Kray: Max Gerd Nawrath, Elvis Fioklou-Toulan, Michael Tosh Lake, Raul Sossong Bautista (79. Djibril Tamsir Camara), Edmond Kadrijaj, Estevan Rascho (86. Ebeny Senior Nguimba), Faris El Maaroufi (73. Luca Kazelis), Anis El Ghiat (79. Jesse Arthur), Milot Ademi, Danilo Settimio Curaba (85. Elias Kraaß), Benludvig Elad - Trainer: Dimitrios Pappas - Co-Trainer: Can Senol
Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Milot Ademi (25.), 0:2 Milot Ademi (34.), 1:2 Max Werner (60.), 2:2 Nico Kuipers (70.), 3:2 Max Werner (75. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Alexandros Chassanidis (66./Sportfreunde Hamborn 07/)
Sportfreunde Niederwenigern – Mülheimer FC 97 4:2
Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Fabian Lümmer (91. Niklas Nadolny), Paul Schütte, Marvin Schurig, Finn Luca Baartz (46. Marc Geißler), Frederik Lach, Marcel Modro, Florian Machtemes (91. Hendrik Maximilian Fülber), Paul Anton Renneberg, Maurice Krall (59. Marc Fabian Rapka), Moreno Mandel (77. Fynn Niklas Roß) - Trainer: Marcel Kraushaar
Mülheimer FC 97: Tugay Ayasli, Efdal Filiz, Howon Ryu, Joel Tata Nsah, Selim Enes Aydogdu (46. Mert Kefeli), Gianluca Barone (59. Ava Kader), Sihun Kim (86. Mert Kostov), Ahmed-Malik Uzun, Tunahan Yardimci (77. Montana Kuba), Koki Okamura (70. Kakeru Akasaka), Oben Robert Molango - Trainer: Engin Tuncay
Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ahmed-Malik Uzun (17.), 1:1 Florian Machtemes (41.), 2:1 Paul Anton Renneberg (53.), 3:1 Paul Anton Renneberg (56.), 3:2 Ahmed-Malik Uzun (82.), 4:2 Marc Fabian Rapka (89.)
SC Werden-Heidhausen – 1. FC Lintfort 3:4
SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Lennart Paul Richard Konietzko, Christfired Chisom Emmanuele (40. Padra Peyvandi), Tim Homberg, Björn Homberg, Linus Thamm (84. Tom Leon Roß), Max Richter, Jamal Daniel Werner (76. Tobias Alexander Jerghoff), Justus Morten Becker - Trainer: Danny Konietzko
1. FC Lintfort: Jan Philip Roolfs, Lars Hoffmeister, Jan Ziebell (67. Simeon Louma), Furkan Baydar, Princely Ngangjoh, Simon Schwarz (59. Andre Rieger), Yassine Riad (67. Rafael Vizuete Mora), Abdoulaye Sall (87. Justin Uzochi Owuka), Marcel Goretzki (59. Ouassim El Abdouni), Thorsten Kogel, Robin Van Radecke - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke
Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Simon Schwarz (9.), 1:1 Lennart Paul Richard Konietzko (24.), 1:2 Princely Ngangjoh (29.), 2:2 Jamal Daniel Werner (56.), 2:3 Simeon Louma (77.), 2:4 Abdoulaye Sall (80.), 3:4 Lennart Paul Richard Konietzko (82.)
VfB Speldorf – ESC Rellinghausen 3:1
VfB Speldorf: Sebastian Speen, Mika Pollmann (46. Florian Meyer), Carl Paul, Robin Tschierske, Dominic Miller, Karim El Moumen, Maximilian Fritzsche, Mertcan Akdeniz (64. Janis Timm), Yassin Merzagua, Calvin Küper (88. Bennet Schlie), Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse, Yaw Osei Awuah, Malik Tchalawou (69. Malick-Montell Mourtala), Aaron Oteng-Appiah, Can Funke (74. Berkan Eken) - Trainer: Sascha Behnke
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Bünyamin Sahin (10. Foulelfmeter), 1:1 Carl Paul (15.), 2:1 Calvin Küper (39.), 3:1 Dominic Miller (89.)
Rot: Erik May (39./ESC Rellinghausen/Foulspiel)
DJK Blau-Weiß Mintard – VfB Bottrop 5:3
DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Leon Eschen, Noah Stemmer, Marvin Matten, Nick Heppner (90. Fatih Koru), Niklas Nett (87. Philip Müller), Lukas Mühlenfeld (90. Joshua Mantan), Lucas Elias Simos, Serkan Güzel, Leon Fritsch - Trainer: Marco Guglielmi
VfB Bottrop: Dacy Akanji Akwa Orock, Mick Matthes, Alessandro Falcone, Nico Petritt, Emin Aksu, Raphael Steinmetz, Lasse Dittner, Bjarne Neumann (71. Labinot Kryeziu), Nana Kwame Appiah (46. Anil Özgen) (83. Alexander Beloshapkin), Enes Bilgin (78. Mirac Özgen), Ralf Thiel - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski - Co-Trainer: Pascal Thielking
Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Lukas Mühlenfeld (40.), 2:0 Serkan Güzel (51.), 3:0 Leon Eschen (56.), 4:0 Lucas Elias Simos (60.), 4:1 Bjarne Neumann (62.), 4:2 Raphael Steinmetz (70. Foulelfmeter), 4:3 Enes Bilgin (72.), 5:3 Labinot Kryeziu (83. Eigentor)
Gelb-Rot: Lasse Dittner (48./VfB Bottrop/Schwalbe)
Besondere Vorkommnisse: Raphael Steinmetz (VfB Bottrop) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Leon Ossmann (26.).
25. Spieltag
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Speldorf
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SV Scherpenberg - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - SC Werden-Heidhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr PSV Wesel - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 29.03.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SG Essen-Schönebeck
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern
So., 29.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Budberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - Viktoria Goch
