Schon in der Halle überzeugte Blau-Weiß Meer, nun ging es ins Trainingslager in die Türkei. – Foto: Theo Titz

Blau-Weiß Meer reist für Trainingslager in die Türkei Am türkischen Mittelmeer trainieren im Winter oft Bundesliga-Teams – dieses Jahr allerdings auch der Gladbacher B-Ligist Blau-Weiss Meer. Wie es zu der ungewöhnlichen Maßnahme kam und was Trainer Metin Saglamoglu von der Reise mitnimmt.

Als Trainer stellte die Reise in die Türkei Metin Saglamoglu durchaus vor eine Herausforderung. Statt zweimal Training in der Woche standen nun zwei Einheiten pro Tag an. Für Trainer im Profifußball ist das Alltag – aber im Amateurbereich? „Das war absolutes Neuland“, sagt Saglamoglu lachend.

Es ging beispielsweise um die ungewohnte Belastung, bei der er seinen Hobbykickern nicht zu viel zumuten durfte. Oder den Anspruch, die vielen Einheiten möglichst attraktiv zu gestalten. Wobei letzteres im Prinzip als Selbstläufer galt. Dafür genügte schon die Kulisse: Eine riesige Anlage mit zig Fußballplätzen in der türkischen Stadt Belek, direkt am Mittelmeer. Fünf Tage in der Türkei

Fünf Tage bis Anfang März hielt Blau-Weiss Meer dort ein Trainingslager ab, auf einem Areal, auf dem jeden Winter auch zahlreiche Profiklubs ihre Form für die zweite Saisonhälfte aufbauen. Anfang des Jahres reisten unter anderem Hannover 96, Schalke 04 und der Hamburger SV nach Belek, um die besseren Trainingsbedingungen am Mittelmeer zu nutzen – zumindest im Vergleich zu Wetterlage in Deutschland. Solche hochkarätigen Gäste sind derweil Standard in Belek. Für einen Gladbacher B-Ligisten gilt dies allerdings nicht. Die Idee dazu entstand bereits vor drei Jahren. Damals begann Saglamoglu seine Trainertätigkeit bei Meer. Im Winter wandte er sich dann an die Mannschaft: Der Verein können nicht viel bieten, habe nicht mal eine eigene Platzanlage und nur begrenzte Sponsoreneinnahmen – dennoch wolle er etwas Besonderes auf die Beine stellen. Sein Vorschlag: ein Trainingslager im Ausland. „Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann bekommen wir das hin“, erinnert sich Saglamoglu an seinen Appell von damals.