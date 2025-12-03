Blau-Weiss Meer hat sein Herz zurückbekommen

Mit der Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes an der Ernst-Reuter-Anlage endet auch eine über fünf Jahre währende Odyssee des Vereins Blau-Weiss Meer. Denn 2020 musste der Platz der Blau-Weißen an der Hügelstraße im Mönchengladbacher Westend einem neuen Bürokomplex der SMS Group weichen. Seitdem waren Meer und seine Mannschaften wie ein Wanderzirkus im Stadtgebiet unterwegs, waren als „Untermieter“ bei anderen Vereinen zu Gast. Zuerst gab es auf der Anlage von Grün-Weiß Holt ein vorläufiges Domizil, dann wurde der neue Campus Rheydt beim Rheydter Spielverein die nächste Interims-Heimat. Doch sowohl in Holt als auch in Rheydt war Meer nur ungeliebter Zaungast.
Noch zu der Zeit, als Meer in Holt verweilte, fühlte man sich als fünftes Rad am Wagen, wie es Orhan Demir, der damalige Trainer der Blau-Weißen formulierte. Heute zieht Demir im Juniorenbereich die Fäden. Er hofft, dass durch die feste Belegung des Kunstrasenbereiches im mittleren Bereich der Ernst-Reuter-Anlage sowie der Mitbenutzung der Kleinspielfelder im oberen Bereich der Sportanlage wieder viele Kinder und Jugendliche den Weg zu Meer finden werden. Derzeit gibt es sechs Mannschaften im Jugendbereich. Auch wenn sich Meer die Sportanlage mit dem 1. FC Mönchengladbach teilen muss, ist doch für beide Vereine genügend Platz da und Meer kann seinen Platz auch schwerpunktmäßig für sich nutzen.
Rolf Fränzen dient seit über 40 Jahren in verschiedenen Funktionen bei Meer, derzeit ist er zweiter Vorsitzender, Kassierer, Senioren-Obmann und Platzwart in einem, und freut sich besonders über die Rückkehr in die Heimat. „Nur die Hügelstraße trennte uns damals vom FC-Gelände, also vielleicht 50 Meter zwischen alter und neuer Heimat. Wir waren damals schon Anlaufstelle für viele aus dem Westend, Dahl, Ohler und Ohlerfeld“, erklärt Fränzen, und hofft, dass die guten alten Zeiten zurückkehren.
Aber auch so könnte die neue und permanente Heimat der Startschuss für einen sportlichen Aufschwung sein, als man bis in die Bezirksliga vorstieß. Dazu gehören auch die deutlich verbesserten Rahmenbedingungen für den Trainingsbetrieb. „Jetzt haben wir ein komplettes Gebäude mit Umkleide und Materiallager für uns alleine. Und auch die Vermarktung von Sponsoren können wir nun mit Bandenwerbung vorantreiben. Das war uns in den beiden Ausweichquartieren leider nicht vergönnt, beziehungsweise durften wir das nicht“, sagt Fränzen weiter.
Auch Metin Saglamoglu, Trainer der Herrenmannschaft in der Kreisliga B, blickt positiv auf die kommende Zeit. „Jetzt sind wir nicht mehr auf Trainingszeiten anderer angewiesen, wir können nun so oft trainieren, wie wir wollen. Schließlich ist die Kreisliga A unser ausgerufenes Ziel, dem wir nun näher kommen können“, so der Trainer des momentanen Tabellendritten in der zweiten Gruppe der B-Liga.
Doch auch wenn „Blau-Weiß Meer jetzt wieder zurück auf der „Hügelstrooooot“ ist, wie sie der Verein jetzt auf seiner Homepage verkündete, sind noch einige kleinere Verbesserungen auf der Anlage vonnöten. „Jetzt müssen wir erst einmal auf den Rückschnitt der angrenzenden Büsche und Bäume warten, dann soll auch ein Ballfangnetz installiert werden. Und auch die Beleuchtung soll peu à peu mit neueren und helleren LEDs auf den neusten Stand gebracht werden. Derzeit geben die Flutlichter nur gelbes Licht ab“, erklärt Fränzen. Nach mehr als fünf Jahren des Wartens ist dies aber sicherlich im Verhältnis eine Kleinigkeit, denn vorerst braucht sich Meer nicht um die Zukunft sorgen.