Blau-Weiss Meer hat sein Herz zurückbekommen

Auch Metin Saglamoglu, Trainer der Herrenmannschaft in der Kreisliga B, blickt positiv auf die kommende Zeit. „Jetzt sind wir nicht mehr auf Trainingszeiten anderer angewiesen, wir können nun so oft trainieren, wie wir wollen. Schließlich ist die Kreisliga A unser ausgerufenes Ziel, dem wir nun näher kommen können“, so der Trainer des momentanen Tabellendritten in der zweiten Gruppe der B-Liga.

Doch auch wenn „Blau-Weiß Meer jetzt wieder zurück auf der „Hügelstrooooot“ ist, wie sie der Verein jetzt auf seiner Homepage verkündete, sind noch einige kleinere Verbesserungen auf der Anlage vonnöten. „Jetzt müssen wir erst einmal auf den Rückschnitt der angrenzenden Büsche und Bäume warten, dann soll auch ein Ballfangnetz installiert werden. Und auch die Beleuchtung soll peu à peu mit neueren und helleren LEDs auf den neusten Stand gebracht werden. Derzeit geben die Flutlichter nur gelbes Licht ab“, erklärt Fränzen. Nach mehr als fünf Jahren des Wartens ist dies aber sicherlich im Verhältnis eine Kleinigkeit, denn vorerst braucht sich Meer nicht um die Zukunft sorgen.