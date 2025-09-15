Blau-Weiss Markendorf feiert Torfestival – MTV Wünsdorf dreht Spiel

Die Landesklasse Ost schloss ihren 3. Spieltag mit voller Dramatik ab. Ob frühe Treffer, späte Entscheidungen oder ganze Torfestivals – die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Markendorf glänzte mit einem Schützenfest, Wünsdorf setzte eine eindrucksvolle Marke und auch in Großbeeren, Königs Wusterhausen und Schöneiche wurde mit viel Leidenschaft gekämpft.

Der MSV Zossen startete mutig in die Begegnung und belohnte sich bereits in der 17. Minute. Florian Kozik traf zur frühen Führung, die den Gastgebern Auftrieb gab. Schulzendorf hatte Mühe, in das Spiel zu finden, ließ sich jedoch nicht entmutigen. Zossen verteidigte leidenschaftlich, geriet aber nach einem Platzverweis in Unterzahl. In der 69. Minute sah Daniel Hoffmann die Rote Karte, was die Partie entscheidend beeinflusste. Die Überzahl nutzten die Gäste eiskalt: Binnen einer Minute drehte Schulzendorf das Spiel. In der 73. Minute glich Bennet Wengler aus, nur eine Minute später brachte Emilio Köhler seine Mannschaft mit dem 2:1 auf die Siegerstraße.

Der SV Germania 90 Schöneiche II erwischte gegen den Breesener SV Guben Nord einen perfekten Start. Schon in der 2. Minute brachte Luke Kotoll die Hausherren in Führung. Er selbst erhöhte in der 28. Minute auf 2:0 und sorgte so früh für Sicherheit. Kurz vor der Pause meldeten sich die Gäste mit dem Treffer von Erik Brose in der 44. Minute zurück, doch im zweiten Durchgang blieb Schöneiche stabil. Als alles auf einen knappen Ausgang hindeutete, machte Marco Spann in der 90. Minute mit dem 3:1 den Deckel drauf. ---

In Großbeeren entwickelte sich ein intensives Duell mit wenigen Torchancen, in dem die Defensivreihen beider Teams gefordert waren. Vor 90 Zuschauern nutzte Fabian Goldhahn in der 40. Minute eine Gelegenheit aus und brachte den SV Grün-Weiß Großbeeren in Führung. Danach stemmte sich Admira 2016 gegen die Niederlage, fand aber keinen Weg durch die aufopferungsvoll kämpfende Hintermannschaft der Gastgeber. Mit viel Einsatz brachte Großbeeren den knappen 1:0-Sieg über die Zeit. ---

Der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt stand im Heimspiel mit leeren Händen da. Gegen Union Fürstenwalde II hielten die Gastgeber lange dagegen, mussten aber in der 72. Minute das entscheidende Gegentor hinnehmen. Ayyubbek Kulbekov war zur Stelle und schoss den FSV Union zum knappen 1:0-Erfolg. Vor 85 Zuschauern zeigte Dynamo Moral, konnte die Wende aber nicht mehr erzwingen.

Der SV Blau-Weiss Markendorf spielte sich gegen Grün-Weiß Union Bestensee in einen wahren Rausch. Bereits in der 8. Minute traf Alpha Jallow zum 1:0, und Joshua Tröger erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Danach folgte der große Auftritt von Derenik Mayilyan, der in der 31. und 34. Minute gleich doppelt zuschlug und die Führung auf 4:0 ausbaute. Auch nach der Pause ließen die Gastgeber nicht locker: Jallow traf in der 47. Minute, Christopher Winter legte in der 49. Minute nach. Paul Niesler erzielte in der 67. Minute zwar den Ehrentreffer für Bestensee, doch Mayilyan (69.) und Winter (81.) schraubten das Ergebnis auf 8:1. Ein Torfestival, das Markendorf jubeln ließ. ---

Im Duell zwischen dem FV Blau-Weiß 90 Briesen und dem 1. FC Frankfurt II gab es keinen Sieger. Marvin Benno Lähne brachte Briesen in der 41. Minute in Führung, ehe Rick Drews in der 61. Minute ausglich. Besonders brisant wurde es kurz vor Schluss, als Wojciech Stanislaw Zieniewicz in der 88. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Trotz Unterzahl retteten die Gastgeber das 1:1 ins Ziel. Vor 87 Zuschauern erlebten beide Mannschaften ein kampfbetontes Spiel, in dem am Ende die Punkteteilung stand. ---

In Königs Wusterhausen entwickelte sich eine enge Partie mit offenem Schlagabtausch. Vor 73 Zuschauern brachte Joel Bahner den Teltower FV schon in der 12. Minute in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Leon Brecht glich nur fünf Minuten später aus. Nach der Pause entschieden Nuancen die Begegnung. In der 49. Minute erzielte Yannic Heinze das 2:1 für die Gäste. ---