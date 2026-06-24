Blau-Weiß Lünne verabschiedet Aufstiegsarchitekten

Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Kreisliga hat Blau-Weiß Lünne vier prägende Persönlichkeiten verabschiedet. Neben den langjährigen Vereinsmitgliedern Sven Wolf, Niklas Weidlich und Thomas Kollenberg endet auch die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Rodenbücher.
Nach den Feierlichkeiten zum Aufstieg in die Kreisliga hat sich der SV Blau-Weiß Lünne offiziell von vier verdienten Mitgliedern der ersten Mannschaft verabschiedet. Der Verein würdigte dabei die Verdienste von Sven Wolf, Niklas Weidlich, Thomas Kollenberg sowie Trainer Thomas Rodenbücher.
Langjährige Vereinsverbundenheit
Mit Sven Wolf und Niklas Weidlich verlassen zwei Akteure den Verein, die ihre gesamte sportliche Laufbahn bei Blau-Weiß Lünne verbracht haben. Beide engagierten sich zunächst als Spieler und übernahmen zuletzt Aufgaben als Co-Trainer beziehungsweise Betreuer der Mannschaft.
Auch Thomas Kollenberg wurde verabschiedet. Der Torhüter sammelte im Laufe seiner Karriere unter anderem höherklassige Erfahrungen bei Concordia Emsbüren. Dennoch zog es ihn immer wieder zu seinem Heimatverein zurück. Mit seiner Erfahrung und seinen Leistungen im Tor trug er zum sportlichen Erfolg der Mannschaft bei.
Dritter Aufstieg mit Rodenbücher
Besonders hervor hob der Verein die Verdienste von Trainer Thomas Rodenbücher. In seinem dritten Engagement bei Blau-Weiß Lünne gelang ihm der dritte Aufstieg mit dem Klub. Die Verantwortlichen würdigten diese Bilanz als Ausdruck seiner fachlichen Kompetenz und seiner engen Verbundenheit zum Verein.
Zum Abschluss bedankte sich die Mannschaft bei allen Verabschiedeten für ihren Einsatz und ihre Unterstützung und äußerte die Hoffnung, die vier auch künftig regelmäßig am Sportplatz an der Aa-Schleife begrüßen zu können.
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