Blau-Weiß Lünne verabschiedet Aufstiegsarchitekten von P. M. · Heute, 12:13 Uhr · 0 Leser

– Foto: BW Lünne

Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Kreisliga hat Blau-Weiß Lünne vier prägende Persönlichkeiten verabschiedet. Neben den langjährigen Vereinsmitgliedern Sven Wolf, Niklas Weidlich und Thomas Kollenberg endet auch die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Rodenbücher.

Nach den Feierlichkeiten zum Aufstieg in die Kreisliga hat sich der SV Blau-Weiß Lünne offiziell von vier verdienten Mitgliedern der ersten Mannschaft verabschiedet. Der Verein würdigte dabei die Verdienste von Sven Wolf, Niklas Weidlich, Thomas Kollenberg sowie Trainer Thomas Rodenbücher. Langjährige Vereinsverbundenheit

Mit Sven Wolf und Niklas Weidlich verlassen zwei Akteure den Verein, die ihre gesamte sportliche Laufbahn bei Blau-Weiß Lünne verbracht haben. Beide engagierten sich zunächst als Spieler und übernahmen zuletzt Aufgaben als Co-Trainer beziehungsweise Betreuer der Mannschaft. Auch Thomas Kollenberg wurde verabschiedet. Der Torhüter sammelte im Laufe seiner Karriere unter anderem höherklassige Erfahrungen bei Concordia Emsbüren. Dennoch zog es ihn immer wieder zu seinem Heimatverein zurück. Mit seiner Erfahrung und seinen Leistungen im Tor trug er zum sportlichen Erfolg der Mannschaft bei.