Blau-Weiß Lorup überzeugt mit 9:0 - Beckmann trifft dreifach

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Blau-Weiß Lorup hat im Testspiel beim SV Hilkenbrook einen auch in der Höhe verdienten 9:0-Erfolg gefeiert. Der Kreisligist stellte bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg: Marvin Wingbermühlen, Hannes Schmits, Luca Wingbermühlen und Jürgen Beckmann sorgten für eine komfortable 4:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel blieb Lorup torhungrig. Beckmann schnürte mit zwei weiteren Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter, den Dreierpack, ehe Jan Pötzsch, Stefan Korte und erneut Schmits den Endstand herstellten.

Nach dem deutlichen Erfolg wartet auf Blau-Weiß Lorup am Mittwoch (29. Juli, 19:30 Uhr) der nächste Härtetest. Dann gastiert mit SV Sparta Werlte ein Team aus der Opti-Wohnwelt-Emslandliga am Start, das in der vergangenen Saison aus der Bezirksliga abgestiegen ist.

Germania Thuine gewinnt letzten Test vor dem Pflichtspielstart Der SV Germania Thuine hat seinen letzten Härtetest erfolgreich absolviert und Altenlingen III mit 2:0 bezwungen. Janos Bruns brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, ehe Lars Evers den verdienten Erfolg nach der Pause mit dem 2:0 (72.) perfekt machte. Für Thuine war es ein gelungener Abschluss der Vorbereitung vor dem Start in die Pflichtspielsaison.

Für den SV Polle ist der Emco-Kreispokal bereits nach der ersten Runde beendet. Beim klassentieferen SV Wettrup unterlag der Vertreter der 1. Kreisklasse mit 3:4. Die Gastgeber legten früh den Grundstein für die Überraschung und führten nach Treffern von Thomas Fehren (7.) und Andreas Reimer (38.) mit 2:0. Polle kämpfte sich durch Daniel Wester (68.) und Melvin Struckmann (84.) zwar zum Ausgleich zurück, doch Thorben Foppe (85.) und erneut Fehren (88.) entschieden die Partie zugunsten Wettrups. Der verwandelte Foulelfmeter von Noel Töller in der Nachspielzeit kam für den SV Polle nur noch zur Ergebniskosmetik.