Spielbericht
Blau-Weiß Lorup kämpft sich in spannendem Duell an die Spitze
Die Kreisliga Mitte-Nord Emsland bleibt ein wahrer Herzschlag für Fußballfans. Diese Liga ist wie ein Krimi, wo jede Woche neue Wendungen auf dem Programm stehen. Aktuell ist der SV Blau-Weiß Lorup in einem spannenden Rennen um den Meistertitel, und das letzte Aufeinandertreffen gegen den SV Erika/Altenberge war ein echtes Spektakel.
Lange Zeit sah alles danach aus, als würden sich die Loruper den Sieg sichern. Sie starteten stark und gingen durch den Kopfballtreffer von Jürgen Beckmann in Führung – eine Vorlage, die sicher viele neidisch gemacht hätte. Doch in der zweiten Halbzeit kehrte das Blatt: Nach einem Rückstand von 1:2 mobilisierten die Gastgeber noch einmal all ihre Kräfte. Der große Moment kam, als Lorup-Hoffnungsträger Henrik Wingbermühlen acht Minuten vor Schluss nach einer zweiten Gelben Karte vom Platz musste. Damit schien die Überlegenheit der Erika-Mannschaft in greifbarer Nähe.
Der Freistoßspezialist Maik Schütte sorgte gleich zweimal für Ekstase im Stadion, indem er sowohl vor der Pause als auch kurz vor Schluss ins Netz traf. „Ein fantastischer Freistoß, zum 2:2“, rief der Stadionsprecher, während Trainer Michael Otten die Jungs beinahe anfeuerte: „Belohnt euch!“ Diese Worte schienen direkt ins Herz der Spieler zu gehen.
Doch auch Lorup hatte noch eine Chance, nachdem Luca Wingbermühlen einen Eckball hervorragend trat. Leider fehlte der entscheidende Torschütze Beckmann, der defensiv eingewechselt wurde, um die Abwehr zu stabilisieren. Ein riskanter, aber notwendiger Schritt, denn die Liga verlangt Mut und Cleverness.
Am Ende trennten sich die Teams mit einem leistungsgerechten Unentschieden – ein Ergebnis, das die Spannung in der Liga weiter anheizt. Lorup bleibt nun an der Spitze, doch der Kampf um die Meisterschaft ist noch lange nicht vorbei. Jede Woche könnte alles anders aussehen, und genau das macht die Kreisliga so aufregend.