Blau-Weiß Lorup kämpft sich in spannendem Duell an die Spitze

Lange Zeit sah alles danach aus, als würden sich die Loruper den Sieg sichern. Sie starteten stark und gingen durch den Kopfballtreffer von Jürgen Beckmann in Führung – eine Vorlage, die sicher viele neidisch gemacht hätte. Doch in der zweiten Halbzeit kehrte das Blatt: Nach einem Rückstand von 1:2 mobilisierten die Gastgeber noch einmal all ihre Kräfte. Der große Moment kam, als Lorup-Hoffnungsträger Henrik Wingbermühlen acht Minuten vor Schluss nach einer zweiten Gelben Karte vom Platz musste. Damit schien die Überlegenheit der Erika-Mannschaft in greifbarer Nähe.