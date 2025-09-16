Blau-Weiß Lohne vor Pokalduell in Drochtersen

Am Dienstagabend trifft der TuS Blau-Weiß Lohne im Viertelfinale des Niedersachsenpokals auf den Regionalliga-Konkurrenten SV Drochtersen/Assel. Anstoß im Kehdinger Stadion ist um 19:30 Uhr. Für die Mannschaft von Trainer Henning Rießelmann bietet das Duell eine willkommene Gelegenheit, nach zuletzt enttäuschenden Ligaauftritten neues Selbstvertrauen zu tanken.

In der Regionalliga Nord belegt Lohne nach neun Spieltagen mit lediglich neun Punkten den 14. Tabellenplatz. Die jüngste 0:3-Heimniederlage gegen Spitzenreiter VfB Oldenburg offenbarte erneut die derzeitigen Schwächen im Defensivverhalten sowie eine fehlende Durchschlagskraft im Angriff. Der Pokal könnte nun zur Bühne werden, auf der das Team den Umschwung einleitet.

Anders stellt sich die Ausgangslage beim Gegner dar: Drochtersen/Assel rangiert mit 18 Punkten auf Tabellenplatz vier und gehört damit zum erweiterten Kreis der Spitzenteams. Zwar kassierte die Mannschaft von Trainer Lars Uder am Wochenende eine überraschende 2:3-Niederlage in Flensburg, doch insgesamt überzeugt Drochtersen mit einem variablen Offensivspiel und einer stabilen Grundordnung.

Die Gastgeber qualifizierten sich Anfang August mit einem deutlichen 5:0-Sieg bei Kickers Emden für das Viertelfinale. Lohne war als Regionalligist für die Runde der letzten Acht gesetzt. Im parallel laufenden Wettbewerb setzten sich bisher unter anderem der TSV Havelse (1:0 in Schöningen) und der SSV Jeddeloh (5:4 n. E. gegen den VfL Osnabrück) durch.