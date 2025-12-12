Blau-Weiß Lohne verpflichtet Tom Kankowski

Der TuS Blau-Weiß Lohne hat seinen ersten Winterneuzugang unter Dach und Fach gebracht. Tom Kankowski wechselt vom Hamburger Oberligisten TuRa Harksheide an die Stegemannstraße und verstärkt den Regionalligisten ab sofort im zentralen Mittelfeld.
Trotz seines jungen Alters bringt der in Norderstedt geborene Mittelfeldspieler bereits reichlich Erfahrung aus der Regionalliga Nord mit. Insgesamt 81 Einsätze in der vierthöchsten Spielklasse sowie ein DFB-Pokalspiel stehen für Kankowski zu Buche. Stationen bei der U23 des FC St. Pauli und bei Teutonia Ottensen haben ihn früh an das Niveau der Liga herangeführt.Flexibel einsetzbar – mit klarem Profil
Kankowski gilt als vielseitiger Akteur, der vor allem im defensiven Zentrum zu Hause ist. Seine bevorzugte Rolle sieht er auf der Sechserposition, kann aber auch eine Reihe davor oder in offensiveren Aufgaben agieren. Ballsicherheit, Spielintelligenz und ein gutes Auge für vertikale Pässe zählen zu seinen Stärken.
Für Lohne ist der Transfer auch eine direkte Reaktion auf eine entstandene Lücke im Kader. Nach personellen Veränderungen im Mittelfeld sahen die Verantwortlichen Handlungsbedarf – und wurden bei einem Spieler fündig, der sofort helfen, sich aber auch weiterentwickeln soll.
Sportlicher Leiter Luca Scheibel beschreibt den Neuzugang als passgenaue Verstärkung:
Kankowski vereine Athletik, taktisches Verständnis und Variabilität. Besonders wertvoll sei, dass er die Anforderungen der Regionalliga bereits kenne, ohne sein Entwicklungspotenzial ausgeschöpft zu haben. Genau dieses Profil habe man gesucht, um dem Team neue Optionen zu geben.
Der Spieler selbst spricht von offenen und klaren Gesprächen als entscheidendem Faktor für den Wechsel. Trotz der sportlich schwierigen Hinrunde sei für ihn schnell deutlich geworden, welches Potenzial im Verein stecke.
Sein persönliches Ziel ist klar formuliert: der Klassenerhalt. Kankowski ist überzeugt, dass der aktuelle Tabellenstand nicht die tatsächliche Qualität der Mannschaft widerspiegelt. In der Rückrunde möchte er Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, dass Blau-Weiß Lohne wieder konstanter punktet.Ein Transfer mit Perspektive
Mit der Verpflichtung von Tom Kankowski setzt Blau-Weiß Lohne auf einen Spieler, der sofort einsetzbar ist und zugleich langfristige Perspektive bietet. Die Mischung aus Erfahrung, Flexibilität und Entwicklungspotenzial passt zur Ausrichtung des Vereins – und soll helfen, im neuen Jahr sportlich wieder Boden gutzumachen.