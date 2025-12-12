Tom Kankowski (rechts) wird künftig für BWL auflaufen. – Foto: Imago Images

Blau-Weiß Lohne verpflichtet Tom Kankowski 22-jähriger Mittelfeldspieler soll dem Zentrum Stabilität und neue Impulse geben Regionalliga Nord BW Lohne Tom Kankowski

Der TuS Blau-Weiß Lohne hat seinen ersten Winterneuzugang unter Dach und Fach gebracht. Tom Kankowski wechselt vom Hamburger Oberligisten TuRa Harksheide an die Stegemannstraße und verstärkt den Regionalligisten ab sofort im zentralen Mittelfeld.

Trotz seines jungen Alters bringt der in Norderstedt geborene Mittelfeldspieler bereits reichlich Erfahrung aus der Regionalliga Nord mit. Insgesamt 81 Einsätze in der vierthöchsten Spielklasse sowie ein DFB-Pokalspiel stehen für Kankowski zu Buche. Stationen bei der U23 des FC St. Pauli und bei Teutonia Ottensen haben ihn früh an das Niveau der Liga herangeführt. Flexibel einsetzbar – mit klarem Profil Flexibel einsetzbar – mit klarem Profil

Kankowski gilt als vielseitiger Akteur, der vor allem im defensiven Zentrum zu Hause ist. Seine bevorzugte Rolle sieht er auf der Sechserposition, kann aber auch eine Reihe davor oder in offensiveren Aufgaben agieren. Ballsicherheit, Spielintelligenz und ein gutes Auge für vertikale Pässe zählen zu seinen Stärken. Für Lohne ist der Transfer auch eine direkte Reaktion auf eine entstandene Lücke im Kader. Nach personellen Veränderungen im Mittelfeld sahen die Verantwortlichen Handlungsbedarf – und wurden bei einem Spieler fündig, der sofort helfen, sich aber auch weiterentwickeln soll.