Blau-Weiß Lohne trennt sich von Trainer Uwe Möhrle

Blau-Weiß Lohne hat Cheftrainer Uwe Möhrle mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Nach der deutlichen 0:4-Niederlage beim SV Meppen am vergangenen Wochenende und insgesamt sieben Pflichtspielen ohne Sieg reagierten die Verantwortlichen des Regionalligisten und zogen die sportliche Notbremse.

In einem Gespräch erläuterte Sportleiter Luca Scheibel dem 45-jährigen Fußballlehrer die Entscheidung. „Wir bedauern diesen Schritt zutiefst“, so Scheibel in einer Vereinsmitteilung. „Die tägliche Arbeit mit Uwe war geprägt von Vertrauen, Offenheit und einer sehr angenehmen Kommunikation. Uwe ist ein großartiger Mensch – es wird nicht leicht sein, ihn zu ersetzen.“

Möhrle hatte das Traineramt im Winter 2023 übernommen und war maßgeblich daran beteiligt, den TuS in der Regionalliga Nord zu etablieren. Unter seiner Leitung erreichte Lohne dreimal in Folge einen einstelligen Tabellenplatz (Platz neun in den Jahren 2023 und 2025, Platz zehn in 2024). Zusätzlich führte er das Team in zwei Endspiele des Niedersachsenpokals – darunter das viel beachtete 4:2 im Finale an der Bremer Brücke, das Lohne erstmals in den DFB-Pokal brachte. Auch dort hielt sich seine Mannschaft achtbar und unterlag Zweitligist Greuther Fürth in der ersten Runde mit 0:2.