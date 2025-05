Blau-Weiß Lohne II siegt gegen Altenoythe und ist Meister

Am gestrigen Sonntag stand in der Bezirksliga Weser-Ems das Gipfeltreffen zwischen der Zweitvertretung von Blau-Weiß Lohne und dem SV Altenoythe an. Ein dominanter Auftritt der Hausherren verschaffte einen 3:0-Heimerfolg, welcher gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Landesliga war. Lohne-Torwart Jakob Sieve berichtet von seiner Sicht zum Spielgeschehen.

Mit dem Sieg gegen den direkten Verfolger Altenoythe hat sich der Abstand der beiden Teams auf neun Punkte in zwei ausstehenden Spielen vergrößert, womit nach dem Schlusspfiff großer Jubel ausbrach, bei allen die es mit Blau-Weiß Lohne halten. Das Hinspiel konnte Altenoythe vor heimischer Kulisse noch deutlich mit 4:1 für sich entscheiden, davon war im Rückspiel keine Spur. Die Gastgeber aus Lohne legten einen souveränen Auftritt hin, was auch Torwart Jakob Sieve nicht anders sah – „Das war ein klar verdienter Sieg, wir zeigten eine sehr gute Defensivleistung und wollten unbedingt die Null halten. Insgesamt war das ein guter Teamzusammenhalt über die komplette Spielzeit und dadurch eine komplette Teamleistung, da jeder es klarmachen wollte. Wir haben nichts zwingendes von Altenoythe zugelassen, unterm Strich ist der Sieg also klar verdient.", so der Schlussmann der Hausherren. Für Lohne II geht es trotz ausgelassener Feierlaune bereits am Freitag mit dem nächsten Heimspiel gegen Höltinghausen weiter, um die Saison dann am letzten Spieltag mit einem Auswärtsspiel in Visbek abzuschließen.