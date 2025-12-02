Blau-Weiß Lohne II setzt auf Kontinuität: Trainerteam verlängert

Blau-Weiß Lohne II hat eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft getroffen: Das gesamte Trainer- und Betreuerteam wird auch in der kommenden Saison 2026/27 an der Seitenlinie stehen. Der Landesliga-Aufsteiger setzt damit bewusst auf Kontinuität – ein Signal für Vertrauen und Stabilität in einem intensiven ersten Jahr nach dem Aufstieg.
Zum verlängerten Trainer- und Funktionsteam gehören: Peter Siemer (Cheftrainer), Schorsch Hackmann (Co-Trainer), Stefan Renze, Finn Schumacher (beide Teammanager), Lukas Lanfermann (Administrator) und Thomas Schmunkamp (Teammanagement).
Mit bisher 6 Siegen, 2 Unentschieden und 9 Niederlagen bewegt sich Lohnes zweite Mannschaft aktuell im Rahmen der Erwartungen. Als Aufsteiger rangiert das Team nach 17 Spielen mit 20 Punkten auf Platz elf der Landesliga.
In einem engen Tabellenmittelfeld liegen die Lohner nur sechs Punkte hinter Platz sieben – gleichzeitig ist der Abstand nach unten gering, sodass die kommenden Wochen entscheidend werden. Die Liga wird von Grün-Weiß Mühlen, Papenburg und Vorwärts Nordhorn angeführt, während mehrere weitere Aufsteiger wie Brake, Esens und Voxtrup mit größeren Schwierigkeiten kämpfen.Vertrauen als Grundlage für den nächsten Schritt
Die Verantwortlichen von BWL II sehen die Weiterführung des Trainerteams als logische Konsequenz. Nach einem intensiven Jahr mit Höhen und Tiefen möchte der Klub den eingeschlagenen Weg fortsetzen und die Entwicklung der vielen jungen Spieler weiter vorantreiben.