Blau-Weiß Lohne II setzt auf Kontinuität: Trainerteam verlängert

Blau-Weiß Lohne II hat eine wichtige Personalentscheidung für die Zukunft getroffen: Das gesamte Trainer- und Betreuerteam wird auch in der kommenden Saison 2026/27 an der Seitenlinie stehen. Der Landesliga-Aufsteiger setzt damit bewusst auf Kontinuität – ein Signal für Vertrauen und Stabilität in einem intensiven ersten Jahr nach dem Aufstieg.

Mit bisher 6 Siegen, 2 Unentschieden und 9 Niederlagen bewegt sich Lohnes zweite Mannschaft aktuell im Rahmen der Erwartungen. Als Aufsteiger rangiert das Team nach 17 Spielen mit 20 Punkten auf Platz elf der Landesliga.

Zum verlängerten Trainer- und Funktionsteam gehören: Peter Siemer (Cheftrainer), Schorsch Hackmann (Co-Trainer), Stefan Renze, Finn Schumacher (beide Teammanager), Lukas Lanfermann (Administrator) und Thomas Schmunkamp (Teammanagement).

In einem engen Tabellenmittelfeld liegen die Lohner nur sechs Punkte hinter Platz sieben – gleichzeitig ist der Abstand nach unten gering, sodass die kommenden Wochen entscheidend werden. Die Liga wird von Grün-Weiß Mühlen, Papenburg und Vorwärts Nordhorn angeführt, während mehrere weitere Aufsteiger wie Brake, Esens und Voxtrup mit größeren Schwierigkeiten kämpfen.

Vertrauen als Grundlage für den nächsten Schritt