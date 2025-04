Der 27. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte es in sich – Spannung im Titelrennen, dramatische Duelle im Tabellenkeller und einige Überraschungen prägten das Wochenende. Während sich an der Spitze der Kampf um die Meisterschaft zwischen Altenoythe und BW Lohne II weiter zuspitzt, konnten Teams wie VfL Oythe und SV Holdorf wichtige Siege im Aufstiegsrennen einfahren. Auch im Tabellenmittelfeld ging es ordentlich zur Sache, wobei vor allem der Erfolg von SV Amasya Spor Lohne für Aufsehen sorgte. Im Abstiegskampf bleibt es eng – Die Liga zeigt sich auch zum Saisonendspurt von ihrer spannendsten Seite.

Lastrup konnte gegen das Tabellenschlusslicht einen Arbeitssieg feiern und bleibt im sicheren Mittelfeld verankert. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich Steinfeld zwar mutig zurück, blieb am Ende aber wie so oft glücklos. Mit nur 17 Punkten droht Falke der bittere Gang in die Kreisliga – die Hoffnung schwindet von Woche zu Woche. Lastrup hingegen festigt mit 38 Punkten seinen achten Platz und darf nun sogar auf Rang sechs schielen. Für Steinfeld bleibt die Bilanz bitter: 18 Niederlagen aus 27 Spielen sprechen eine klare Sprache.

Amasya Spor verschafft sich mit einem Auswärtssieg in Höltinghausen Luft im Tabellenmittelfeld. Die Gäste zeigten sich effektiv in der Chancenverwertung und nutzten die defensiven Unsicherheiten der Heimelf eiskalt aus. Höltinghausen dagegen verpasste es, nach dem Achtungserfolg gegen Altenoythe nachzulegen und bleibt mit 35 Punkten im unteren Drittel stecken. Lohne steht mit nun 38 Zählern solide auf Rang neun. Beide Teams werden unter normalen Umständen mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.

Holdorf bleibt dem Spitzentrio dicht auf den Fersen und gewann verdient in Molbergen. Mit nun 54 Punkten zieht die Mannschaft punktgleich mit VfL Oythe, hat aber ein Spiel mehr auf dem Konto. Molbergen hingegen verpasst den Anschluss an die Top 6 und bleibt mit 40 Punkten im Tabellenmittelfeld hängen. Vor allem offensiv blieb die Heimelf an diesem Tag weitgehend blass, während Holdorf durch Effizienz glänzte. Der Traum vom theoretischen Aufstieg lebt weiter – zumindest auf dem Papier.

Thüle tat dem TuS Lutten spät ganz doll wehe – bis zur 92. Spielminute führten die Gäste und waren auf dem besten Weg die Big-Points einzufahren, doch dann hatten die Gastgeber doch noch etwas dagegen und glichen aus. Für Lutten ist der eine Punkte am Ende des Tages eine Endtäuschung und deutlich zu wenig. Thüle hingegen wird mit dem Punkt gut leben können und hat wohl nun endgültig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun.

Ein echtes Spitzenspiel entschied Blau-Weiß Lohne II für sich – und setzt damit den Tabellenführer Altenoythe massiv unter Druck. Aufgrund des erneuten Patzers des Spitzenreiters steht Lohne nun nur noch einen Zähler hinter Altenoythe und hat zudem ein Spiel weniger auf dem Konto. Das kuriose: bereits am Donnerstag steht das Nachholspiel an und zwar gegen keinen geringeren als Hansa Friesoythe. Sollte sich die Geschichte vom Wochenende also wiederholen, sprich Lohne ginge erneut als Sieger vom Platz, würde Blau-Weiß Lohne II die Tabellenführung übernehmen.

Brockdorf siegt in sammelt sich ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Nach 25 Minuten gingen die die Grün-Weißen in Führung und konnten diese mit in die Kabinen nehmen. Im zweiten Abschnitt gelang es dem Favoriten aus Damme nicht zurück in die Partie und so machten die Gastgeber mit dem 2:0 rund fünfzehn Minuten vor Schluss alles klar.