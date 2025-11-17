Blau-Weiß Lindenau mit Last-Minute-Sieg, BSC Preußen 07 siegt 8:3

SV Teupitz/Groß Köris – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 3:8
Preußen Blankenfelde-Mahlow zeigt sich in beeindruckender Torlaune und überrennt die Gastgeber vor allem in der ersten Stunde nahezu komplett. Mehdi Madani eröffnet den Torreigen, anschließend dominiert Jannis Buhlert mit einem lupenreinen Hattrick bis zur 42. Minute. Nach dem 0:5 durch Mehdi Madani scheint die Partie entschieden. Teupitz/Groß Köris stemmt sich jedoch gegen die Niederlage, trifft innerhalb einer Minute durch Jonas Frommelt und Carl-Christopher Wucke zum 2:5 und schöpft kurz Hoffnung. Doch die Gäste bleiben jederzeit gefährlich: Tobias Wellnitz und Fabian Ihlow erhöhen, ehe Jonas Frommelt noch einmal verkürzt. Deep in der Nachspielzeit setzt Mehdi Madani mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zu einem torreichen Auswärtssieg.
SG Niederlehme 1912 – Heideseer Sportverein 2:4
Ein turbulentes Spiel, das vor allem durch eine Reihe von Wendungen geprägt ist. Niederlehme gerät unglücklich durch ein Eigentor von Leon Paschke kurz vor der Pause in Rückstand. Direkt nach Wiederbeginn antwortet Lars Hanreich mit dem Ausgleich – doch kurz darauf stellt Benjamin Hüttich die Führung für Heidesee wieder her. In der 65. Minute erhöht Mike Gaedicke auf 1:3, was die Gastgeber unter großen Druck setzt. Zwar verkürzt Thomas Penka in der 75. Minute auf 2:3, doch Heidesee bleibt eiskalt und Mike Gaedicke macht mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute alles klar.
SV Zernsdorf – SV Rangsdorf 28 1:1
Zernsdorf investiert viel und belohnt sich kurz vor der Pause, als Jonas Hildebrandt zum 1:0 trifft. Der Jubel hält jedoch nicht lange, denn nur drei Minuten später verwandelt Marc Gangur einen Foulelfmeter zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel neutralisieren sich beide Mannschaften weitgehend. Rangsdorf bleibt vor allem durch Standards gefährlich, Zernsdorf sucht spielerische Lösungen – doch der entscheidende Treffer fällt nicht.
Ludwigsfelder FC II – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 2:5
Vor 45 Zuschauern liefert Deutsch Wusterhausen eine beeindruckende Auswärtsleistung, die vor allem von einem überragenden Dominik Engelage geprägt ist. Zwar bringt Patrick Kowalski Ludwigsfelde früh in Führung, doch die SG dreht das Spiel innerhalb weniger Minuten. Kevin Lemke gleicht aus, Engelage trifft wenig später zum 1:2. Nach dem erneuten Ausgleich durch Patrick Kowalski übernimmt Engelage endgültig das Kommando: Mit drei weiteren Treffern in der 70., 77. und 90.+3 Minute entscheidet er die Partie praktisch im Alleingang. Ludwigsfelde hält phasenweise gut mit, hat am Ende aber der Effektivität der Gäste nichts entgegenzusetzen.
SG Aufbau Halbe – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 0:1
Einengendes Spiel, geprägt von viel Kampf und wenigen klaren Torchancen. Beide Teams verteidigen konsequent und lassen kaum Räume zu. Die Entscheidung fällt quasi mit dem Pausenpfiff: Timo Westphal nutzt die Unordnung in der Hintermannschaft der Gastgeber und trifft in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel versucht Aufbau Halbe druckvoller zu agieren, doch Miersdorf/Zeuthen verteidigt geschickt und bringt die knappe Führung über die Zeit. Ein Sieg des Willens für die Gäste.
SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SV Siethen 1977 1:6
Siethen spielt extrem effizient und bestraft jede Unsicherheit der Gastgeber. Bereits in der 5. Minute trifft Mario Biedermann zur Führung. Dahlewitz hält zunächst mit, kassiert aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das bittere 0:2 durch Clemens Lindinger. Nach der Pause bringt Florian Strobach seine Mannschaft mit dem 1:2 zurück ins Spiel – kurz währt die Hoffnung. Doch Siethen bleibt eiskalt: Mario Biedermann erhöht, anschließend dreht Florian Kase mit einem Doppelpack innerhalb von neun Minuten auf. Mit seinem dritten Treffer in der 86. Minute macht Kase den Kantersieg endgültig perfekt.
SG Großziethen II – Ruhlsdorfer BC 1923 2:2
Ein rasanter Auftakt bringt Ruhlsdorf früh in eine komfortable Position: Tom Prehm trifft nach 60 Sekunden, Marvin Voigt legt schon in der 7. Minute nach. Doch Großziethen zeigt Charakter und kämpft sich zurück: Joey Nützel sorgt in der 12. Minute für den Anschluss. Im zweiten Durchgang bleibt die Partie offen, bis Marvin Pietschmann in der 59. Minute den verdienten Ausgleich erzielt. Beide Teams haben danach Chancen auf den Sieg, doch am Ende steht ein intensives 2:2.