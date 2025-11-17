 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Jens Bläsche

Blau-Weiß Lindenau mit Last-Minute-Sieg, BSC Preußen 07 siegt 8:3

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

Verlinkte Inhalte

Dahme/Fläming-Liga
Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SpVgg Finsterwalde – SV Wacker 21 Schönwalde 1:1
Die Partie beginnt mit einem schnellen Dämpfer für die Hausherren: Bereits in der 8. Minute bringt Jonas Breschke die Gäste in Führung. Doch Finsterwalde zeigt eine starke Reaktion. Keine acht Minuten später erzielt Tom Plewka den Ausgleich und sorgt dafür, dass das Spiel früh wieder offen ist. Beide Teams begegnen sich danach auf Augenhöhe, mit intensiven Duellen und guten Szenen auf beiden Seiten. Am Ende bleibt es beim 1:1.

SV 1885 Golßen – SV Germania 1910 Ruhland 3:1
Ruhland erwischt den besseren Start und geht nach 20 Minuten durch Moritz Sachse in Führung. Golßen braucht etwas, um ins Spiel zu finden – und profitiert in der 42. Minute von einem unglücklichen Eigentor von Richard Jank. Direkt nach dem Seitenwechsel zeigt Golßen dann ein komplett anderes Gesicht: Till Heinrich trifft in der 47. Minute zum 2:1, nur drei Minuten später lässt Sven Wolf das 3:1 folgen. Kurios: Wolf hätte bereits vorher erhöhen können, scheitert aber in der 49. Minute mit einem Foulelfmeter an Tobias Watzig. Am Ende feiert Golßen dennoch einen Heimsieg mit starker zweiter Halbzeit.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Grün-Weiß Annahütte 4:1
Der FCS zeigt vor 85 Zuschauern eine reife und effiziente Vorstellung. Bodo Bönigk bringt sein Team in der 23. Minute in Führung und setzt nach 70 Minuten auch das 2:0. Annahütte schöpft kurz Hoffnung, als Justin Riemer per Foulelfmeter auf 2:1 verkürzt, doch Finsterwalde antwortet souverän: Erst sorgt Pedro-Philip Stefan für das 3:1, dann macht Justin Schumann in der 90. Minute alles klar. Ein stark herausgespielter und nie gefährdeter Heimsieg.

SV Eintracht Ortrand – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 2:0
Ortrand hat lange Mühe, die kompakte Defensive der Gäste zu knacken. Erst ein Foulelfmeter in der 62. Minute, den Eike Rossmann sicher verwandelt, bringt die erlösende Führung. Lichterfeld versucht danach offensiver zu werden, läuft aber kurz vor Schluss in einen entscheidenden Konter. Luis Wilder trifft in der 89. Minute zum 2:0 und besiegelt den Ortrander Erfolg.

ESV Lok Falkenberg – SV Askania Schipkau 4:0
Falkenberg legt eine furiose Anfangsphase hin und überrennt Schipkau in den ersten 35 Minuten komplett. Antonio Busch eröffnet den Torreigen bereits in der 6. Minute, gefolgt von Carl Konstantin Wille und einem sicheren Foulelfmeter von Felix Spiegel. Max Rieger setzt in der 35. Minute den vierten Treffer obendrauf. Schipkau findet hingegen nie richtig ins Spiel und bleibt offensiv über weite Strecken harmlos. Ein klarer und souveräner Heimsieg für Lok Falkenberg.

SV Blau-Weiß Lindenau – SSV Alemannia Altdöbern 5:3
Ein verrücktes Spiel, das in der Schlussphase völlig explodiert. Altdöbern geht nach der Pause durch Oliver Hager und Tom Diego Briese mit 2:0 in Führung – scheinbar auf Siegkurs. Doch Lindenau kämpft sich beeindruckend zurück. Justin Gewiss verkürzt per Foulelfmeter, Toni Bienert gleicht nur fünf Minuten später aus. Die Endphase wird dann spektakulär: Etienne Pfeiffer dreht die Partie in der 85. Minute, doch Markus Raschick antwortet in der 89. Minute zum 3:3. In der Nachspielzeit entscheidet Lindenau die Partie dann endgültig: Erst trifft Justin Gewiss per erneutem Foulelfmeter (90.+8), dann setzt Etienne Pfeiffer in der 90.+9 Minute den Schlusspunkt. Trotz des späteren Platzverweises für Anton Wuttke feiert Lindenau einen unglaublichen, emotionalen Last-Minute-Sieg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Dahme/Fläming-Liga

SV Teupitz/Groß Köris – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 3:8
Preußen Blankenfelde-Mahlow zeigt sich in beeindruckender Torlaune und überrennt die Gastgeber vor allem in der ersten Stunde nahezu komplett. Mehdi Madani eröffnet den Torreigen, anschließend dominiert Jannis Buhlert mit einem lupenreinen Hattrick bis zur 42. Minute. Nach dem 0:5 durch Mehdi Madani scheint die Partie entschieden. Teupitz/Groß Köris stemmt sich jedoch gegen die Niederlage, trifft innerhalb einer Minute durch Jonas Frommelt und Carl-Christopher Wucke zum 2:5 und schöpft kurz Hoffnung. Doch die Gäste bleiben jederzeit gefährlich: Tobias Wellnitz und Fabian Ihlow erhöhen, ehe Jonas Frommelt noch einmal verkürzt. Deep in der Nachspielzeit setzt Mehdi Madani mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt zu einem torreichen Auswärtssieg.

SG Niederlehme 1912 – Heideseer Sportverein 2:4
Ein turbulentes Spiel, das vor allem durch eine Reihe von Wendungen geprägt ist. Niederlehme gerät unglücklich durch ein Eigentor von Leon Paschke kurz vor der Pause in Rückstand. Direkt nach Wiederbeginn antwortet Lars Hanreich mit dem Ausgleich – doch kurz darauf stellt Benjamin Hüttich die Führung für Heidesee wieder her. In der 65. Minute erhöht Mike Gaedicke auf 1:3, was die Gastgeber unter großen Druck setzt. Zwar verkürzt Thomas Penka in der 75. Minute auf 2:3, doch Heidesee bleibt eiskalt und Mike Gaedicke macht mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute alles klar.

SV Zernsdorf – SV Rangsdorf 28 1:1
Zernsdorf investiert viel und belohnt sich kurz vor der Pause, als Jonas Hildebrandt zum 1:0 trifft. Der Jubel hält jedoch nicht lange, denn nur drei Minuten später verwandelt Marc Gangur einen Foulelfmeter zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel neutralisieren sich beide Mannschaften weitgehend. Rangsdorf bleibt vor allem durch Standards gefährlich, Zernsdorf sucht spielerische Lösungen – doch der entscheidende Treffer fällt nicht.

Ludwigsfelder FC II – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 2:5
Vor 45 Zuschauern liefert Deutsch Wusterhausen eine beeindruckende Auswärtsleistung, die vor allem von einem überragenden Dominik Engelage geprägt ist. Zwar bringt Patrick Kowalski Ludwigsfelde früh in Führung, doch die SG dreht das Spiel innerhalb weniger Minuten. Kevin Lemke gleicht aus, Engelage trifft wenig später zum 1:2. Nach dem erneuten Ausgleich durch Patrick Kowalski übernimmt Engelage endgültig das Kommando: Mit drei weiteren Treffern in der 70., 77. und 90.+3 Minute entscheidet er die Partie praktisch im Alleingang. Ludwigsfelde hält phasenweise gut mit, hat am Ende aber der Effektivität der Gäste nichts entgegenzusetzen.

SG Aufbau Halbe – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 0:1
Einengendes Spiel, geprägt von viel Kampf und wenigen klaren Torchancen. Beide Teams verteidigen konsequent und lassen kaum Räume zu. Die Entscheidung fällt quasi mit dem Pausenpfiff: Timo Westphal nutzt die Unordnung in der Hintermannschaft der Gastgeber und trifft in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel versucht Aufbau Halbe druckvoller zu agieren, doch Miersdorf/Zeuthen verteidigt geschickt und bringt die knappe Führung über die Zeit. Ein Sieg des Willens für die Gäste.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SV Siethen 1977 1:6
Siethen spielt extrem effizient und bestraft jede Unsicherheit der Gastgeber. Bereits in der 5. Minute trifft Mario Biedermann zur Führung. Dahlewitz hält zunächst mit, kassiert aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das bittere 0:2 durch Clemens Lindinger. Nach der Pause bringt Florian Strobach seine Mannschaft mit dem 1:2 zurück ins Spiel – kurz währt die Hoffnung. Doch Siethen bleibt eiskalt: Mario Biedermann erhöht, anschließend dreht Florian Kase mit einem Doppelpack innerhalb von neun Minuten auf. Mit seinem dritten Treffer in der 86. Minute macht Kase den Kantersieg endgültig perfekt.

SG Großziethen II – Ruhlsdorfer BC 1923 2:2
Ein rasanter Auftakt bringt Ruhlsdorf früh in eine komfortable Position: Tom Prehm trifft nach 60 Sekunden, Marvin Voigt legt schon in der 7. Minute nach. Doch Großziethen zeigt Charakter und kämpft sich zurück: Joey Nützel sorgt in der 12. Minute für den Anschluss. Im zweiten Durchgang bleibt die Partie offen, bis Marvin Pietschmann in der 59. Minute den verdienten Ausgleich erzielt. Beide Teams haben danach Chancen auf den Sieg, doch am Ende steht ein intensives 2:2.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

Aufrufe: 017.11.2025, 19:00 Uhr
redAutor