Blau-Weiß Lindenau mit Last-Minute-Sieg, BSC Preußen 07 siegt 8:3

SpVgg Finsterwalde – SV Wacker 21 Schönwalde 1:1

Die Partie beginnt mit einem schnellen Dämpfer für die Hausherren: Bereits in der 8. Minute bringt Jonas Breschke die Gäste in Führung. Doch Finsterwalde zeigt eine starke Reaktion. Keine acht Minuten später erzielt Tom Plewka den Ausgleich und sorgt dafür, dass das Spiel früh wieder offen ist. Beide Teams begegnen sich danach auf Augenhöhe, mit intensiven Duellen und guten Szenen auf beiden Seiten. Am Ende bleibt es beim 1:1.

SV 1885 Golßen – SV Germania 1910 Ruhland 3:1

Ruhland erwischt den besseren Start und geht nach 20 Minuten durch Moritz Sachse in Führung. Golßen braucht etwas, um ins Spiel zu finden – und profitiert in der 42. Minute von einem unglücklichen Eigentor von Richard Jank. Direkt nach dem Seitenwechsel zeigt Golßen dann ein komplett anderes Gesicht: Till Heinrich trifft in der 47. Minute zum 2:1, nur drei Minuten später lässt Sven Wolf das 3:1 folgen. Kurios: Wolf hätte bereits vorher erhöhen können, scheitert aber in der 49. Minute mit einem Foulelfmeter an Tobias Watzig. Am Ende feiert Golßen dennoch einen Heimsieg mit starker zweiter Halbzeit.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Grün-Weiß Annahütte 4:1

Der FCS zeigt vor 85 Zuschauern eine reife und effiziente Vorstellung. Bodo Bönigk bringt sein Team in der 23. Minute in Führung und setzt nach 70 Minuten auch das 2:0. Annahütte schöpft kurz Hoffnung, als Justin Riemer per Foulelfmeter auf 2:1 verkürzt, doch Finsterwalde antwortet souverän: Erst sorgt Pedro-Philip Stefan für das 3:1, dann macht Justin Schumann in der 90. Minute alles klar. Ein stark herausgespielter und nie gefährdeter Heimsieg.

SV Eintracht Ortrand – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 2:0

Ortrand hat lange Mühe, die kompakte Defensive der Gäste zu knacken. Erst ein Foulelfmeter in der 62. Minute, den Eike Rossmann sicher verwandelt, bringt die erlösende Führung. Lichterfeld versucht danach offensiver zu werden, läuft aber kurz vor Schluss in einen entscheidenden Konter. Luis Wilder trifft in der 89. Minute zum 2:0 und besiegelt den Ortrander Erfolg.

ESV Lok Falkenberg – SV Askania Schipkau 4:0

Falkenberg legt eine furiose Anfangsphase hin und überrennt Schipkau in den ersten 35 Minuten komplett. Antonio Busch eröffnet den Torreigen bereits in der 6. Minute, gefolgt von Carl Konstantin Wille und einem sicheren Foulelfmeter von Felix Spiegel. Max Rieger setzt in der 35. Minute den vierten Treffer obendrauf. Schipkau findet hingegen nie richtig ins Spiel und bleibt offensiv über weite Strecken harmlos. Ein klarer und souveräner Heimsieg für Lok Falkenberg.

SV Blau-Weiß Lindenau – SSV Alemannia Altdöbern 5:3

Ein verrücktes Spiel, das in der Schlussphase völlig explodiert. Altdöbern geht nach der Pause durch Oliver Hager und Tom Diego Briese mit 2:0 in Führung – scheinbar auf Siegkurs. Doch Lindenau kämpft sich beeindruckend zurück. Justin Gewiss verkürzt per Foulelfmeter, Toni Bienert gleicht nur fünf Minuten später aus. Die Endphase wird dann spektakulär: Etienne Pfeiffer dreht die Partie in der 85. Minute, doch Markus Raschick antwortet in der 89. Minute zum 3:3. In der Nachspielzeit entscheidet Lindenau die Partie dann endgültig: Erst trifft Justin Gewiss per erneutem Foulelfmeter (90.+8), dann setzt Etienne Pfeiffer in der 90.+9 Minute den Schlusspunkt. Trotz des späteren Platzverweises für Anton Wuttke feiert Lindenau einen unglaublichen, emotionalen Last-Minute-Sieg.