Blau-Weiß Lindenau in 12:0-Torlaune, SG Großziethen II mit 9:0

Direkt nach der Pause stellte Leonard Wenske in der 46. Minute auf 3:1. Anschließend begann die große Show von Ricardo Kindler. Er traf in der 52. Minute zum 4:1 und nur zwei Minuten später zum 5:1. In der 74. Minute verwandelte Gino Karstädt einen Foulelfmeter zum 6:1. Ricardo Kindler erhöhte in der 77. Minute auf 7:1 und setzte in der 90. Minute mit seinem fünften Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 8:1-Endstand.

Die Gäste erwischten einen perfekten Start. Sven Wolf traf bereits in der zweiten Minute zum 1:0 für den SV 1885 Golßen. Kurz vor der Pause erhöhte Franz Metczorat in der 45. Minute auf 2:0. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gastgebern der Anschluss: Max Müller traf in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:2. In der 69. Minute sorgte Andre Brandenburg mit dem Treffer zum 2:2-Endstand für den Ausgleich.

SSV Alemannia Altdöbern – FC Sängerstadt Finsterwalde 0:2

Der FC Sängerstadt Finsterwalde entschied die Partie kurz vor der Pause. In der 43. Minute brachte Daniel Albinus die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Pedro-Philip Stefan auf 2:0. Weitere Treffer fielen nicht mehr.

SV Askania Schipkau – SV Eintracht Ortrand 3:1

Die Partie begann turbulent. In der 30. Minute sah Marvin Kollowa vom SV Askania Schipkau wegen Handspiels die Rote Karte. Den anschließenden Handelfmeter verwandelte Marcel Adam in der 31. Minute zur 1:0-Führung für den SV Eintracht Ortrand.

Trotz Unterzahl kämpften sich die Gastgeber zurück. Leon Ben Hahn erzielte in der 61. Minute den Ausgleich zum 1:1. In der 80. Minute brachte Richard Stirz den SV Askania Schipkau mit 2:1 in Führung. Den Schlusspunkt setzte erneut Richard Stirz, der in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte.

SV Wacker 21 Schönwalde – SV Blau-Weiß Lindenau 0:12

Der SV Blau-Weiß Lindenau feierte einen Kantersieg und führte bereits zur Pause mit 6:0. Elias Schuster eröffnete den Torreigen in der 13. Minute mit dem 1:0. Lukas Benes erhöhte in der 19. Minute auf 2:0 und legte nur zwei Minuten später das 3:0 nach. In der 23. Minute traf Etienne Pfeiffer zum 4:0. Christopher Neißer stellte in der 32. Minute auf 5:0. Den Halbzeitstand von 6:0 besorgte Etienne Pfeiffer in der 36. Minute.

Nach dem Seitenwechsel machte Etienne Pfeiffer in der 50. Minute seinen Hattrick perfekt und erzielte das 7:0. Justin Gewiss verwandelte in der 62. Minute einen Foulelfmeter zum 8:0. Drei Minuten später traf Lukas Benes zum 9:0 und schnürte ebenfalls einen Dreierpack. Nico Buthut erhöhte in der 76. Minute auf 10:0. Bereits eine Minute später erzielte Justin Gewiss das 11:0. Den Schlusspunkt setzte Nico Buthut mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute zum 12:0-Endstand.

SpVgg Finsterwalde – ESV Lok Falkenberg 2:0

Vor 125 Zuschauern dauerte es lange, bis die Entscheidung fiel. In der 69. Minute brachte Bilal Ibragimov die SpVgg Finsterwalde mit 1:0 in Führung. In der 90. Minute machte Denis Starke mit dem Treffer zum 2:0-Endstand alles klar.