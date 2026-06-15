 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Blau-Weiß Lindenau in 12:0-Torlaune, SG Großziethen II mit 9:0

Was war in der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga los?

von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Bläsche

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Dahme/Fläming-Liga
Südbrandenburgliga
Lübben II
SV Ortrand
Niederlehme

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Südbrandenburgliga

SV Germania 1910 Ruhland – TSG Lübbenau 63 1:8

Die Gäste legten früh los. Bereits in der dritten Minute brachte Ricardo Kindler die TSG Lübbenau 63 mit 1:0 in Führung. In der 30. Minute erhöhte Nico Lehmann auf 2:0. Nur zwei Minuten später verkürzte Danylo Marchenko auf 1:2 und sorgte kurzzeitig für Hoffnung bei den Gastgebern.

Direkt nach der Pause stellte Leonard Wenske in der 46. Minute auf 3:1. Anschließend begann die große Show von Ricardo Kindler. Er traf in der 52. Minute zum 4:1 und nur zwei Minuten später zum 5:1. In der 74. Minute verwandelte Gino Karstädt einen Foulelfmeter zum 6:1. Ricardo Kindler erhöhte in der 77. Minute auf 7:1 und setzte in der 90. Minute mit seinem fünften Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 8:1-Endstand.

SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – SV 1885 Golßen 2:2

Die Gäste erwischten einen perfekten Start. Sven Wolf traf bereits in der zweiten Minute zum 1:0 für den SV 1885 Golßen. Kurz vor der Pause erhöhte Franz Metczorat in der 45. Minute auf 2:0. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang den Gastgebern der Anschluss: Max Müller traf in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:2. In der 69. Minute sorgte Andre Brandenburg mit dem Treffer zum 2:2-Endstand für den Ausgleich.

SSV Alemannia Altdöbern – FC Sängerstadt Finsterwalde 0:2

Der FC Sängerstadt Finsterwalde entschied die Partie kurz vor der Pause. In der 43. Minute brachte Daniel Albinus die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Pedro-Philip Stefan auf 2:0. Weitere Treffer fielen nicht mehr.

SV Askania Schipkau – SV Eintracht Ortrand 3:1

Die Partie begann turbulent. In der 30. Minute sah Marvin Kollowa vom SV Askania Schipkau wegen Handspiels die Rote Karte. Den anschließenden Handelfmeter verwandelte Marcel Adam in der 31. Minute zur 1:0-Führung für den SV Eintracht Ortrand.

Trotz Unterzahl kämpften sich die Gastgeber zurück. Leon Ben Hahn erzielte in der 61. Minute den Ausgleich zum 1:1. In der 80. Minute brachte Richard Stirz den SV Askania Schipkau mit 2:1 in Führung. Den Schlusspunkt setzte erneut Richard Stirz, der in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte.

SV Wacker 21 Schönwalde – SV Blau-Weiß Lindenau 0:12

Der SV Blau-Weiß Lindenau feierte einen Kantersieg und führte bereits zur Pause mit 6:0. Elias Schuster eröffnete den Torreigen in der 13. Minute mit dem 1:0. Lukas Benes erhöhte in der 19. Minute auf 2:0 und legte nur zwei Minuten später das 3:0 nach. In der 23. Minute traf Etienne Pfeiffer zum 4:0. Christopher Neißer stellte in der 32. Minute auf 5:0. Den Halbzeitstand von 6:0 besorgte Etienne Pfeiffer in der 36. Minute.

Nach dem Seitenwechsel machte Etienne Pfeiffer in der 50. Minute seinen Hattrick perfekt und erzielte das 7:0. Justin Gewiss verwandelte in der 62. Minute einen Foulelfmeter zum 8:0. Drei Minuten später traf Lukas Benes zum 9:0 und schnürte ebenfalls einen Dreierpack. Nico Buthut erhöhte in der 76. Minute auf 10:0. Bereits eine Minute später erzielte Justin Gewiss das 11:0. Den Schlusspunkt setzte Nico Buthut mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute zum 12:0-Endstand.

SpVgg Finsterwalde – ESV Lok Falkenberg 2:0

Vor 125 Zuschauern dauerte es lange, bis die Entscheidung fiel. In der 69. Minute brachte Bilal Ibragimov die SpVgg Finsterwalde mit 1:0 in Führung. In der 90. Minute machte Denis Starke mit dem Treffer zum 2:0-Endstand alles klar.

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Dahme/Fläming-Liga

SV Rangsdorf 28 – SG Wacker Motzen 3:0

Der SV Rangsdorf 28 setzte sich vor 99 Zuschauern mit 3:0 durch. In der 16. Minute brachte Wim Schmitz die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Paul Dahms in der 50. Minute auf 2:0. Nur sechs Minuten später sorgte Bennet Noack mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand für die Entscheidung.

SV Teupitz/Groß Köris – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 9:3

Die Zuschauer sahen von Beginn an ein Offensivspektakel. Bereits in der dritten Minute brachte Theo Miosge die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Doch nur eine Minute später glich Florian Strobach zum 1:1 aus. In der achten Minute traf Florian Strobach erneut und stellte auf 2:1 für Dahlewitz. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Frederik Bulisch erzielte in der 13. Minute das 2:2. Lukas Dochan brachte Teupitz/Groß Köris in der 18. Minute mit 3:2 in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Simon Frommelt auf 4:2. Jakob Schenk traf in der 24. Minute zum 5:2 und legte in der 40. Minute das 6:2 nach. Kurz vor der Pause erhöhte Luis Dochan in der 44. Minute auf 7:2.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 77. Minute, ehe Theo Miosge mit seinem zweiten Treffer auf 8:2 stellte. Nick Flynn verkürzte in der 87. Minute auf 3:8. Praktisch im Gegenzug stellte Tobias-Norman Lindner in der 88. Minute den 9:3-Endstand her.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SG Aufbau Halbe 5:0

Der BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II legte einen Blitzstart hin. Bereits in der dritten Minute traf Fabian Ihlow zum 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Patrick Thielke auf 2:0. In der zehnten Minute schnürte Fabian Ihlow mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack zum 3:0. Nach der Pause sorgte Felix Berndt in der 60. Minute für das 4:0. Acht Minuten später traf Felix Berndt erneut und stellte den 5:0-Endstand her.

Ludwigsfelder FC II – SV Siethen 1977 0:0

Vor 150 Zuschauern trennten sich beide Mannschaften torlos. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten fielen keine Treffer.

SV Zernsdorf – Ruhlsdorfer BC 1923 6:1

Der SV Zernsdorf feierte einen deutlichen Heimsieg. Bruno Gergs brachte die Gastgeber in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Friedrich Meinert in der 47. Minute auf 2:0 und legte nur eine Minute später das 3:0 nach.

Silvio Regner verkürzte in der 52. Minute auf 1:3. Die Gastgeber antworteten jedoch eindrucksvoll. Jonas Hildebrandt traf in der 70. Minute zum 4:1. Florian Weniger erhöhte in der 85. Minute auf 5:1. In der zweiten Minute der Nachspielzeit setzte Bruno Gergs mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand.

SG Niederlehme 1912 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 5:1

Die SG Niederlehme 1912 erwischte einen guten Start. Lars Wandrei erzielte in der achten Minute das 1:0. Gregor Schläfke glich in der 25. Minute zum 1:1 aus. Lange blieb es spannend, ehe die Gastgeber in der Schlussphase davonzogen. Elias Frei brachte Niederlehme in der 71. Minute wieder mit 2:1 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Michel Käfert auf 3:1. Daniel Langer traf in der 78. Minute zum 4:1. Den Endstand stellte Lukas Stothut mit seinem Treffer in der 87. Minute zum 5:1 her.

Heideseer Sportverein – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 4:2

Der Heideseer Sportverein ging in der 12. Minute durch Lorenzo Kundrus mit 1:0 in Führung. Christopher Henkel erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Die Gäste antworteten prompt: Steve Neumann verkürzte in der 28. Minute auf 1:2. Nach der Pause erzielte Dominik Engelage in der 52. Minute den Ausgleich zum 2:2. Nur drei Minuten später brachte Marco Timo Mizera die Gastgeber wieder mit 3:2 in Führung. Die Entscheidung fiel in der 68. Minute, als Lorenzo Kundrus mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:2 stellte.

SG Großziethen II – RSV Waltersdorf 1909 9:0

Die SG Großziethen II dominierte die Partie von Beginn an. Nicolas Kling brachte seine Mannschaft in der 17. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte nur eine Minute später auf 2:0. Leon Schmidt traf in der 26. Minute zum 3:0. In der 28. Minute machte Nicolas Kling mit seinem dritten Treffer des Tages den Hattrick perfekt und stellte auf 4:0. Aiham Saleem erhöhte in der 33. Minute auf 5:0. Oliwier Danowski traf in der 39. Minute zum 6:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel erzielte Aiham Saleem in der 58. Minute das 7:0. Dennis Hein erhöhte in der 66. Minute auf 8:0. Den Schlusspunkt setzte Aiham Saleem, der in der 81. Minute seinen dritten Treffer des Tages zum 9:0-Endstand erzielte.

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