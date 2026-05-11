Blau-Weiß Lindenau gewinnt 10:2-Wahnsinn, wildes 5:4 in Dahlewitz

In der Südbrandenburgliga und in der Dahme/Fläming-Liga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Falkenberg sahen die 73 Zuschauer eine Partie, die bereits in der Anfangsphase ihren entscheidenden Stempel aufgedrückt bekam. Die Hausherren legten einen regelrechten Blitzstart hin: Felix Spiegel besorgte bereits in der 3. Minute die Führung, und nur fünf Minuten später erhöhte Max Rieger (8.) auf 2:0. Annahütte wirkte in der ersten Halbzeit sichtlich beeindruckt von diesem Doppelschlag. Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste jedoch besser ins Spiel und verkürzten durch Niklas Neumann (56.) auf 2:1. In der Folge entwickelte sich eine spannende Abwehrschlacht, in der Falkenberg den knappen Vorsprung mit Leidenschaft über die Zeit rettete.
Eine klare Angelegenheit war der Auftritt der TSG Lübbenau in Ortrand. Die Gäste zeigten sich vor dem Tor extrem effizient und ließen der Eintracht über die gesamte Spielzeit kaum Luft zum Atmen. Maßgeblich am Sieg beteiligt waren zwei Doppelpacker: Christopher Will stellte mit seinen Treffern in der 26. und 29. Minute die Weichen bereits vor der Pause auf Sieg. Im zweiten Durchgang übernahm Leonard Wenske die Rolle des Vollstreckers und schraubte das Ergebnis mit Toren in der 61. und 84. Minute auf den 0:4-Endstand hoch.
In Finsterwalde sahen die 98 Zuschauer eine souveräne Vorstellung der Hausherren, die die Partie bereits im ersten Durchgang für sich entschieden. Der Mann der ersten zwanzig Minuten war zweifellos Magnus Bock, der mit einem schnellen Doppelschlag in der 8. und 10. Minute für eine komfortable Führung sorgte. Golßen bemühte sich zwar um Struktur im Spielaufbau, fand aber kein Durchkommen gegen die kompakt stehende Defensive der Spielvereinigung. In der 36. Minute machte Tobias Riese mit dem 3:0 bereits vor der Halbzeit alles klar. In der zweiten Hälfte verwaltete Finsterwalde das Ergebnis geschickt.
Eine herbe Klatsche musste Altdöbern in Schipkau einstecken. Vor 64 Zuschauern brannte die Askania ein Offensivfeuerwerk ab. Den Torreigen eröffnete Pavel Cermak in der 17. Minute, bevor Tommi Lee Nolte (24.) und erneut Cermak (43.) für klare Verhältnisse zur Pause sorgten. Auch nach dem Wechsel ließ der Druck nicht nach. Richard Stirz (49.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 4:0. In der Schlussphase wurde es noch einmal historisch: Innerhalb von nur sechzig Sekunden markierte Tommi Lee Nolte seine Treffer zwei und drei (79., 80.) und krönte seine Leistung mit einem lupenreinen Hattrick zum 6:0-Endstand.
In Schönwalde entwickelte sich eine zähe Partie, die erst nach einer Stunde so richtig an Fahrt aufnahm. Vor 54 Zuschauern gingen die Gäste aus Lichterfeld durch Leopold Lichan (60.) in Führung. Nur sieben Minuten später legte Dennis Pawlak (67.) nach und erhöhte auf 0:2. Schönwalde bewies jedoch Moral und kam durch einen von Dennis Köhler (73.) verwandelten Foulelfmeter noch einmal heran. In der hektischen Schlussphase warf Wacker alles nach vorne, konnte den stabilen Abwehrriegel der Lichterfelder jedoch nicht mehr knacken.
Was für ein Wahnsinn in Lindenau! Wer hier nach 35 Minuten zum Bratwurststand ging, verpasste eine der einseitigsten zweiten Halbzeiten der Vereinsgeschichte. Zunächst verlief das Spiel vor 104 Zuschauern ausgeglichen: Auf die Tore von Jakub Uhlir (9.) und Pascal Paulo (19.) fanden die Ruhländer durch Marco Grundke (14.) und Janne Linack (34.) jeweils eine Antwort zum 2:2. Doch nach dem 3:2 durch Toni Bienert (38.) brachen bei den Gästen alle Dämme.
In der zweiten Halbzeit spielte nur noch Lindenau: Justin Engelmann (58.), Christopher Neißer (64., 88.), Etienne Pfeiffer (67., 69.), Nico Korn (84.) und Maximilian Raum (86.) schraubten das Ergebnis in zweistellige Höhen. Am Ende stand ein deklassierendes 10:2 auf der Anzeigetafel.
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