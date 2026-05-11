Blau-Weiß Lindenau gewinnt 10:2-Wahnsinn, wildes 5:4 in Dahlewitz

Ludwigsfelder FC II – SV Rangsdorf 28 2:0

Vor 60 Zuschauern lieferte die Reserve des Ludwigsfelder FC eine abgeklärte Vorstellung ab. Der Mann des Tages war zweifellos Kaloyan Atanasov, der die Partie fast im Alleingang entschied. Er erwischte einen Start nach Maß und brachte die Hausherren bereits in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Rangsdorf bemühte sich in der Folge um Struktur und den Ausgleich, biss sich aber an der gut organisierten LFC-Defensive die Zähne aus. In der zweiten Halbzeit, als die Gäste offensiver agierten, nutzte erneut Atanasov (76.) eine Gelegenheit, um auf 2:0 zu erhöhen und damit den Heimsieg endgültig zu zementieren.

SV Zernsdorf – Heideseer Sportverein 2:1

Ein echtes Mentalitätsspiel sahen die 95 Zuschauer in Zernsdorf. Der Heideseer SV startete besser in die Begegnung und ging durch Nils Gustmann in der 19. Minute in Führung. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gäste die drei Punkte entführen, da Zernsdorf zwar drückte, aber lange ohne Fortune blieb. Das Spiel kippte erst in einer furiosen Fünf-Minuten-Phase in der Schlussviertelstunde: Friedrich Meinert (70.) erzielte den erlösenden Ausgleich, und nur kurze Zeit später drehte Mirwais Haidari (75.) mit seinem Treffer zum 2:1 die Partie komplett zugunsten der Hausherren.

SG Wacker Motzen – SG Niederlehme 1912 1:0

In Motzen entwickelte sich vor 85 Zuschauern eine extrem zähe und von Taktik geprägte Partie. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, wobei klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Es war das klassische „Wer das erste Tor schießt, gewinnt“-Spiel. Die Entscheidung fiel schließlich in der Crunchtime: Luca Schulz erlöste die Wacker-Fans in der 82. Minute mit dem goldenen Tor des Tages zum 1:0. Niederlehme warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, konnte die kompakte Defensive der Motzener aber nicht mehr knacken.

RSV Waltersdorf 1909 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:4

Eine deutliche Angelegenheit war der Auftritt der Preußen-Reserve in Waltersdorf. Vor 56 Zuschauern machten die Gäste von Beginn an klar, wer den Platz als Sieger verlassen wollte. Romell Pohl (8.) und Michell Steinbuch (28.) sorgten bereits im ersten Durchgang für eine komfortable 0:2-Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Blankenfelde am Drücker: Felix Berndt erhöhte in der 61. Minute auf 0:3. Zwar gelang Paul Knabe (76.) der Ehrentreffer für Waltersdorf, doch Fabian Ihlow stellte in der 87. Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte den 1:4-Auswärtserfolg.

SV Teupitz/Groß Köris – SV Siethen 1977 3:1

In Teupitz sahen die 55 Zuschauer eine Partie, die maßgeblich durch Standardsituationen geprägt war. Die Hausherren erwischten den besseren Start durch Simon Frommelt, der bereits in der 9. Minute zum 1:0 traf. Nach einer knappen Pausenführung baute Matteo Berenyi (62.) den Vorsprung auf 2:0 aus. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch im Strafraum: Zunächst verkürzte William Hermsdorf für Siethen per Foulelfmeter (78.), doch kurz vor dem Abpfiff bekam auch Teupitz einen Strafstoß zugesprochen. Dominik Schadly (89.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte zum 3:1-Endstand.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – Ruhlsdorfer BC 1923 5:4

Was für ein Wahnsinn in Dahlewitz! Die 44 Zuschauer erlebten ein Spiel, das wohl niemand so schnell vergessen wird. Ruhlsdorf schien nach einer bärenstarken ersten Halbzeit durch Tore von Philipp Thiele (25.), Paul Stein (28.) und Silvio Regner (38.) beim Stand von 0:3 bereits wie der sichere Sieger. Doch noch vor der Pause gab Mauricius Mang (39.) mit dem 1:3 ein Lebenszeichen für Dahlewitz ab.

Nach dem 2:3 durch Benjamin Lehmann (45.+1) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war die Partie wieder offen. Im zweiten Durchgang schlug dann die ganz große Stunde von Mauricius Mang: Mit zwei weiteren Treffern in der 74. und 78. Minute komplettierte er seinen Hattrick und drehte das Spiel auf 4:3. Florian Hase (84.) erhöhte sogar auf 5:3, bevor Julius Jagoschinski (89.) für Ruhlsdorf noch einmal verkürzte. Am Ende rettete Dahlewitz den spektakulären 5:4-Sieg über die Zeit.

SG Aufbau Halbe – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen 1:1

In Halbe bekamen die 45 Zuschauer ein kampfbetontes Derby auf Augenhöhe zu sehen. Die Gäste aus Deutsch Wusterhausen („DWH“) erwischten den besseren Start und gingen durch Steve Neuendorf in der 29. Minute mit 0:1 in Führung. Aufbau Halbe zeigte sich jedoch unbeeindruckt und investierte im zweiten Durchgang mehr in die Offensive. Die Belohnung folgte in der 57. Minute, als Emil Munsch zum 1:1 ausglich. In der verbleibenden halben Stunde suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb letztlich beim Unentschieden.

SG Großziethen II – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II 1:2

Im Duell der Reserveteams behielten die Gäste aus Miersdorf/Zeuthen vor 27 Zuschauern knapp die Oberhand. Dabei fing es für Großziethen gut an: Oliwier Danowski markierte bereits in der 11. Minute das 1:0. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Timo Westphal fast im Gegenzug (16.) den Ausgleich erzielte. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Das glücklichere Ende hatte schließlich die Eintracht: Jan Wolter erzielte in der 83. Minute den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer, den die Gäste mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff verteidigten.