Blau-Weiß Leegebruch jubelt, Bruchmühle mit Last-Minute-Sieg

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Oranienburg bekamen die 26 Zuschauer eine erste Halbzeit geboten, die es in sich hatte. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Nikola Guse (20.) in Führung. Bernau zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich durch Laurence Lattner (34.) aus. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Diawoye Toure (40.) den OFC kurz vor der Pause erneut in Front schoss. Doch praktisch mit dem Halbzeitpfiff markierte Leon Jarnetzky (45.) den erneuten Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es beim Unentschieden blieb, da keine der beiden Mannschaften im zweiten Durchgang das entscheidende Risiko einging.
Vor 63 Zuschauern entwickelte sich ein klassisches Geduldsspiel, das bereits früh in eine Richtung gelenkt wurde. In einer Partie, die vor allem durch taktische Disziplin geprägt war, suchten beide Mannschaften lange nach der entscheidenden Lücke. Den Moment des Nachmittags erlebten die Gäste in der 18. Minute, als Florian Stolz die Übersicht behielt und den Ball zur Führung im Netz unterbrachte. Zepernick II erhöhte im weiteren Verlauf spürbar den Druck und warf alles nach vorne, doch die Defensive der Ahrensfelder Drittvertretung stand sicher und verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.
In Bötzow sahen die 61 Zuschauer ein Spiel, das eine dramatische Wendung nahm. Die Eintracht startete furios und ging bereits in der 7. Minute durch Leon Lautz in Führung. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Hausherren diesen Vorsprung über die Zeit retten, doch die Schlussphase gehörte ganz allein einem Mann: Nick Lange. Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von nur elf Minuten (69., 73., 80.) drehte er die Partie fast im Alleingang zugunsten der Spielgemeinschaft. Den Schlusspunkt unter diesen am Ende deutlichen Auswärtssieg setzte Hannes Gerfried Badow (90.) in der letzten Minute der regulären Spielzeit.
Vor 66 Zuschauern in Grüneberg zeigte sich der FC Kremmen als die abgeklärtere Mannschaft. Lukas Kraeft (18.) brachte die Gäste früh auf Kurs, bevor Tom Matuschak (45.) unmittelbar vor dem Pausenpfiff auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Foulspiel im Strafraum für die Vorentscheidung: Patrick Breyer (55.) behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte den Elfmeter sicher zum 0:3. Grüneberg gab sich zwar nicht auf und rannte unermüdlich an, doch mehr als der Ehrentreffer durch Lukas Fröhlich (90.) in der Schlussminute sprang für die Fortuna an diesem Nachmittag nicht mehr heraus.
Das Derby in Leegebruch lockte 105 Zuschauer an und bot reichlich Diskussionsstoff. Der Knackpunkt der Partie ereignete sich bereits in der 33. Minute, als Steven Kriz vom Gast aus Bärenklau die Rote Karte sah. In Überzahl übernahm Leegebruch nach der Pause das Kommando. Dustin Nickel (47.) per Foulelfmeter und Niclas Köhn (60.) stellten die Weichen auf Sieg. Zwar keimte bei den Gästen nach dem Anschluss durch Mikel Pietzofski (66.) kurz Hoffnung auf, doch Leegebruch ließ nichts mehr anbrennen. Erneut Dustin Nickel (88.) und Aria Amiri (93.) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe.
In Bergfelde erlebten die 54 Zuschauer eine turbulente zweite Halbzeit mit einer extremen Ereignisdichte. Nachdem Hendrik Pohl (49.) die Hausherren kurz nach der Pause in Führung gebracht hatte, drehte Löwenberg die Partie innerhalb von nur 120 Sekunden durch einen Doppelpack von Constantin Seegert (51., 53.). Bergfelde bewies Moral und kam durch Marcel Weihrauch (63.) zum Ausgleich. Doch die Freude währte nur Sekunden, denn praktisch im Gegenzug markierte Lukas Salzwedel (63.) den erneuten Führungstreffer für den Löwenberger SV. Diesen knappen Vorsprung verteidigten die Gäste in einer hitzigen Schlussphase mit viel Leidenschaft.
Vor 57 Zuschauern in Basdorf sahen die Fans eine dramatische Begegnung mit einem Blitzstart der Heimelf. Ron Kruggel (3.) und Niklas Krause (5.) sorgten bereits nach wenigen Minuten für eine 2:0-Führung. Doch die „Füchse“ kämpften sich leidenschaftlich zurück: Robert Reimann (30., 36.) glich die Partie mit einem Doppelpack – darunter ein Foulelfmeter – noch vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, den Samuel Reynaud (69.) zugunsten der Basdorfer entschied. Die Hektik gipfelte in einer extrem langen Nachspielzeit, in der Max Schläwicke (98.) aufseiten der Gäste noch die Gelb-Rote Karte sah.
In Glienicke entwickelte sich vor 55 Zuschauern ein torreiches Duell, bei dem die Führung mehrfach auf der Kippe stand. Marek Schroller (18.) legte vor, doch Imran Habibi (19.) antwortete postwendend. Kevin Hechtfischer (35.) brachte Glienicke wieder in Front, bevor Raphael Fritz (78.) in der Schlussphase für Britz ausglich. Die Schlussminuten gehörten jedoch den Gastgebern: Erneut war es Kevin Hechtfischer (83.), der den SV Glienicke auf die Siegerstraße brachte, bevor Aurel Hameister (87.) kurz vor dem Ende den Deckel auf den Heimsieg setzte.
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Die Reserve aus Petershagen zeigte vor 65 Zuschauern eine konzentrierte Leistung und ließ von Beginn an kaum Zweifel am Heimsieg aufkommen. Tim Schneider (10.) eröffnete den Torreigen früh, bevor ein unglückliches Eigentor von Jannic Schimming (23.) die Führung verdoppelte. Die Gäste bewiesen Moral und kamen durch Tim Liske (35.) noch vor der Pause heran. Doch die Hoffnung der Spielgemeinschaft währte nur bis kurz nach dem Seitenwechsel: Lukas Loock (51.) verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 3:1. Den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Hälfte setzte Jakob Löffler (84.) kurz vor dem Ende.
In Neuenhagen sahen 48 Zuschauer eine abgeklärte Gastmannschaft, die besonders in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg legte. Emil Anthes (24.) und Collin-Matthias Gathow (37.) schossen die Müncheberger zu einer verdienten Pausenführung. Neuenhagen rannte im zweiten Durchgang unermüdlich an, biss sich aber lange Zeit an der stabilen Defensive der Gäste die Zähne aus. Der Anschlusstreffer durch Toni Wolter (85.) kam schließlich zu spät, um die Partie noch komplett zu drehen. Müncheberg nahm die drei Punkte dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit nach Hause.
Ein hochemotionales Duell bekamen die 85 Zuschauer in Altlandsberg zu sehen. Nach der Führung durch Denis Teterea (29.) glich Dominik Ebert (50.) kurz nach der Pause für Steinhöfel aus. Die Partie nahm an Schärfe zu, als Tom Scharnow (65.) aufseiten der Gäste mit Rot vorzeitig vom Feld musste. In Überzahl nutzte der MTV die Räume durch Marvin Menzel (56.) und Christoph Wunder (81.) zur vermeintlichen Entscheidung. Steinhöfel gab sich jedoch nicht auf und kam in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter von Lucas Oegel (91.) noch einmal heran, doch für den Ausgleich reichte die Zeit nicht mehr.
Eine deutliche Angelegenheit war die Partie in Fürstenwalde. Vor 50 Zuschauern dominierte die BSG Pneumant das Geschehen nach Belieben. André Bauer (10.) und Paul Matthias (37.) sorgten bereits vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Strausbergs Reserve fand kaum Mittel gegen das druckvolle Spiel der Hausherren. Im zweiten Durchgang schraubten Marten Eppert (65.) und Alexander Ivus (72.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Fürstenwalde untermauerte mit diesem souveränen Auftritt seine Heimstärke, während die Gäste einen gebrauchten Tag erwischten.
Der Storkower SC erlebte vor 67 Zuschauern ein Debakel gegen hocheffektive Woltersdorfer. Besonders Charly Benedikt Huppert bekamen die Hausherren zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Er markierte nicht nur die frühe Führung (16.), sondern legte auch im zweiten Durchgang nach (52.). Dazwischen hatte Tom Viehrig (34.) bereits für das 0:2 gesorgt. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte Christian Siemund (87.) kurz vor dem Abpfiff. Woltersdorf präsentierte sich als geschlossene Einheit, während Storkow defensiv zu viele Lücken bot.
Vor 61 Zuschauern in Hangelsberg zeigten die Frankfurter eine reife Spielanlage. Roy Lehmann (14.) brachte die Gäste früh auf die Siegerstraße. Hangelsberg bemühte sich zwar um Entlastung, doch der FC Union kontrollierte das Mittelfeld und ließ kaum Chancen zu. Zum Matchwinner avancierte schließlich Jonas Tornau, der mit einem Doppelpack (40., 78.) den Sack endgültig zumachte. Frankfurt agierte über 90 Minuten abgeklärt und nahm die Punkte verdientermaßen mit an die Oder.
Dramatik pur erlebten die 69 Zuschauer in Reitwein. Die Hausherren schienen lange Zeit auf der Siegerstraße, nachdem Eric Schwarz (43.) kurz vor der Pause zur Führung getroffen hatte. Doch Bruchmühle kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine. Devrig Hemberger (53.) glich früh aus. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, überschlugen sich in der 90. Minute die Ereignisse: Bruchmühle bekam einen Foulelfmeter zugesprochen, den Kevin Dänhardt eiskalt zum Last-Minute-Sieg verwandelte.
In einer hart umkämpften Partie vor 80 Zuschauern behielt die Spielgemeinschaft das glücklichere Ende für sich. Thomas Schlag (37.) brachte die Hausherren in Front, doch Sydney Cochius (55.) glich nach dem Seitenwechsel für die Erkneraner Reserve aus. In der Schlussphase bewies die Heimelf den längeren Atem: Ole Jens Flohr (78.) markierte den viel umjubelten Siegtreffer. Die Hektik gipfelte in der Schlussminute, als Maximilian Friedrich aufseiten der Gäste noch die Gelb-Rote Karte sah.
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