Blau-Weiß Leegebruch jubelt, Bruchmühle mit Last-Minute-Sieg

Ostbrandenburgliga

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – SpG Tauche/Ahrensdorf 4:1

Die Reserve aus Petershagen zeigte vor 65 Zuschauern eine konzentrierte Leistung und ließ von Beginn an kaum Zweifel am Heimsieg aufkommen. Tim Schneider (10.) eröffnete den Torreigen früh, bevor ein unglückliches Eigentor von Jannic Schimming (23.) die Führung verdoppelte. Die Gäste bewiesen Moral und kamen durch Tim Liske (35.) noch vor der Pause heran. Doch die Hoffnung der Spielgemeinschaft währte nur bis kurz nach dem Seitenwechsel: Lukas Loock (51.) verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 3:1. Den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Hälfte setzte Jakob Löffler (84.) kurz vor dem Ende.

FC Neuenhagen 1913 – SG Müncheberg 1:2

In Neuenhagen sahen 48 Zuschauer eine abgeklärte Gastmannschaft, die besonders in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Erfolg legte. Emil Anthes (24.) und Collin-Matthias Gathow (37.) schossen die Müncheberger zu einer verdienten Pausenführung. Neuenhagen rannte im zweiten Durchgang unermüdlich an, biss sich aber lange Zeit an der stabilen Defensive der Gäste die Zähne aus. Der Anschlusstreffer durch Toni Wolter (85.) kam schließlich zu spät, um die Partie noch komplett zu drehen. Müncheberg nahm die drei Punkte dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit nach Hause.

MTV 1860 Altlandsberg – VfB Steinhöfel 3:2

Ein hochemotionales Duell bekamen die 85 Zuschauer in Altlandsberg zu sehen. Nach der Führung durch Denis Teterea (29.) glich Dominik Ebert (50.) kurz nach der Pause für Steinhöfel aus. Die Partie nahm an Schärfe zu, als Tom Scharnow (65.) aufseiten der Gäste mit Rot vorzeitig vom Feld musste. In Überzahl nutzte der MTV die Räume durch Marvin Menzel (56.) und Christoph Wunder (81.) zur vermeintlichen Entscheidung. Steinhöfel gab sich jedoch nicht auf und kam in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter von Lucas Oegel (91.) noch einmal heran, doch für den Ausgleich reichte die Zeit nicht mehr.

BSG Pneumant Fürstenwalde – FC Strausberg II 4:0

Eine deutliche Angelegenheit war die Partie in Fürstenwalde. Vor 50 Zuschauern dominierte die BSG Pneumant das Geschehen nach Belieben. André Bauer (10.) und Paul Matthias (37.) sorgten bereits vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Strausbergs Reserve fand kaum Mittel gegen das druckvolle Spiel der Hausherren. Im zweiten Durchgang schraubten Marten Eppert (65.) und Alexander Ivus (72.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Fürstenwalde untermauerte mit diesem souveränen Auftritt seine Heimstärke, während die Gäste einen gebrauchten Tag erwischten.

Storkower SC – SV 1919 Woltersdorf 0:4

Der Storkower SC erlebte vor 67 Zuschauern ein Debakel gegen hocheffektive Woltersdorfer. Besonders Charly Benedikt Huppert bekamen die Hausherren zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Er markierte nicht nur die frühe Führung (16.), sondern legte auch im zweiten Durchgang nach (52.). Dazwischen hatte Tom Viehrig (34.) bereits für das 0:2 gesorgt. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte Christian Siemund (87.) kurz vor dem Abpfiff. Woltersdorf präsentierte sich als geschlossene Einheit, während Storkow defensiv zu viele Lücken bot.

SG Hangelsberg 47 – FC Union Frankfurt 0:3

Vor 61 Zuschauern in Hangelsberg zeigten die Frankfurter eine reife Spielanlage. Roy Lehmann (14.) brachte die Gäste früh auf die Siegerstraße. Hangelsberg bemühte sich zwar um Entlastung, doch der FC Union kontrollierte das Mittelfeld und ließ kaum Chancen zu. Zum Matchwinner avancierte schließlich Jonas Tornau, der mit einem Doppelpack (40., 78.) den Sack endgültig zumachte. Frankfurt agierte über 90 Minuten abgeklärt und nahm die Punkte verdientermaßen mit an die Oder.

SV Rot-Weiß Reitwein – SG 47 Bruchmühle 1:2

Dramatik pur erlebten die 69 Zuschauer in Reitwein. Die Hausherren schienen lange Zeit auf der Siegerstraße, nachdem Eric Schwarz (43.) kurz vor der Pause zur Führung getroffen hatte. Doch Bruchmühle kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine. Devrig Hemberger (53.) glich früh aus. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, überschlugen sich in der 90. Minute die Ereignisse: Bruchmühle bekam einen Foulelfmeter zugesprochen, den Kevin Dänhardt eiskalt zum Last-Minute-Sieg verwandelte.

SpG Hennickendorf/Rehfelde – FV Erkner 1920 II 2:1

In einer hart umkämpften Partie vor 80 Zuschauern behielt die Spielgemeinschaft das glücklichere Ende für sich. Thomas Schlag (37.) brachte die Hausherren in Front, doch Sydney Cochius (55.) glich nach dem Seitenwechsel für die Erkneraner Reserve aus. In der Schlussphase bewies die Heimelf den längeren Atem: Ole Jens Flohr (78.) markierte den viel umjubelten Siegtreffer. Die Hektik gipfelte in der Schlussminute, als Maximilian Friedrich aufseiten der Gäste noch die Gelb-Rote Karte sah.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.