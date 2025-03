Blau-Weiß Köln wirft Flittard in letzter Minute raus

Borussia Köln-Kalk muss gegen Deutz 05 die Pokal-Segel streichen. – Foto: Fabian Kirchhofer

Der SC Blau-Weiß Köln hat im Viertelfinale des Kölner Kreispokals den Landesligisten SpVg Flittard mit 2:1 aus dem Wettbewerb geworfen. Der entscheidende Treffer durch Mirko Wiersch fiel in der Nachspielzeit. Trainer Heiko Dietz lobte den Auftritt seiner Mannschaft und sprach von einem verdienten Sieg. Im Halbfinale wartet nun mit Borussia Lindenthal-Hohenlind der nächste Landesligist.

Der SC Blau-Weiß Köln hat für eine Überraschung im Viertelfinale des Kölner Kreispokals gesorgt: Gegen den Landesligisten Spielvereinigung Flittard siegte der Bezirksligist verdient mit 2:1 (0:1) und steht damit im Halbfinale. Besonders bemerkenswert: Der entscheidende Treffer fiel in der Nachspielzeit – und das trotz personeller Rotation. "Ich glaube, wir waren schon in der ersten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft“, sagte Trainer Heiko Dietz nach dem Spiel. „Wir hatten viel Ballbesitz, gutes Positionsspiel. Nichtsdestotrotz haben wir es im letzten Drittel nicht geschafft, uns gute Chancen herauszuspielen. Es fehlte so ein bisschen die Dynamik hat.“

Statt der verdienten Führung fiel das 0:1 nach einem Flittarder Umschaltmoment. Florian Hensel verwandelte in der 24. Minute einen berechtigten Foulelfmeter. Doch Blau-Weiß Köln bewahrte die Ruhe: „Wir haben den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass sie den Plan weiterverfolgen sollen, um das Spiel zu drehen.“ Und der SC Blau-Weiß drehte: Nach einem Eckball erzielte Nicolas Pittrich in der 61. Minute das 1:1. Es blieb ein Spiel auf ein Tor – mit dem besseren Ende für die Gastgeber: Mirko Wiersch traf in der 90. Minute zum 2:1.

Dietz zeigte sich besonders zufrieden mit dem gesamten Kader: „Dass ich mehrere Spieler habe reinrotieren lassen, hat uns gezeigt, dass wir einen sehr breiten, guten Kader haben. Jeder im Team kann Anspruch auf Spielzeit erheben.“ Für Blau-Weiß Köln geht es im Halbfinale mit dem SC Borussia Lindenthal-Hohenlind erneut gegen einen Landesligisten.

------------------------------ Der FC Germania Zündorf hat im Viertelfinale des Kölner Kreispokals einen souveränen 4:0-Auswärtssieg beim klassentieferen VfR Sinnersdorf gefeiert und steht damit im Halbfinale. Schon früh zeichnete sich ab, dass der Bezirksligist das Spiel dominieren würde – auch wenn ein weiteres Elfmetertrauma zunächst für Stirnrunzeln sorgte. „Wir haben direkt in der dritten Minute einen Elfmeter bekommen und den wieder verschossen“, sagte Co-Trainer Yanik Gilles. „Das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo wir einen Elfmeter verschießen. Das ist schon hart, habe ich auch noch nicht erlebt.“ Trotzdem zeigte Zündorf von Beginn an eine konzentrierte Leistung, übte Druck auf Sinnersdorf aus und ließ sich auch von vereinzelten Nadelstichen des A-Ligisten nicht aus dem Konzept bringen. Kacper Jurek (19.) brachte die Gäste in Führung, nach dem Seitenwechsel erhöhte Mohamed Mastur (49.) auf 2:0. In der 51. Minute dann der Knackpunkt: VfR-Keeper Tim Löbbering sah nach einer Notbremse Rot. "Eine harte Entscheidung, aber kann man so schon geben“, so Gilles. "Das hat uns natürlich in unsere Karten gespielt.“ Trotz Unterzahl blieb Sinnersdorf bemüht und verteidigte mutig. Doch Zündorf nutzte die Räume konsequent: Nick Peters (79.) und Doriel Itumine (86.) stellten den 4:0-Endstand her. "Das war eine gute, runde Leistung“, resümierte Gilles. „Wir haben gesagt, dass wir von Anfang an Gas geben und da gar nichts anbrennen lassen wollen. Das haben die Jungs auch gut umgesetzt.“

------------------------------ Vor 150 Zuschauern begann die Partie zwischen Borussia Köln-Kalk und Deutz 05 munter, doch echte Torchancen blieben zunächst aus. In der 29. Minute brachte Kohsei Maruki die Gäste aus Deutz in Führung: Nach Zuspiel von Thomas Idel schloss Maruki humorlos ins lange Eck ab. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Burak Akduman verwandelte in der 33. Minute einen Elfmeter sicher unten rechts zum 1:1. Deutz ließ sich jedoch nicht beirren und ging kurz vor der Halbzeit erneut in Führung. In der 42. Minute verwertete Yamato Aoki einen Abpraller zum 1:2. Mit einem Kopfballtreffer von Thomas Idel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhten die Gäste auf 1:3. Nach der Pause war Deutz weiterhin überlegen und Anil Dervis Tasdemir nutzte in der 57. Minute einen Abspielfehler der Kalker Defensive zum 1:4. In der 76. Minute setzte Ali Sandoghdar den Schlusspunkt, als er nach einer Vorlage von Enrico Interrante das 1:5 erzielte. Deutz dominierte die Begegnung und zieht mit diesem klaren Sieg ins Halbfinale ein.