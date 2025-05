Blau-Weiß Köln patzt spät – Jan Wellem übernimmt Tabellenführung

Last-Minute-Ausgleich: Bergfried ringt Blau-Weiß Köln ein 3:3 ab

Der SV Bergfried Leverkusen hat dem SC Blau-Weiß Köln in einem packenden Bezirksliga-Duell einen Punkt abgetrotzt – und das in letzter Sekunde. Beim 3:3-Unentschieden erzielte Taha Can-Uluc in der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleich. Damit fällt der bisherige Tabellenführer auf den dritten Rang zurück.

Bergfried zeigte von Beginn an eine mutige Leistung gegen den Favoriten. Jan Fromke brachte die Gastgeber in der 38. Minute in Führung, doch Maik Spiekermann glich noch vor der Pause für Blau-Weiß aus (44.). Nach dem Wechsel ging es turbulent weiter: Till Juber traf zum 2:1 (64.), ehe Lukas Dolling (72.) und Tilman Demmer (87.) die Partie zugunsten der Gäste drehten. Doch Bergfried steckte nicht auf – und wurde belohnt. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Can-Uluc zum verdienten 3:3-Endstand.

Trainer Hannes Diekamp war voll des Lobes: „Ich bin super stolz auf die Mannschaft, die wieder alles reingeworfen hat. Es war ein schwieriges Spiel gegen einen sehr guten Gegner und dann auch noch der Nackenschlag in der 87. mit dem 2:3-Rückstand – und auch da wieder Moral bewiesen. Teamgeschlossenheit, keiner aufgegeben, trotzdem weiter nach vorne gearbeitet, unbedingt diesen Punkt holen zu wollen, den man sich dann im Endeffekt auch erarbeitet hat.“

Dennoch sah Diekamp auch Verbesserungsbedarf: „Mit ein bisschen Glück können wir das Spiel gewinnen, mit ein bisschen Pech können wir das Spiel natürlich auch verlieren. Es ist ärgerlich, dass wir zwei Standard-Gegentore kriegen. Nichtsdestotrotz: Ich bin einfach super stolz auf die Truppe, was sie heute wieder geliefert hat. Das war wirklich ganz groß.“

_________________________