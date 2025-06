Blau-Weiß Köln gegen Deutz 05: Pokalfinale mit vertauschten Rollen?

Wenn am Sonntag um 15:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Lenzwiese das Finale des Kölner Kreispokals angepfiffen wird, stehen sich zwei Teams gegenüber, deren Saison unterschiedlich verlaufen ist. Auf der einen Seite Blau-Weiß Köln, frisch in die Landesliga aufgestiegen, auf der anderen Deutz 05, das am letzten Spieltag trotz eines 6:0-Siegs den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten musste.