Blau-Weiss Hollage will gegen Lutten nachlegen

Blau-Weiss Hollage hat sich mit neun Punkten aus den ersten sechs Spielen im oberen Mittelfeld der Tabelle festgesetzt. Mit einem Sieg gegen den TuS Lutten könnte das Team von Trainerteam Helm und Co. den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Co-Trainer Alexander Helm blickt optimistisch, aber mit Respekt auf die Partie: „Für uns geht es darum, an die zuletzt gezeigten Leistungen und Ergebnisse anzuknüpfen. Wir werden derweil nicht den Fehler machen und Lutten unterschätzen. Wir werden sie nicht anhand ihrer aktuellen Tabellenposition bewerten. Und das nicht nur, weil sie ein Spiel weniger haben. Wir werden gewarnt sein.“





Der TuS Lutten rangiert mit nur drei Punkten aus fünf Spielen auf Platz zehn, hat aber zuletzt angedeutet, dass er durchaus gefährlich werden kann. Hollage will deshalb in dieser Trainingswoche die eigenen Abläufe weiter verbessern. „Wir nutzen die aktuelle Trainingswoche dafür, um unsere Abläufe und Prozesse im Spiel weiter zu verfestigen und zu optimieren. Die letzten Spiele haben gezeigt: Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen können, wird es sehr schwer gegen uns. Dies gilt es dann auch gegen Lutten wieder zu zeigen“, betont Helm.

Personell gibt es noch einige Fragezeichen. „Wir haben diese Woche auch wieder ein, zwei Spielerinnen mit Fragezeichen dahinter. Wir werden sehen, wie sich der Kader bis zum Wochenende präsentieren wird. Ich bin aber recht zuversichtlich und gehe davon aus, dass wir im Vergleich zur letzten Woche mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen können“, so der Co-Trainer.

Für Hollage bietet die Begegnung die Chance, den positiven Trend fortzusetzen und gleichzeitig den Abstand nach unten zu vergrößern. Lutten dagegen braucht dringend Punkte, um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Die Zuschauer können sich auf ein Duell zweier Teams freuen, die beide etwas zu beweisen haben.