Blau-Weiss Hollage reist nach Bunnen: Kompaktes Team trifft auf Kollek

Am Sonntag trifft Blau-Weiss Hollage auf die DJK-SV Bunnen. Co-Trainer Alexander Helm warnt vor dem kompakten Spiel der Gastgeberinnen und setzt auf die Stärken seines Teams.

Blau-Weiss Hollage tritt am Sonntag beim DJK-SV Bunnen an. Co-Trainer Alexander Helm analysiert den Gegner vorab: „Bunnen ist eine Mannschaft, die ein mannschaftliches Kollektiv hat. Sie stehen sehr kompakt, sie verteidigen geschlossen. Sie haben eine klare Struktur in ihrem Spiel, haben ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel nach Balleroberung, was dann im letzten Drittel vor allem über die Flügel kommen wird. Darauf werden wir uns einstellen und unsere Mannschaft darauf vorbereiten.“

Hollage selbst will unabhängig vom Gegner die eigene Spielidee durchsetzen. „Unabhängig vom Gegner wollen wir unser Spiel wie zuletzt gegen Meppen in der zweiten Halbzeit durchsetzen. Dementsprechend werden wir dann in das Spiel gehen“, so Helm weiter.

Die Stimmung im Team ist nach dem Erfolg gegen Meppen gelöst. Allerdings muss Hollage einige urlaubsbedingte Ausfälle kompensieren, darunter Anna Krause und Hannah Mayknecht. „Das werden wir dementsprechend auffangen und gehen somit zuversichtlich in die Partie gegen Bunnen“, betont Helm.