Blau-Weiss Hollage empfängt die U20 des SV Meppen

Blau-Weiss Hollage (7. Platz / 3 Punkte) und der SV Meppen II (9. Platz / 3 Punkte) stehen vor einem direkten Vergleich um wichtige Zähler. Während Hollage bislang noch ohne Sieg ist, feierte Meppen zum Auftakt einen Erfolg gegen Aufsteiger Scharmbeckstotel, musste sich danach aber gegen die Spitzenteams TiMoNo, Jesteburg und Gretesch geschlagen geben. Trainer Ralf Spanier ordnet die Lage seines Teams ein: „Die U20 des SV Meppen ist in der Frauen-Oberliga West gleich mit Topspielen gestartet. Auf den erfolgreichen Auftakt gegen Aufsteiger Scharmbeckstotel folgten bereits die Duelle mit Vizemeister TiMoNo und dem Tabellendritten Jesteburg.“

Hollage gilt seit Jahren als feste Größe in den oberen Tabellenregionen und will auch in dieser Saison wieder vorne mitspielen. Spanier weiß, dass seine Mannschaft trotz ihres geringen Durchschnittsalters von 17,9 Jahren mutig auftreten muss: „Am Sonntag wartet nun der nächste Prüfstein: BW Hollage – seit Jahren etabliert in den Top 5 der Liga und erneut ambitioniert. Für das junge Meppener Team bedeutet das, mit Leidenschaft, Tempo und Vertrauen in die eigene Qualität dagegenzuhalten.“