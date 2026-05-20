Blau-Weiß Hand feiert Aufstieg: Jetzt winkt die Meisterschaft Trainer Thorsten Lechner lobt die junge Truppe – Entscheidung um den Titel steht noch aus. von red · Heute, 11:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Der SV Blau-Weiß Hand hat es geschafft. Drei Jahre nach dem letzten, kurzen Gastspiel in der Kreisliga B ist die Rückkehr in das bergische Unterhaus vorzeitig perfekt. Eine beeindruckende Serie spülte die junge Mannschaft von Trainer Thorsten Lechner uneinholbar auf die Aufstiegsplätze der Kreisliga C4 Berg. Doch mit dem reinen Aufstieg wollen sich die Hander nicht zufriedengeben – auch die Meisterschaft ist zum Greifen nah.

Die Erleichterung und der Jubel im Lager von Blau-Weiß Hand sind riesig. Da die Konkurrenz auf dem dritten Tabellenplatz den Spitzenreiter rechnerisch nicht mehr einholen kann und die ersten beiden Plätze den direkten Gang nach oben bedeuten, ist das Ticket für die B-Liga gelöst. Es ist die Rückkehr in eine Spielklasse, in der man sich bereits 2022 beweisen durfte, damals jedoch nach nur einem Jahr direkt wieder abstieg. In dieser Spielzeit deutet jedoch vieles darauf hin, dass die Mannschaft reifer agiert. Mit 19 Siegen und lediglich zwei Niederlagen steht das Team mit fünf Punkten Vorsprung ganz oben an der Sonne. Einziger verbliebener Konkurrent um den Meistertitel ist der FV Ermis. Ausgerechnet dieser schärfste Verfolger gastiert am letzten Spieltag, dem 7. Juni, in Hand. Die Entscheidung könnte allerdings schon vorher fallen: Mit einem Auswärtssieg bei Biesfeld II am vorletzten Spieltag wäre Blau-Weiß Hand die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Drei Knackpunkte und eine Extra-Motivation Dass die Saison einen derart erfolgreichen Verlauf nehmen würde, war trotz hoher eigener Ambitionen kein Selbstläufer. Trainer Thorsten Lechner blickt stolz auf die vergangenen Monate zurück: „Wir wollten von Anfang an um den Aufstieg mitspielen und sind über die Entwicklung und die Leistung der jungen Truppe mehr als zufrieden. Dass es sich am Ende so sensationell entwickelt hat, ist schon bemerkenswert – und nicht zu vergessen: Wir sind mit Abstand die fairste Mannschaft der Liga!“ Als Schlüssel zum Erfolg macht der Coach eine Kombination aus spielerischer Klasse und mentaler Stärke aus, die sich an drei konkreten Momenten der Saison festmachen lässt. „Ehrlich gesagt gab es drei Knackpunkte in dieser Saison: Das 11:1 gegen den direkten Konkurrenten FV Ermis war ein erstes echtes Statement an die Konkurrenz und ein deutlicher Hinweis darauf, welches Potenzial von der Nummer 1 bis zur 20 in dieser Truppe steckt. Dann der Last-Minute-Ausgleich gegen Refrath, der uns gezeigt hat, dass wir bis zur letzten Sekunde zurückschlagen können. Und zuletzt die 2:3-Niederlage im Rückrundenspiel gegen den SC 27. Der übertrieben ausgelassene Jubel der anwesenden Spieler und Anhänger des FV Ermis hat uns danach derart motiviert, dass wir im Anschluss ohne jeden Punktverlust mit acht Siegen in Serie durch die Liga marschiert sind“, erklärt Lechner den ligenweiten Durchmarsch.