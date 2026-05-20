Blau-Weiß Hand feiert Aufstieg: Jetzt winkt die Meisterschaft

Der SV Blau-Weiß Hand hat es geschafft. Drei Jahre nach dem letzten, kurzen Gastspiel in der Kreisliga B ist die Rückkehr in das bergische Unterhaus vorzeitig perfekt. Eine beeindruckende Serie spülte die junge Mannschaft von Trainer Thorsten Lechner uneinholbar auf die Aufstiegsplätze der Kreisliga C4 Berg. Doch mit dem reinen Aufstieg wollen sich die Hander nicht zufriedengeben – auch die Meisterschaft ist zum Greifen nah.
Die Erleichterung und der Jubel im Lager von Blau-Weiß Hand sind riesig. Da die Konkurrenz auf dem dritten Tabellenplatz den Spitzenreiter rechnerisch nicht mehr einholen kann und die ersten beiden Plätze den direkten Gang nach oben bedeuten, ist das Ticket für die B-Liga gelöst. Es ist die Rückkehr in eine Spielklasse, in der man sich bereits 2022 beweisen durfte, damals jedoch nach nur einem Jahr direkt wieder abstieg.
In dieser Spielzeit deutet jedoch vieles darauf hin, dass die Mannschaft reifer agiert. Mit 19 Siegen und lediglich zwei Niederlagen steht das Team mit fünf Punkten Vorsprung ganz oben an der Sonne. Einziger verbliebener Konkurrent um den Meistertitel ist der FV Ermis. Ausgerechnet dieser schärfste Verfolger gastiert am letzten Spieltag, dem 7. Juni, in Hand. Die Entscheidung könnte allerdings schon vorher fallen: Mit einem Auswärtssieg bei Biesfeld II am vorletzten Spieltag wäre Blau-Weiß Hand die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen.
Dass die Saison einen derart erfolgreichen Verlauf nehmen würde, war trotz hoher eigener Ambitionen kein Selbstläufer. Trainer Thorsten Lechner blickt stolz auf die vergangenen Monate zurück: „Wir wollten von Anfang an um den Aufstieg mitspielen und sind über die Entwicklung und die Leistung der jungen Truppe mehr als zufrieden. Dass es sich am Ende so sensationell entwickelt hat, ist schon bemerkenswert – und nicht zu vergessen: Wir sind mit Abstand die fairste Mannschaft der Liga!“
Als Schlüssel zum Erfolg macht der Coach eine Kombination aus spielerischer Klasse und mentaler Stärke aus, die sich an drei konkreten Momenten der Saison festmachen lässt. „Ehrlich gesagt gab es drei Knackpunkte in dieser Saison: Das 11:1 gegen den direkten Konkurrenten FV Ermis war ein erstes echtes Statement an die Konkurrenz und ein deutlicher Hinweis darauf, welches Potenzial von der Nummer 1 bis zur 20 in dieser Truppe steckt. Dann der Last-Minute-Ausgleich gegen Refrath, der uns gezeigt hat, dass wir bis zur letzten Sekunde zurückschlagen können. Und zuletzt die 2:3-Niederlage im Rückrundenspiel gegen den SC 27. Der übertrieben ausgelassene Jubel der anwesenden Spieler und Anhänger des FV Ermis hat uns danach derart motiviert, dass wir im Anschluss ohne jeden Punktverlust mit acht Siegen in Serie durch die Liga marschiert sind“, erklärt Lechner den ligenweiten Durchmarsch.
Die ersten Kaltgetränke wurden bereits geleert, als die Gewissheit des Aufstiegs feststand. „In Refrath hatten wir bereits zahlreiche Anhänger vor Ort, da wurde schon die eine oder andere Flasche geleert. Im Anschluss haben wir es auf unserer Anlage in Hand noch ordentlich krachen lassen. Die eigentliche, große Feier steigt jedoch nach unserem letzten Heimspiel gegen den FV Ermis. Hierzu sind alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mit uns zu feiern – es darf einiges erwartet werden“, berichtet der Coach über die Feierlichkeiten.
Trotz der aktuellen Euphorie bleibt der Blick auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga B realistisch. Der Verein weiß um die Schwere der neuen Aufgabe und backt zunächst kleinere Brötchen. „Erst mal genießen wir jetzt den Aufstieg und schauen dann, was nächstes Jahr möglich ist. Auch in unserem Kader wird sich das eine oder andere verändern. Unser Ziel wird es sein, die Klasse zu halten und wenn möglich eine sorgenfreie Saison zu spielen. Wir freuen uns riesig auf diese Aufgabe und werden wieder 1000 Prozent Vollgas geben“, so Lechner abschließend.