Torschütze Mathis Zeyer vom FC Blau-Weiß St. Wendel zeigt, wo es für den Landesligisten im Pokal hingeht. – Foto: Sport News Südwest

Blau-Weiß gewinnt klar bei der Victoria im St. Wendler Duell Kreispokal im Nordsaar-Bereich: 4:0 Erfolg für den Landesligisten Verlinkte Inhalte Pokal Nordsaar

Nur sechs der acht Paarungen des Achtelfinals sind ausgetragen. Thalexweiler verzichtet gegen Kutzhof und das Topduell der beiden Führenden in der Landesliga Nord, SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf gegen den FC Uchtelfangen wurde auf den 10. September verlegt.

Das St. Wendler Duell zwischen der neugegründeten Victoria und den FC Blau-Weiß stand lange Zeit auf der Kippe. Mathis Zeyer hatte den Landesligisten nach 36 Minuten mit einem Kopfball zwar in Führung begracht, es dauerte aber bis zur 89. Minute, bis es den Blau-Weißen gelang, die Entscheidung herbeizuführen. Ein Foulelfmeter durch Daniel Bernard, ein Eigentor und ein Treffer von Quentin Dosenbach in der Nachspielzeit sorgtehn für klare Verhältnisse. So qualifizierte sich der Favorit fürs Viertelfinale, wo jetzt mit dem TSV Sotzweiler-Bergweiler der nächste Kreisliga A-Vertreter wartet. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer auf dem Kunstrasen in Berschweiler. Das 0:0 zur Pause riss niemand vom Hocker, dann aber machte sich der Pokal-Schreck aus Dirmingen-Berschweiler seinem Namen alle Ehre. Nicht weniger als fünf Treffer schenkte man dem Tabellenneunten der Bezirksliga Blies/Nahe ein. Lautenbach kassierte vier der fünf Gegentreffer innerhalb von zehn Minuten zwischen der 75. und 85. Minute. Nach diesem klaren Erfolg wartet jetzt auf die SG Dimingen-Berschweiler im Achtelfianle ein ganz anderes Kaliber. Der Gewinner aus Scheuern-Steinbach und FC Uchtelfangen ist mit der schwerste Gegner, den man erwischen kann.

In Wemmetsweiler hatte der SC nur 45 Minuten Probleme mit dem Tabellennachbarn aus Bubach-Calmesweiler. Dann entschieden Jonas Parduhn, Florian Welker und Lukas Kindsvater mit drei Toren in 13 Minuten die Partie für ihre Farben. Nächster Gegner ist der Nachbar aus Göttelborn, der sich denkbar knapp im Landesliga-Duell in Oberkirchen am Donnerstagabend mit 5:3 duchgestezt hatte. Dabei war in den letzten Minuten der richtig was los. Zunächst glich Philipp Klos die Oberkirchen Führung von Erik Tuttobene in der 83. Minute aus. Dann gelnag Aaron Huwer zwei Minuten vor dem Ende die erneute Führung der für die Gastgeber. Danach ließ sich der Goalgetter aber zu einer Geste hinreißen, die Schiedsrichter Tomczak als unsportlich wertete und ihn zu einer 10-Minuten-Strafe verdonnerte. Und in der letzten Minute glich Yannik Ruloff dann noch die Partie aus. In der Verlängerung blieben weitere Treffer aus und im Elfmeterschieden verschossen die Gastgeber dann drei ihrer vier Versuche. Weil Göttelborn seinerseits aber traf, war die Entscheidung mit 5:3 gefallen. in einem weiteren Landesliga-Duell traten sowohl die Gastgeber aus Heusweiler, wie auch die Gäste aus Hirzweiler-Welschbach nicht in Bestbesetzung an. der VfB aus Heusweiler ging nach einer halben Stunde durch einen Freistoßtreffer von Gerald Knaina in Führung, es dauerte aber bis zur 70. Minute, bos Justin Kirsch einer der vielen Möglichkeiten zum 2:0 verwerten konnte. Den Endstand markierte dann noch Alexander Ewen kurz vor Schluss.