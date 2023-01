Blau-Weiß Gerwisch lädt wieder zum Budenzauber für den guten Zweck Tino-Hermann-Cup +++ Hochklassiges Feld spielt am Freitagabend um den Titel +++ Alle Spiele im FuPa-Liveticker

Erlöse des Abends für einen wohltätigen Zweck

Dann nämlich geht der Wettstreit der SG Blau-Weiß in die zwölfte Auflage und läutet den 100. Vereinsgeburtstag gebührend ein. Ab 18 Uhr wartet in der Halle am Wuhneweg nicht weniger als das am stärksten besetzte Turnier im Jerichower Land. Und wie gewohnt steht der gute Zweck im Fokus. Unter neuem Namen – gesucht wird der Sieger des Tino-Hermann-Cups – „gehen sämtliche Einnahmen an den Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder“, erklärt Pinske. Neben Eintritt und gastronomischer Versorgung schließt dies auch den Erlös einer Tombola ein, bei der Webers Trikot nur einer von vielen Anreizen zum Loskauf ist. „Als Hauptpreis winkt ein Wochenende in Straßburg“, verrät der Cheforganisator.