– Foto: Timo Babic

Blau-Weiß Gartz verteidigt Spitze – FC Strausberg bleibt ungeschlagen Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 7. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Nord Brandenburg SC Templin BW Wriezen Strausberg Birkenwerder + 12 weitere

Mit spannenden Begegnungen endete der 9. Spieltag in der Landesklasse Nord. Während Tabellenführer SV Blau-Weiß 90 Gartz seine Spitzenposition festigte, bleibt Verfolger FC Strausberg weiter ohne Punktverlust. Auch im Tabellenkeller wurde es turbulent – Klosterfelde II kassierte die nächste Niederlage, Wriezen feierte endlich den ersten Saisonsieg.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr Birkenwerder BC 1908 Birkenwerder TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 II 3 3 Abpfiff Birkenwerder erwischte einen Traumstart. In der 14. Minute traf Luca Maurice Fleck zur frühen Führung, ehe Dominic Webers nach 54 Minuten auf 2:0 erhöhte. Als Eric Stephan in der 66. Minute sogar das 3:0 erzielte, schien alles entschieden. Doch Sachsenhausen II zeigte bemerkenswerte Moral. Nur zwei Minuten später verkürzte Tobias Lindner zum 3:1. Nick Dammenhayn brachte die Gäste mit seinem Treffer in der 76. Minute endgültig zurück in die Partie und sorgte mit seinem zweiten Tor in der 88. Minute für den umjubelten Ausgleich. ---

Vor 85 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die der 1. SV Oberkrämer 11 nach spannendem Verlauf für sich entschied. Bereits in der 11. Minute brachte Willi Berg die SG Union Klosterfelde II in Führung. Doch Christian Voß drehte die Partie fast im Alleingang. Mit seinem ersten Treffer in der 16. Minute glich er aus, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte er das 2:1 und legte in der 56. Minute sogar das 3:1 nach. In der Nachspielzeit traf erneut Willi Berg per Foulelfmeter zum 2:3-Endstand. Klosterfelde II bleibt nach der siebten Niederlage weiter am Tabellenende, während Oberkrämer mit 16 Punkten in der Spitzengruppe steht. ---

Der SC Oberhavel Velten entführte vor 114 Zuschauern drei wichtige Punkte aus Templin. Tom Siegert avancierte dabei zum Matchwinner. In der 9. Minute brachte er seine Mannschaft früh in Führung, ehe er kurz vor der Pause (43.) mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte. Der SC Victoria Templin kam offensiv kaum zur Entfaltung und verlor nach einer ordentlichen Anfangsphase den Zugriff. Velten festigte mit dem Auswärtserfolg seinen Platz im gesicherten Mittelfeld, während Templin weiter den Blick nach unten richten muss. ---

Im Kellerduell feierte der FSV Blau-Weiß Wriezen den ersten Saisonsieg. Die Partie bot vor 199 Zuschauern große Emotionen. Nach einer Stunde brachte Marcel Riemer Ahrensfelde II in der 69. Minute in Führung, doch Kilian Karpe glich nur vier Minuten später per Foulelfmeter aus. In der 84. Minute erzielte Toni Scholz das 2:1 für Wriezen, und erneut Karpe erhöhte in der 88. Minute auf 3:1. In der Nachspielzeit (90.+5) traf Luis Troschke für Ahrensfelde noch zum 3:2-Endstand. Wriezen kletterte durch diesen wichtigen Sieg und gab die Rote Laterne ab. ---

Der FC Strausberg bleibt unbezwungen. Vor 128 Zuschauern führte Ben Jacob sein Team mit zwei Toren zum siebten Sieg im siebten Spiel. Nach 17 Minuten traf er zur Führung, ehe Silvan Küter in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause verkürzte Marcel Blume in der 53. Minute auf 1:2, bevor Ben Jacob (73.) den alten Abstand wiederherstellte. In der Schlussphase traf Florian Redmann per Foulelfmeter (84.) zum 2:3. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen Max Röhr (90.) brachte Strausberg den knappen Sieg über die Zeit. Prenzlau lieferte eine kämpferische Leistung, blieb aber ohne Punkt. ---

Der BSV Rot-Weiß Schönow setzte mit einem klaren Auswärtssieg in Wandlitz ein Ausrufezeichen. Paul Rubel eröffnete den Torreigen, Samuel Troschke legte nach, Michel Seckler erzielte das 3:0 und Leonard Steiner setzte den Schlusspunkt. Eintracht Wandlitz hatte dem Angriffsspiel der Gäste wenig entgegenzusetzen. ---

Der Spitzenreiter SV Blau-Weiß 90 Gartz bestätigte vor 155 Zuschauern seine Ausnahmestellung. Julius Schneider brachte den FSV Schorfheide Joachimsthal zwar bereits in der 3. Minute in Führung, doch Marian Mecklenburg glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) aus. Nur zwei Minuten später drehte Jean-Louis Gubbe (45.+3) das Spiel, ehe Aiken Digo in der 71. Minute mit dem 3:1 alles klar machte. Gartz behauptet damit die Tabellenführung vor dem FC Strausberg. ---