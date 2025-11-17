– Foto: Birkenwerder BC

Blau-Weiß Gartz gewinnt in Unterzahl und zieht mit Strausberg gleich Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 11. Spieltags

Der 11. Spieltag der Landesklasse Nord bot zum Abschluss noch einmal alles: Spannung, Emotionen und reichlich Tore. Gartz mit einem knappen Sieg mit Strausberg gleich. Birkenwerder feierte ein Schützenfest, Lunow jubelte spät und Klosterfelde gewann ein Torfestival.

Der Abend begann spektakulär: Bereits in der 2. Minute brachte Ben Jacob den FC Strausberg in Führung. Doch die Gäste aus Joachimsthal zeigten sich unbeeindruckt und kamen durch Paul Ludwig in der 21. Minute zum Ausgleich. Strausberg ging erneut in Führung, als Ben Jacob in der 35. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte. In der zweiten Halbzeit kämpfte Joachimsthal aufopferungsvoll um den Ausgleich – und wurde kurz vor Schluss belohnt: In der 88. Minute traf Sebastian Temma zum 2:2-Endstand. ---

Prenzlau verpasste nur knapp den Heimsieg gegen den Favoriten aus Oberkrämer. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Danny Blume seine Mannschaft in der 50. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Luis Hötzmann auf 2:0. Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Christian Voß verkürzte in der 76. Minute, ehe Eric Liepe mit einem späten Treffer in der 84. Minute den Ausgleich besorgte. Das 2:2 war ein Ergebnis in einer intensiven Partie. ---

Nach frühem Rückstand zeigte Lunow/Oderberg große Moral. Felix Elias Feldmann brachte Templin bereits in der 6. Minute in Führung. Doch im zweiten Durchgang drehten die Gastgeber auf: Tobias Pitterich glich in der 69. Minute aus, Lars Meyer traf in der 75. Minute zur Führung, und Moritz Linke setzte in der Nachspielzeit (90.+3) den Schlusspunkt zum 3:1. ---

Acht Tore, ständige Führungswechsel und ein glänzender Auftritt der Gastgeber: Jo-Cornel Schmieglitz eröffnete in der 13. Minute, ehe Henning Stiehm für Wriezen in der 19. Minute ausglich. Danach nahm das Torfestival Fahrt auf. Vico Mücke (48.) und Oleksandr Bezruk (60.) brachten Klosterfelde II 3:1 in Front. Stiehm verkürzte in der 64. Minute, ehe Willi Berg (69.) und Guilherme Quintino Carrion (79.) trafen. Meuzinho Marcos Maleca sorgte in der 83. Minute für den 5:3-Endstand – ein wichtiger Sieg für den Aufsteiger. ---

Schönow und Sachsenhausen trennten sich nach einem offenen Schlagabtausch mit 2:2. Michel Seckler brachte den BSV in der 40. Minute in Führung, doch Erik Beutke glich postwendend aus (41.). In der zweiten Hälfte verwandelte Nick Dammenhayn in der 66. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1 für TuS. Hannes Krüger erzielte in der 80. Minute den Ausgleich für Schönow. Beide Teams bleiben damit in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen. ---

In einer packenden Partie teilten sich beide Teams die Punkte. Velten erwischte den besseren Start und führte durch Tore von Niclas Winkler (4.) und Salim Abderrahmane (42.) schnell 2:0. Kurz vor der Pause verkürzte Dennis Plaumann per Foulelfmeter (45.+1). Nach dem Seitenwechsel drückte Wandlitz auf den Ausgleich – und Manuel Thomas belohnte die Bemühungen in der 60. Minute mit dem 2:2. ---

Das Duell war hart umkämpft. Gartz gewann vor 212 Zuschauern knapp mit 1:0. Rafal Gnap traf in der 33. Minute entscheidend. Die Partie wurde zunehmend ruppig: Robin Palow (Gramzow, 55.), Mika Kohlheim (Gartz, 66.) und Eric Duckert (Gartz, 85.) sahen jeweils Gelb-Rot. Trotz Unterzahl brachte Gartz den Sieg über die Zeit und zog in der Tabelle punktgleich mit Spitzenreiter Strausberg. ---