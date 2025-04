Blau-Weiß Gartz gelingt Überraschung gegen den Angermünder FC

Ahrensfelde revanchierte sich für die deutliche 0:5-Hinspielniederlage in Wriezen. Nach einem frühen Rückstand durch einen Foulelfmeter von Henning Stiehm (16.) drehte die Heimelf in der zweiten Hälfte das Spiel. Max Herrmann glich per Strafstoß aus (50.), ehe Justin Lauterbach in der 78. Minute den Heimsieg sicherte. --- Sa., 05.04.2025, 12:45 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg II 1. FV Eintracht Wandlitz FV Wandlitz 0 1 Abpfiff Wandlitz setzte sich in einem knappen Duell durch und holte einen wichtigen Sieg. Nachdem das Hinspiel mit 8:0 gewonnen wurde, reichte diesmal ein verwandelter Foulelfmeter von Dennis Plaumann in der 62. Minute zum Auswärtssieg. Oranienburg bleibt im Tabellenkeller. ---

Prenzlau holte nach der 0:4-Hinspielniederlage einen Punkt in Birkenwerder. Florian Redmann erzielte beide Treffer für die Gäste (31., 55.), nachdem Loris Hagendorf Birkenwerder in Führung gebracht hatte (12.). Den Ausgleich zum 2:2 markierte Luca Maurice Fleck (70.). Prenzlau bleibt trotz Punktgewinn auf Platz 15. ---

Gartz gelang die Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage. Mateusz Krol brachte die Hausherren früh in Führung (17.), Kimi Kohlheim legte per Elfmeter nach (44.). Der Anschlusstreffer von Ian Beckmann (45.+1) brachte Angermünde nur kurz zurück ins Spiel, ehe Rafal Gnap (82.) den Endstand herstellte. Gartz belegt Rang, während der Angermünder FC trotz der Niederlage weiterhin an der Tabellenspitze steht. ---

Velten feierte einen wichtigen Heimsieg. Nach der knappen 0:1-Niederlage im Hinspiel drehte die Elf das Spiel gegen Strausberg nach Rückstand durch einen verwandelten Strafstoß von Jakob Sedlak (21.). Jannis Göbel (64.) und Salim Abderrahmane (73.) sorgten für den nicht unverdienten Heimsieg. Strausberg bleibt Dritter. ---

Nach dem 0:6-Debakel im Hinspiel gelang Oberkrämer die späte Revanche. Sebastian Temma brachte die Gäste in Führung (22.), doch Christian Voß antwortete doppelt – zunächst mit dem Ausgleich (30.) und dann mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2). Oberkrämer steht auf Rang sechs. ---

Gramzow rehabilitierte sich eindrucksvoll für die 2:5-Hinspielniederlage in Schönow. Robin Palow traf vom Punkt zur Führung (38.), Robin Gruening erhöhte auf 2:0 (66.). Zwar verkürzte Dennis Aerts per Elfmeter (74.), doch Pascal Lange setzte mit dem 3:1 in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Schönow verpasst den Sprung an die Spitze. ---