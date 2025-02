Blau-Weiß Fuhlenbrock verliert Topspiel und Tabellenführung

Zum Wiederbeginn in der Kreisliga A Oberhausen-Bottrop gibt es direkt Bewegung an der Tabellenspitze: Blau-Weiß Fuhlenbrock verlor das Topspiel gegen Dostlukspor Bottrop mit 2:3 und gab damit auch die Tabellenführung an die Zweitvertretung der Spvgg Sterkrade-Nord ab.

Nach Abschluss der ersten Hälfte deutete sich ein ungefährdeter Sieg für den nominellen Favoriten an. Könighshardt ging mit eine Drei-Tore-Führung in die Kabinentrakte, nach dem Seitenwechsel erhöhte Tom Weiß (46.) gar noch mit seinem zweiten Treffer des Tages. Ganz aufstecken wollte Osterfeld wiederum auch nicht. Nach einem schnellen Doppelschlag durch Said Koumbaz (49.) und Abdül Kilic (50.) - bereits sein 15. Saisontreffer, war auf einmal wieder Feuer in der Partie. Auf einen erneuten Königshardt-Treffer von Florian Hansmann (63.), fand Osterfeld durch Bünyamin Cakmak (72.) erneut die passende Antwort. Etwaige Hoffnung auf etwas Zählbares fanden in der Schlussphase dann ein Ende, als Savas Aksoy per Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde. Königshardt legte dann noch einmal nach und feierte einen spektakulären Sieg zum Wiederbeginn.

BV Osterfeld 1919 – Sportfreunde Königshardt II 3:6

BV Osterfeld 1919: Sefa Bozca, Bünyamin Cakmak, Tolga Aydemir, Halil-Ibrahim Cobanoglu (74. Semih Dzaferi), Said Koumbaz, Abdül Samet Kilic (80. Berkay Demircan), Savas Aksoy, Sien Greven, Mümin Aktürk, Hakan Gülec (46. Meris Islamovic), Bulut Aksoy - Trainer: Haluk Türkeri

Sportfreunde Königshardt II: Chris Schmelt, Nico Lambertz, Florian Hansmann, Brian Samuel Klauenberg (66. Dominik Kleer), Fabian Kehnen, David Mertesacker, Maik Kusenberg (83. Lukas Radschun), Lucas Müntjes (77. Steffen Kobe), Lukas Hartmann (46. Amin Abdulahi), Tom Weiß, Robert Dick - Trainer: Daniel Förster

Schiedsrichter: Oguz Gülen - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 David Mertesacker (2.), 0:2 Robert Dick (21.), 0:3 Tom Weiß (37.), 0:4 Tom Weiß (46.), 1:4 Said Koumbaz (49.), 2:4 Abdül Samet Kilic (50.), 2:5 Florian Hansmann (63.), 3:5 Bünyamin Cakmak (72.), 3:6 Dominik Kleer (90.+1)

Gelb-Rot: Savas Aksoy (82./BV Osterfeld 1919/)

Die zwischenzeitlich so souveräne Tabellenführung ist dahin. Fuhlenbrock nimmt die kleinere Ergebniskrise auch ins neue Jahr mit. Seit nunmehr drei Spielen wartet die Elf von Adrian Reiss auf eine Punkt. Am fehlenden Top-Torjäger Emre Kilic durfte es wohl nicht liegen. Winter-Zugang Fabian Böhnke vertrat die Fuhlenbrocker Lebensversicherung mit zwei Toren (39., 69.) eindrucksvoll. Doch Auf der anderen Seite meldete sich Dostlukspor spätestens jetzt im Meisterschaftskampf an und ließ durch den Achtungserfolg die Spitzengruppe eng zusammenrücken. Platz eins und fünf trennen derzeit nur vier Zähler. Dostlukspor Bottrop – Blau-Weiß Fuhlenbrock 3:2

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Elyesa Mendil, Enes Can, Emre Ünlü, Merdan Senyüz (90. Tolgahan Güngör), Heshyar Khalo (54. Khaled Al-Kadi), Leandro Saieva (83. Sercan Istek), Arda Olgur, Berat Arslan, Tolga Yildirim, Dogukan Turan (77. Samet Güldü) - Trainer: Can Uçar

Blau-Weiß Fuhlenbrock: Leon Sitianus, Moritz Elvermann (61. Louis Becker), David Overfeld (81. Tom Rene Nocon), Felix Mühlberg (83. Emil Kott), Fynn Henkel, Daniel Dierkes, Halil Memisoglu (67. Steffen Ludwig), Lukas Espenhahn (61. Lukas Wischermann), Marvin Polak, Joel Zander, Fabian Böhnke - Trainer: Adrian Reiss

Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Arda Olgur (31.), 1:1 Fabian Böhnke (39.), 2:1 Dogukan Turan (49.), 3:1 Dogukan Turan (57.), 3:2 Fabian Böhnke (69.)

Ein Zähler, der beiden Teams nicht sonderlich weiterhelfen dürfte. Die Eintracht durfte zuerst durch den Treffer von Leon-Joel Banko (33.) jubeln. Im zweiten Durchgang fand Klosterhardt mit dem Ausgleichstreffer von Thimo Warnke (51.) die passende Antwort. Ein weiterer Banko-Trefffer (57.), sowie der erneute Ausgleich - diesmal durch Emir Senguen (66.) - resultierte in der Punktetrennung der beiden Teams. SC Eintracht Oberhausen – DJK Arminia Klosterhardt II 2:2

SC Eintracht Oberhausen: Tim Hermanns, Moritz Sons, Philipp Niesigk, Luca Liebelt, Leon-Joel Banko, Phil Hevendehl, Alexander Christian Biell, Nick Rainer Joosten (59. Justin Scheiwe), Julian Melzer, Christian Gerlitz (71. Alexander Motzkuhn) - Trainer: Nick Buchwald

DJK Arminia Klosterhardt II: Daniel Kiryk, Kevin Ritter, Marc Gronek, Connor Roth, Marcel Wroblewski, Jeremy Wehres (46. Dennis Brinkmann) (75. Richard Salm), Ben Riebling, Kevin Scheifler (66. Marvelous Gospel Oyibogare), Thimo Warnke, Emir Senguen - Trainer: Andreas Bovenz

Schiedsrichter: Marcel Gruteser - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Leon-Joel Banko (33.), 1:1 Thimo Warnke (51.), 2:1 Leon-Joel Banko (57.), 2:2 Emir Senguen (66.)

Die Nordler nahmen die Steilvorlage aus dem Parallelspiel dankend an, mussten auf ihrem eigenen Feld dafür noch lange zittern. Glück-Auf stellte einmal mehr unter Beweis, dass es qualitativ nichts mehr mit den Abstiegsrängen zu tun haben darf. Timo Hendel (16.) brachte die Gäste zunächst in Führung. In der zweiten Hälfte lief die Partie dann auf ein dramatisches Finish hinzu. Jonas Kisters per Strafstoß (60.) und Manuel Wester (67.) drehten das Spiel in kürzester Zeit für die Hausherren. Der zweite Treffer von Hendel (89.) belohnte die Gäste für eine einmal mehr aufopferungsvolle Leistung - doch nur für einen Wimpernschlag. David Alexander Forbeck brachte die Spvgg nur wenige Momente später in Front (90.) und schoss sein Team damit auch an die Tabellenspitze. Spvgg Sterkrade-Nord II – Glück-Auf Sterkrade 3:2

Spvgg Sterkrade-Nord II: Tobias Szubrin, Melvin Stelzer, Mathias Georg, Janne Thomas Buschfeld, Manuel Wester, Tim Koller, Jonas Kisters, Kevin Korting (46. Moritz Neukirch), Keno Räck, Tom Mattern, David Alexander Forbeck (95. Robin Marr) - Trainer: Manfred Wester - Trainer: Dustin Vogt

Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan (46. Jorden Kleinallermann) (79. Ensar Bicak), Carsten Weißert (50. Alihan Cikla), Alper Sarikaya, Daniel Baerwald, Ömer Yüksel, Marvin Augenstein, Nico Gabriele, Peter Kocar, Fabrice Terjung (22. Arnest Gerlach), Timo Hendel, Patrick Szovan - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Niklas Hopf

Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Timo Hendel (16.), 1:1 Jonas Kisters (60. Foulelfmeter), 2:1 Manuel Wester (67.), 2:2 Timo Hendel (89.), 3:2 David Alexander Forbeck (90.)

Die weiteren Spiele des 19. Spieltags

TSV Safakspor Oberhausen – SV Sarajevo Oberhausen 3:1

TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Said-Ihsan Akkaya, Emre Gülsen (85. Eray Erol), Ali Hazar (75. Efe Var), Serhat Erdogan, Mert Özsoy, Emre Erdogan (45. Samet Kuruoglu), Seyyid Akkaya, Ibrahim Akkaya (45. Yusuf Arslanbas), Till Heilmann (45. Emre Erdogan), Etco Gaucho - Trainer: Serhat Erdogan - Trainer: Tuncay Aksoy

SV Sarajevo Oberhausen: Adil Can Kelleci, Alen Arnautovic, Bahrudin Sahinovic, Lukas Geisen, Enes Aksalic (65. Besim Alibasic), Almin Essler, Dzenis Mulalic (73. Benjamin Musiolik), Dzejlan Sehovic (65. Anel Mujezinovic), Ilir Dedushaj (65. Emmanuel Eme Jacob), Sanel Burekovic, Arlind Hasani - Trainer: Tolga Celiker

Schiedsrichter: Adem Disli - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Emre Erdogan (1.), 1:1 Arlind Hasani (21.), 2:1 Sertan Erdogan (53.), 3:1 Seyyid Akkaya (59.)

VfR 08 Oberhausen – SV Adler Osterfeld 1:1

VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Enes Aslan, Mathias Henkemeyer (78. Nasif Omorou), Lars Bruckwilder, Mirco Baumgarten, Sayat Asigigan (46. Christian Geber), Mohamad Ghazaly (90. Lukas Ambrosat), Nick Blanke, Paul Schendzielorz, Tim Blanke, Julian Birkholz - Trainer: Paul Schendzielorz

SV Adler Osterfeld: Lukas Schneider, Manuel Werner, Erdem Saglam, Mehriz Fezzani, Luca Joel Frank (71. Mikail Ocak), Gentrit Bajraj, Berke Bayram (71. Leon Christopher Delfs), Hasan Can Agbulut, Tobias Hauner, Justin Montberg (66. Julian Krasniqi) - Trainer: Christoph Tapinos

Schiedsrichter: Hassan Chaaban - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Tobias Hauner (32.), 1:1 Mirco Baumgarten (68.)

Gelb-Rot: Mehriz Fezzani (64./SV Adler Osterfeld/Foulspiel)

Gelb-Rot: Erdem Saglam (89./SV Adler Osterfeld/Foulspiel)

Das ist der nächste Spieltag

20. Spieltag

14.02.25 SC Buschhausen 1912 - DJK Arminia Klosterhardt II

16.02.25 Sportfreunde Königshardt II - Dostlukspor Bottrop

16.02.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - SC Eintracht Oberhausen

16.02.25 SpVgg Sterkrade 06/07 II - Rhenania Bottrop U23 II

16.02.25 SV Sarajevo Oberhausen - VfR 08 Oberhausen

16.02.25 Glück-Auf Sterkrade - BV Osterfeld 1919

16.02.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - TSV Safakspor Oberhausen

