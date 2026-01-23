Blau-Weiß Friesdorf: Nach Stolper-Start hochgekämpft

Der FC Blau-Weiß Friesdorf galt vor der Saison als einer der klaren Aufstiegskandidaten in Staffel 2 der Bezirksliga - kein Wunder, schließlich kämpfte der ehemalige Mittelrheinligist in der vergangenen Saison lange um den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga. Nach einem holprigen Start hat sich das Team vom Trainerteam Thomas Huhn und Farbod Khosravani mittlerweile gefangen und ist als Tabellenvierter Teil der Verfolgergruppe.

"Unser Ziel war es, die Mannschaft weiter in der Liga zu etablieren und junge Spieler heranzuführen sowie weiterzuentwickeln", erklärt Khosravani, der vor der Saison von Fortuna Bonn zu den Blau-Weißen kam. Bis der amtierende Vize-Meister so richtig ins Rollen kam, dauerte es allerdings bis zum November - seitdem gewann Friesdorf von seiner sechs Spiele bis zur Winterpause. "Die Mannschaft arbeitet sehr akribisch. Uns hat es lange an der Effizienz vor dem Tor gefehlt: viele Chancen, zu wenige Tore. In den letzten Spielen ist es deutlich besser geworden. Daran werden wir weiterarbeiten", sagt Khosravani.

So steht Friesdorf im Aufstiegskampf

Klar ist, dass ein Verein mit der jüngeren Historie von Blau-Weiß Friesdorf - von 2015 bis 2023 spielte der Verein aus Bonn in der Mittelrheinliga - in der Bezirksliga grundsätzlich nach oben schaut. Um Tabellenführer TuS Oberpleis noch abzufangen, bräuchte es allerdings eine eindrucksvolle Aufholjagd.