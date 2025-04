André Bugla, der im Sommer aufhört, traf doppelt gegen Klosterhardt. – Foto: Bastian Beckers

Blau-Weiß Dingden vor Oberliga-Aufstieg, weil Budberg patzt Landesliga 2: Blau-Weiß Dingden steht kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Die Chancen stehen auch bei der DJK Adler Union Frintrop sehr gut. Der SV Budberg hat seine gute Ausgangslage komplett verspielt.

2017 spielte Blau-Weiß Dingden noch in der Kreisliga A Rees-Bocholt, 2025 wird der Verein wohl zum ersten Mal in die Oberliga Niederrhein aufsteigen. Womöglich gelingt dieser Coup schon am kommenden Wochenende. Dann könnte auch der entscheidende Spieltag für die DJK Adler Union Frintrop anstehen. Möglich macht das der erneute Ausrutscher des SV Budberg.

Heute, 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr BG Überruhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 2 8 Abpfiff + Video Schon am Freitag feierte Blau-Weiß Dingen einen klaren 4:0-Erfolg beim Vorletzten Arminia Klosterhardt. Das Team von Jürgen Stratmann konnte deshalb in Ruhe das Geschehen am Sonntag verfolgen - und dürfte sich dann ein weiteres Mal an diesem Spieltag gefreut haben. Denn nach dem 29. Spieltag steht Dingden so gut wie als Aufsteiger in die Oberliga fest.